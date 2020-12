Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU szabályainak kijátszása miatt előkelő helyre került a magyar miniszterelnök a legbefolyásosabbak listáján.","shortLead":"Az EU szabályainak kijátszása miatt előkelő helyre került a magyar miniszterelnök a legbefolyásosabbak listáján.","id":"20201207_Politico_Orban_Viktor_befolyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fc0e3f-e1ff-427f-a1fa-9ae8881c963e","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Politico_Orban_Viktor_befolyas","timestamp":"2020. december. 07. 08:45","title":"Politico: Orbán Viktor a negyedik legbefolyásosabb európai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f374f805-0dd0-4d9f-9be5-cb23d66e4209","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"A férfiak és a nők esélyei sok területen már megközelítik egymást, de a gazdasági életben még mindig kisebb részvételi esélyei vannak a nőknek, mint a férfiaknak. A világ összes országában életük során jóval többet keresnek a férfiak, ők uralják a cégek igazgatótanácsait és a politikai életet. Az elsődleges felmérések szerint a járvány miatt a nők még hátrányosabb helyzetbe kerülnek.","shortLead":"A férfiak és a nők esélyei sok területen már megközelítik egymást, de a gazdasági életben még mindig kisebb részvételi...","id":"20201206_257_ev_mulva_tunhet_el_a_nemek_kozotti_berszakadek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f374f805-0dd0-4d9f-9be5-cb23d66e4209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d5522e-a43c-4168-a6a8-a7e002d328d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_257_ev_mulva_tunhet_el_a_nemek_kozotti_berszakadek","timestamp":"2020. december. 06. 17:00","title":"257 év múlva tűnhet el a nemek közötti bérszakadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d55b92-d474-4686-bfb3-4306fa1bfc12","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már tényleg mindent meg lehet venni az interneten, egyebek közt szemetet is, ha valakinek éppenséggel más hulladékára lenne szüksége.","shortLead":"Már tényleg mindent meg lehet venni az interneten, egyebek közt szemetet is, ha valakinek éppenséggel más hulladékára...","id":"202049_szemet_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8d55b92-d474-4686-bfb3-4306fa1bfc12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea18851-f3a5-482b-b552-75789541bd4b","keywords":null,"link":"/360/202049_szemet_ugy","timestamp":"2020. december. 07. 13:00","title":"Hulladéktőzsdécskével mentenék ki a szemétből az olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi megszökik és újabb hasonló bűncselekményeket követ el.","shortLead":"A bíróság szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi megszökik és újabb hasonló bűncselekményeket követ el.","id":"20201207_Molesztalas_szentesi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784438f8-3d6e-44ce-9792-2c9f3b58243b","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Molesztalas_szentesi_ferfi","timestamp":"2020. december. 07. 10:40","title":"A 6 és a 7 éves unokahúgát is szexuálisan molesztálta egy szentesi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0375fa26-169e-4eca-b0f1-cad61958e284","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Javaslataikat pontokba szedték, és a kormányhoz fordultak egyeztetést kérve.","shortLead":"Javaslataikat pontokba szedték, és a kormányhoz fordultak egyeztetést kérve.","id":"20201207_bevasarlokozpont_koronavirus_berlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0375fa26-169e-4eca-b0f1-cad61958e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff26b2fb-bda0-40fb-aee6-44d00e030a1a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201207_bevasarlokozpont_koronavirus_berlet","timestamp":"2020. december. 07. 13:07","title":"Bezárhatnak a boltok a bevásárlóközpontokban, ha nem kapnak a kormánytól segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6861e7-b2e6-45b0-824b-eb8568f8e8d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Múlt, jelen és jövő békésen él egy más mellett, ha minden autó egy-egy sport BMW. ","shortLead":"Múlt, jelen és jövő békésen él egy más mellett, ha minden autó egy-egy sport BMW. ","id":"20201207_Itt_a_BMW_M_varos__parades_felvonulast_tartott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b6861e7-b2e6-45b0-824b-eb8568f8e8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5580af74-4de2-4d29-b519-819d1a1a1542","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Itt_a_BMW_M_varos__parades_felvonulast_tartott","timestamp":"2020. december. 07. 13:38","title":"Itt a BMW M Town – parádés víziót mutatott be a német márka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297","c_author":"HVG","category":"360","description":"Régebbi filmek tanúsága szerint az amerikai autók hátsó ülésének jelentős szerepe volt a népszaporulatban, most viszont meglepő összefüggés utal ennek az ellenkezőjére. ","shortLead":"Régebbi filmek tanúsága szerint az amerikai autók hátsó ülésének jelentős szerepe volt a népszaporulatban, most viszont...","id":"202049_fogamzasgatlo_hatso_ules_nem_fer_be_aharmadik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6f1f99-eaa3-45d9-b0c6-42c3e4ee3670","keywords":null,"link":"/360/202049_fogamzasgatlo_hatso_ules_nem_fer_be_aharmadik","timestamp":"2020. december. 07. 12:00","title":"Azért születik kevesebb gyerek, mert az autókban kötelező a gyerekülés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd10ae5b-abd7-49ba-9386-fed67fe67e59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem irritálja a bőrt, nem párásodik be tőle a szemüveg, cserébe viszont nehéz – ezek a főbb jellemzői annak a különös sapkának, melyet a koronavírus ellen fejlesztett ki egy kanadai feltaláló.","shortLead":"Nem irritálja a bőrt, nem párásodik be tőle a szemüveg, cserébe viszont nehéz – ezek a főbb jellemzői annak a különös...","id":"20201207_vyzrtech_arcmaszk_arcpajzs_fertozesveszely_fertozes_koronavirus_vedekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd10ae5b-abd7-49ba-9386-fed67fe67e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e188e5d5-5abc-4e36-98ef-51b02f7663cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_vyzrtech_arcmaszk_arcpajzs_fertozesveszely_fertozes_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. december. 07. 09:03","title":"Egy kanadai feltaláló állítja, elkészítette a tökéletes védelmet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]