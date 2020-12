A karácsony idén sem marad el, legfeljebb kicsit más lesz, mint ahogy vártuk és ahogy megszoktuk. Kompromisszumokat kell majd kötnünk, talán áldozatokat is kell majd hoznunk, de végül is ez a szeretet ünnepe, és mint ilyen, erős kötelék közöttünk. Sok mindent kibír. Tartson velünk a ráhangolódásban!

Úgy tűnik, 2020 azért is különleges év, mert most még betlehem is bármiből lehet. Egy Kirby Jones nevű felhasználó kezdte el a lavinát a Twitteren, ahová néhány minimalista betlehem képét posztolta, nagy sikert kiváltva a kedvelők körében.

Last night I discovered “minimalist nativity sets” and I am WEEPING pic.twitter.com/XuRoGq8i1v — Kirby Jones (@kejones_) December 5, 2020

Ezek után azonban nem volt megállás, sokan álltak elő újabb és újabb rendhagyó összeállításokkal, ami igazán stílusos egy ilyen rendhagyó évben.

Idén egyébként a Betlehemben található betlehem a járványhelyzet miatt zárva lesz a nyilvánosság előtt, noha az éjféli mise után hívek százai állnak itt sorba, hogy láthassák.

De vissza az internetre, ahol a fantáziának semmi sem szab határt. A véletlen reneszánsz mintájára megszületett ugyanis a véletlen betlehem, amikor random tárgyak úgy állnak össze, hogy Jézus születésének jól ismert elrendezését mintázzák a jászollal, Máriával, Józseffel, a három királyokkal és persze az állatokkal.

Excuse me pic.twitter.com/RnaVEn1PCe — FELIPE DA SILVA FARIA (@FELIPEMUKY) December 6, 2020

Volt, aki arra panaszkodott, hogy ezeket a minimalista betlehemeket tulajdonképpen megmariekondózták, mások betlehemi jeleneteket kezdtek el felfedezni mindenhol.

Egy biztos: ma is egy nappal közelebb kerültünk a karácsonyhoz.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.