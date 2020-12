Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7b2a7e3-0dd7-4e26-bd09-6053b2e0033d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Épp nyögjük az esetszámot” – ezzel hárítja egy rezidens, hogy kórházi tapasztalatairól meséljen, pedig korábban még rendre volt ideje egy kávészünetre. Ilyen a helyzet most egy Covid-osztályon. \r

\r

","shortLead":"„Épp nyögjük az esetszámot” – ezzel hárítja egy rezidens, hogy kórházi tapasztalatairól meséljen, pedig korábban még...","id":"20201209_Rezignaltan_veszunk_tudomasul_mindent_es_nem_latjuk_a_veget__beszamolo_egy_Covidosztalyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b2a7e3-0dd7-4e26-bd09-6053b2e0033d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b25de24-22e1-4e37-a753-fc83e2b4ffdb","keywords":null,"link":"/360/20201209_Rezignaltan_veszunk_tudomasul_mindent_es_nem_latjuk_a_veget__beszamolo_egy_Covidosztalyrol","timestamp":"2020. december. 09. 13:15","title":"„Rezignáltan veszünk tudomásul mindent és nem látjuk a végét” - beszámoló egy Covid-osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy munkásokat szállító autóbusz az árokba hajtott a 62-es főúton.","shortLead":"Egy munkásokat szállító autóbusz az árokba hajtott a 62-es főúton.","id":"20201211_Felborult_egy_autobusz_a_62es_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67320838-68da-49b6-97cc-6263caa43ddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_Felborult_egy_autobusz_a_62es_fouton","timestamp":"2020. december. 11. 08:04","title":"Buszbaleset történt Dunaújvárosnál, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az oltások elkezdésének illúzióját kelti Orbán Viktor azzal, hogy a hét eleje óta regisztrálni lehet a vakcináért – ám egyelőre csak levélszemetet kap a polgár. ","shortLead":"Az oltások elkezdésének illúzióját kelti Orbán Viktor azzal, hogy a hét eleje óta regisztrálni lehet a vakcináért – ám...","id":"20201209_Egyelore_meg_nem_oltja_csak_kabitja_a_kormany_a_magyarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bb3350-9cae-4243-b4a9-468948070953","keywords":null,"link":"/360/20201209_Egyelore_meg_nem_oltja_csak_kabitja_a_kormany_a_magyarokat","timestamp":"2020. december. 09. 13:00","title":"Egyelőre még nem oltja, csak kábítja a kormány a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy sok más területen, a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán is őrült év volt a 2020, mindenre rányomta bélyegét a koronavírus-járvány. Nézzük, mi olvasható ki az idei utolsó folyósítási adatokból, és mi várható 2021-ben.","shortLead":"Ahogy sok más területen, a lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán is őrült év volt a 2020, mindenre rányomta...","id":"20201210_A_hazai_hiteleknel_is_orult_ev_volt_a_2020as","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4bb9fc0-4252-4cc8-b3d3-7ce4b2f6c9fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_A_hazai_hiteleknel_is_orult_ev_volt_a_2020as","timestamp":"2020. december. 10. 07:38","title":"A hazai hiteleknél is őrült év volt a 2020-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre bővül a Magyar Orvosi Kamara által a szakmabeli áldozatokról vezetett lista. ","shortLead":"Egyre bővül a Magyar Orvosi Kamara által a szakmabeli áldozatokról vezetett lista. ","id":"20201209_MOK_tobb_mint_harminc_egeszsegugyis_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a1c76a-1783-4f40-bfed-3a11bb0464fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_MOK_tobb_mint_harminc_egeszsegugyis_elhunyt","timestamp":"2020. december. 09. 11:35","title":"A kamara úgy tudja, harminckét egészségügyi dolgozó halt már bele a koronavírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ködösen kommunikál a kormány arról, hogy miért is van szükség arra a vakcinaregisztrációs honlapra, amely azt bizonyosan nem garantálja, hogy az ottani jelentkezés alapján jutunk koronavírus elleni oltáshoz. A kormány igényfelmérés címén számos személyes adatot kér tőlünk, amelyeket aztán továbbít az egészségbiztosítási alapkezelő felé. A háziorvos pedig a lánc legvégén várja, hogy megkapja az adatokat, amelyeket egyébként is ismer. Nagy-Britanniában már elkezdődött az oltás, de efféle köröket nem futnak.","shortLead":"Ködösen kommunikál a kormány arról, hogy miért is van szükség arra a vakcinaregisztrációs honlapra, amely azt...","id":"20201211_vedooltas_regisztracio_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b51b288-5dd7-4a19-968e-5ffd2f39eded","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_vedooltas_regisztracio_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2020. december. 11. 06:30","title":"Voltaképpen miért is kell regisztrálnunk egy oldalon a védőoltásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603fdfd-3ad2-4c03-a083-47fc2b92fa6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Sparnak jövőre új, regionális beszállítói rendszert kell kialakítania, cserébe nem kell büntetést fizetnie a versenyhivatalnak.","shortLead":"A Sparnak jövőre új, regionális beszállítói rendszert kell kialakítania, cserébe nem kell büntetést fizetnie...","id":"20201210_spar_gvh_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4603fdfd-3ad2-4c03-a083-47fc2b92fa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd9f369-4e43-40f7-9d0b-007cc2ecebee","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_spar_gvh_buntetes","timestamp":"2020. december. 10. 17:22","title":"Büntetés helyett fejlesztésre „ítélte” a Spart a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208fc79c-9997-475a-a5d9-fa3c503e45b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az informatikai szektort még a koronavírus-járvány sem tudta visszavetni. Sőt, a világválság számos területen nyitott új lehetőségeket az IT-sok számára, véli a Braining Hub oktatási centrum, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy az új módit megkívánó mindennapok során mennyire fontos a jól működő technológia. Milyen kompetenciákkal vértezzük fel magunkat most, ha 10 év múlva is labdába szeretnénk rúgni a munkaerőpiacon? Ezt gyűjtötték össze a képzőhely szakértői.","shortLead":"Az informatikai szektort még a koronavírus-járvány sem tudta visszavetni. Sőt, a világválság számos területen nyitott...","id":"20201210_informatika_fejlesztes_programozas_allasok_2021_data_science_mesterseges_intelligencia_felhomernok_kodolas_braining_hub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=208fc79c-9997-475a-a5d9-fa3c503e45b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38bc797-3340-40ee-879b-05f2370e4e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_informatika_fejlesztes_programozas_allasok_2021_data_science_mesterseges_intelligencia_felhomernok_kodolas_braining_hub","timestamp":"2020. december. 10. 13:33","title":"Ezek lehetnek a sztárszakmák 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]