A most feltárt problémák miatt lépett ki tavaly a POSZT-ot szervező cégből a Színházi Társaság.

Mint korábban megírtuk, Pécs városának közleménye szerint a POSZT-ot szervező Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft. (POSZF) három vezető tisztségviselője és egy negyedik vezető közeli hozzátartozója által megalapított Aktor Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. mindegy tízmillió forinttal rövidítette meg a fesztivált, ezért büntető feljelentést tettek.

A pécsi színházi találkozót szervező POSZF Nkft-nek kezdetben két tulajdonosa volt: Pécs városa, és a Magyar Színházi Társaság. A Vidnyászky-féle Magyar Teátrumi Társaság 2012-ben vásárolta be magát, hogy az általuk korábban sokat támadott seregszemlén tagjai is nagyobb súllyal jelenhessenek meg. Nem volt harmonikus a két színházi szervezet együttműködése, fokozatosan szorították ki a döntésekből Színházi Társaságot, a folyamatról itt olvashat részletesen. Végül épp az Aktor körüli ügyek miatt tavaly távozott is a társaságból a MSZT.

Az Aktor egyik tulajdonosa, Szabó László a Vidnyánszky Attila vezette Magyar Teátrumi Társaság titkára, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke visszautasította a vizsgálat által megfogalmazott vádakat, és azt mondta lapunk kérdésére, hogy az Aktor létrehozásával mindenki egyetértett: „A POSZT tanácsadó testülete elé terjesztettük ezt a konstrukciót, akik jóváhagyták azt, valamint a kormányhivatal és az adóhatóság sem talált semmi kifogásolnivalót benne.”

A Magyar Színházi Társaság azonban most cáfolja Szabó László állításait, és azt közölték lapunkkal, hogy a szervezet

nem értett egyet a POSZF és az Aktor közötti együttműködéssel. Az ezzel kapcsolatos döntésekről csak utólag szerzett tudomást.

A másik két tulajdonos az Magyar Szinházi Társaság kifogásait, aggályait figyelmen kívül hagyta és a korábbi konszenzus ellenére – miszerint a POSZF Felügyelő Bizottságába mindhárom tulajdonos delegál egy-egy tagot – a Színházi Társaság delegáltját kiszavazta onnan, így ellenőrzési jogainak gyakorlását ellehetetlenítette.”

A Magyar Színházi Társaság szerint kérése ellenére sem kapta meg POSZF és az Aktor kapcsolatáról kért adatokat, információkat . Ezért döntött úgy tavaly, hogy kilép a POSZF Kft-ből.

Hozzátették, a POSZT Tanácsadó Testületének nem volt döntési jogköre a POSZF Kft. üzleti tevékenységét érintő kérdésekben, hiszen kizárólag színházszakmai kérdésekben rendelkezett jogosítványokkal. Így a POSZF és az Aktor szerződéses viszonyára sem volt rálátása.