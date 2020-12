Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autók feltörésével boldogultak, de amikor lakásokba törtek volna be, az már nem sikerült. Később kriptákkal is hiába próbálkozott a négy férfi.","shortLead":"Autók feltörésével boldogultak, de amikor lakásokba törtek volna be, az már nem sikerült. Később kriptákkal is hiába...","id":"20201211_sirrablok_betorok_kudarc_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549dd78c-6141-4f32-a196-e037f914b7e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_sirrablok_betorok_kudarc_rendorok","timestamp":"2020. december. 11. 07:22","title":"Sírrablónak álltak volna, de nem bírtak a kripták ajtajáva, végül rendőrök vitték el a sikertelen betörőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai delegációvezetője. Az ÖVP politikusát a vétóról, a Fideszről és Szájerről kérdeztük.","shortLead":"Deutsch Tamás frakciótagságának megszüntetését kezdeményezte Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai...","id":"20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b354d8-6992-4d3b-a23d-555df93e66f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee874fa7-3da7-43be-9823-fe0daf7e1a2b","keywords":null,"link":"/360/20201209_Ha_kell_a_B_terv_az_felgyorsitja_a_Fidesz_kizarasat","timestamp":"2020. december. 09. 15:00","title":"„Ha az uniónak szüksége lesz B-tervre, az a Fidesz kizárását is felgyorsítja a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal (FDA) szakértői bizottsága nagy többséggel támogatta az oltóanyag jóváhagyását.","shortLead":"Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal (FDA) szakértői bizottsága nagy többséggel támogatta...","id":"20201211_Egyesult_Allamokb_Pfizer_BioNTech_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525566fe-df5f-4735-9dfc-a88969fcdce8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_Egyesult_Allamokb_Pfizer_BioNTech_vakcina","timestamp":"2020. december. 11. 06:12","title":"Hamarosan az Egyesült Államokban is engedélyezhetik a Pfizer és a BioNTech vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3039e9f-37f3-4185-adac-781452852355","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Ramóna írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20201210_Ha_te_nem_szereted_magad_ki_fog_szeretni_teged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3039e9f-37f3-4185-adac-781452852355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a113ea5-b669-4daf-a63b-8d0880f72e25","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201210_Ha_te_nem_szereted_magad_ki_fog_szeretni_teged","timestamp":"2020. december. 10. 13:30","title":"Ha te nem szereted magad, ki fog szeretni téged?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79ba5f4-89cb-4e37-827f-018e239094e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Zabolátlan lovaim Kollár-Klemencz László, Farkas Róbert és Dargay Marcell még mindig viszonylag friss formációja, egy saját dalokra és ismert sanzonfeldolgozásokra épülő program. Új klipjük először nálunk látható.","shortLead":"A Zabolátlan lovaim Kollár-Klemencz László, Farkas Róbert és Dargay Marcell még mindig viszonylag friss formációja...","id":"20201211_Zabolatlan_lovaim_Beteg_vagyok_video_klip_premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79ba5f4-89cb-4e37-827f-018e239094e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738499c4-f051-45e4-892e-bfaa54435119","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Zabolatlan_lovaim_Beteg_vagyok_video_klip_premier","timestamp":"2020. december. 11. 10:00","title":"Újabb szívhez szóló dalhoz készítettek videót Kollár-Klemencz Lászlóék - premier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee33a03-9323-49e6-be06-45b402c9f353","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. Az ötödik videóban Berényi Nóra Blanka Márai Sándor December című művét olvassa fel. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201210_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_5_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee33a03-9323-49e6-be06-45b402c9f353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961755ea-5663-45ad-80c8-9ecbea42c6b9","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_5_resz","timestamp":"2020. december. 10. 18:05","title":"„Néha azt hiszem, a szeretetre várok” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerész a mai napig megosztja \"járványszkeptikus\" tartalmait a közösségi médiában, egy képviselő arra volt kíváncsi, hogy hogyan lehet ez.","shortLead":"A gyógyszerész a mai napig megosztja \"járványszkeptikus\" tartalmait a közösségi médiában, egy képviselő arra volt...","id":"20201209_Rendorseg_Godeny_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84b72fd-afd4-4c95-a741-ae70bb348900","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Rendorseg_Godeny_Gyorgy","timestamp":"2020. december. 09. 17:46","title":"Polt átpasszolta a rendőrségnek a Gődény elleni panaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy, a negyedikes és nyolcadikos tanulók matematika és természettudományos teljesítményét mérő nemzetközi teszten átlagon felül teljesítettek a diákok, a minisztérium szerint ez azt jelenti, hogy kiváló a magyar természettudományos oktatás. Ennek ellentmond a napi tapasztalat és más mérések, például a PISA is.



","shortLead":"Egy, a negyedikes és nyolcadikos tanulók matematika és természettudományos teljesítményét mérő nemzetközi teszten...","id":"20201210_Sikerjelentes_az_EMMItol_megis_jol_teljesit_a_magyar_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c496aa0-b585-472e-9563-37c8227fc387","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Sikerjelentes_az_EMMItol_megis_jol_teljesit_a_magyar_oktatas","timestamp":"2020. december. 10. 11:15","title":"Sikerjelentés a kormánytól: mégis jól teljesít a magyar oktatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]