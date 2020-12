Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c406127-298f-40eb-8e3f-cf6a6997da37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendelkezés szombaton lép életbe, azt kéri a kormány az idősektől, hogy inkább kérjenek segítséget a bevásárláshoz.","shortLead":"A rendelkezés szombaton lép életbe, azt kéri a kormány az idősektől, hogy inkább kérjenek segítséget a bevásárláshoz.","id":"20201211_idosek_vasarlasi_idosavja_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c406127-298f-40eb-8e3f-cf6a6997da37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26199cb4-7955-46ca-a0d7-86bc5a1c4d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_idosek_vasarlasi_idosavja_felfuggesztes","timestamp":"2020. december. 11. 16:19","title":"Felfüggeszti a kormány az idősek vásárlási idősávját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“A vétóval zsarolás elbukott” – írta a Twitteren az Európai Néppárt (EPP) elnöke.","shortLead":"“A vétóval zsarolás elbukott” – írta a Twitteren az Európai Néppárt (EPP) elnöke.","id":"20201209_donald_tusk_neppart_magyar_lengyel_veto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976b92c8-b8c8-4bcd-9e14-6fbf5d91f4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_donald_tusk_neppart_magyar_lengyel_veto","timestamp":"2020. december. 09. 19:08","title":"Donald Tusk már kész tényként kezeli a magyar-lengyel vétó bukását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzat azután kéri ki a testület véleményét, hogy a kereskedelmi szakszervezetek az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését kérték. ","shortLead":"A kormányzat azután kéri ki a testület véleményét, hogy a kereskedelmi szakszervezetek az idősek vásárlási sávjának...","id":"20201210_idosek_vasarlasi_savja_kereskedelmi_szervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d137c1-931e-4502-b3b9-dae424bd0c25","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_idosek_vasarlasi_savja_kereskedelmi_szervezetek","timestamp":"2020. december. 10. 10:18","title":"A vásárlási idősáv módosításáról egyeztet a kormány az Idősügyi Tanáccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint egy szilveszteri buli több hetes védekezés eredményét sodorhatja veszélybe.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint egy szilveszteri buli több hetes védekezés eredményét sodorhatja veszélybe.","id":"20201210_tiltas_petarda_tuzijatek_ertekesites_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d45d1c-df9a-4485-a144-c3cb195b9df9","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_tiltas_petarda_tuzijatek_ertekesites_kormany","timestamp":"2020. december. 10. 12:29","title":"Betiltja a petárda és a tűzijáték értékesítését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"Arató László, Dezső András, Gergely Márton, Joó Hajnalka, Szabó Yvette","category":"360","description":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője – mondja egy diplomata, ez ugyanis elszántabbá tette az ellenfeleit. Kizárt, hogy ennek tudható be Szájer József bukása is, de ez is hatással lesz Orbán harcaira.","shortLead":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője –...","id":"202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb716167-d02c-43b9-8412-8936358666a9","keywords":null,"link":"/360/202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","timestamp":"2020. december. 10. 07:00","title":"A Szájer-botrány tanulsága: a Fidesz immunrendszere leépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte gond van ezekben a percekben a facebookos Messengerrel. Az üzenetek késve vagy egyáltalán nem érkeznek meg a címzettnek. [Frissítés: újra mennek az üzenetek.]","shortLead":"Európa-szerte gond van ezekben a percekben a facebookos Messengerrel. Az üzenetek késve vagy egyáltalán nem érkeznek...","id":"20201210_facebook_messenger_hiba_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3763e5-646d-4772-960e-a22251e74fdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_facebook_messenger_hiba_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 10. 11:15","title":"Több országot érintő gond van a Messengerrel, Magyarországon is beütött a baj [Frissítés: újra működik]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetése szerint az érdekképviseleti vezetők ukrán hordák kiszolgálói.","shortLead":"A cég vezetése szerint az érdekképviseleti vezetők ukrán hordák kiszolgálói.","id":"20201211_dunaferr_szakszervezet_kirugas_dunaujvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f8529c-b93c-4dc9-bd68-d0eaa9d204f1","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_dunaferr_szakszervezet_kirugas_dunaujvaros","timestamp":"2020. december. 11. 17:09","title":"Kirúgtak négy szakszervezeti vezetőt a Dunaferrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dab96c-4227-4c9d-9736-c66dd4a595c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napi tájékoztatón viszont megerősítették, hogy négy vírusszkeptikus hangadónál tartottak házkutatást a nyomozók, rémhírterjesztés bűntette a gyanú.","shortLead":"A napi tájékoztatón viszont megerősítették, hogy négy vírusszkeptikus hangadónál tartottak házkutatást a nyomozók...","id":"20201211_operativ_torzs_virustagadok_nni_nyomozas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09dab96c-4227-4c9d-9736-c66dd4a595c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ab5dd1-2eaf-422c-ba5d-c1a44c7855e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_operativ_torzs_virustagadok_nni_nyomozas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 11. 14:34","title":"Vakcinákról kérdezték az operatív törzset, a regisztrációs honlapot ajánlották helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]