Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rahimkulov Ruszlan napelemes kiserőműve most már az MEKH szerint is alkalmas megújuló energiaforrásból származó villamosenergia termelésére. ","shortLead":"Rahimkulov Ruszlan napelemes kiserőműve most már az MEKH szerint is alkalmas megújuló energiaforrásból származó...","id":"20201210_megujulo_energia_kiseromu_mekh_minosites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12f62d3-a438-4195-842e-bf6bae9c01e5","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_megujulo_energia_kiseromu_mekh_minosites","timestamp":"2020. december. 10. 12:50","title":"Megújuló energiára kapott engedélyt az egyik leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárható ki az Állami Számvevőszék szerint, hogy a Váradi András Alapítvány – a törvényben előírtakat megsértve – tiltott módon fogadott el támogatást, valamint a költségvetési támogatást nem megengedett célra használta fel.","shortLead":"Nem zárható ki az Állami Számvevőszék szerint, hogy a Váradi András Alapítvány – a törvényben előírtakat megsértve –...","id":"20201210_asz_vizsgalat_varadi_andras_alapitvany_egyutt_partalapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5cf102-d4ea-4ace-856b-055a975f1122","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_asz_vizsgalat_varadi_andras_alapitvany_egyutt_partalapitvany","timestamp":"2020. december. 10. 13:42","title":"Több gondot is talált az egyik ellenzéki párt alapítványánál az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d012f07-ed08-4b16-85c2-62709252003c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most hétvégi Abu Dhabi Nagydíjon búcsúzott volna az F1-től a francia versenyző, azonban a bahreini horrorbalesete megakadályozta, hogy a tervek szerint köszönjön el.","shortLead":"A most hétvégi Abu Dhabi Nagydíjon búcsúzott volna az F1-től a francia versenyző, azonban a bahreini horrorbalesete...","id":"20201211_sisak_Forma1_Romain_Grosjean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d012f07-ed08-4b16-85c2-62709252003c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e75db7-c2d0-41be-ab69-acda4f9b1207","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_sisak_Forma1_Romain_Grosjean","timestamp":"2020. december. 11. 11:16","title":"Három gyereke által díszített sisakot viselt volna utolsó F1-es futamán Romain Grosjean","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A RETÖRKI néven is ismert intézetet 2013-ban hozta létre a kormány azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a tudomány fő áramlatától eltérő nézetek kapjanak hangot – és pénzt.","shortLead":"A RETÖRKI néven is ismert intézetet 2013-ban hozta létre a kormány azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a tudomány fő...","id":"20201210_retorki_rendszervaltas_tortenetet_kutato_intezet_lakitelek_nepfoiskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0e27a5-9c0b-4a93-ae5b-b41fdf13d1da","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_retorki_rendszervaltas_tortenetet_kutato_intezet_lakitelek_nepfoiskola","timestamp":"2020. december. 10. 09:24","title":"Új intézet kutatja tovább a rendszerváltás történetét, százmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új Covid-részleget alakítottak ki a kórházban.","shortLead":"Egy új Covid-részleget alakítottak ki a kórházban.","id":"20201210_nyiro_gyula_korhaz_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0306830-5a5a-470c-a214-7651a748bb69","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_nyiro_gyula_korhaz_covid","timestamp":"2020. december. 10. 20:29","title":"RTL: Hazaküldtek 80 beteget a Nyírő Gyula kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha annyi esetet nem regisztráltak még a szigetországban, mint szerdán.","shortLead":"Soha annyi esetet nem regisztráltak még a szigetországban, mint szerdán.","id":"20201210_Japanba_mar_a_koronavirus_harmadik_hullama_erkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7b9b71-ac76-4f49-888b-e9905a0cfe3f","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_Japanba_mar_a_koronavirus_harmadik_hullama_erkezik","timestamp":"2020. december. 10. 14:31","title":"Japánba már a koronavírus harmadik hulláma érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fab8bf6-bef2-4d4c-a0af-3eea7468f214","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Először halhatott ki cápafaj idén az emberiség megjelenése óta. Mostanra az összes édesvízi delfin a veszélyeztetett fajok közé került.\r

\r

","shortLead":"Először halhatott ki cápafaj idén az emberiség megjelenése óta. Mostanra az összes édesvízi delfin a veszélyeztetett...","id":"20201210_ujabb_31_kihalt_faj_iucn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fab8bf6-bef2-4d4c-a0af-3eea7468f214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34089e8f-eb64-418c-9527-384230b37ed0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_ujabb_31_kihalt_faj_iucn","timestamp":"2020. december. 10. 18:15","title":"Örökre eltűnt több mint harminc állatfaj idén, az elveszett cápa is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6228d362-046e-4e08-8503-4a8cef86938e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Skoda Kodiaqokból várakozik átadásra jó néhány egy Budapest melletti telephelyen.","shortLead":"Skoda Kodiaqokból várakozik átadásra jó néhány egy Budapest melletti telephelyen.","id":"20201210_Skoda_szabadidoautokba_ulnek_a_magyar_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6228d362-046e-4e08-8503-4a8cef86938e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60ed8fc-93ad-4f0c-aa73-11c2881b8b11","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_Skoda_szabadidoautokba_ulnek_a_magyar_rendorok","timestamp":"2020. december. 10. 17:29","title":"Skoda szabadidő-autókba ülnek a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]