Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparcikk-boltokban és a benzinkutaknál hagytunk kevesebb pénzt.","shortLead":"Az iparcikk-boltokban és a benzinkutaknál hagytunk kevesebb pénzt.","id":"20201220_Jarvany_idejen_is_ugyanannyit_koltunk_csak_nem_a_kisboltokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c0e84f-9509-4879-9d3e-740a9483498f","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Jarvany_idejen_is_ugyanannyit_koltunk_csak_nem_a_kisboltokban","timestamp":"2020. december. 20. 10:46","title":"Járvány idején is ugyanannyit költünk, csak nem a kisboltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című rendezése a legjobb film díját, a főszerepet alakító Stork Natasa a legjobb színésznő díját kapta.","shortLead":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című rendezése a legjobb film díját, a főszerepet alakító Stork...","id":"20201219_Argentin_es_francia_fesztivaldijakat_nyert_Horvat_Lili_szerelmesfilmje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0f4edd-1f02-4914-9510-2b27450b75d8","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Argentin_es_francia_fesztivaldijakat_nyert_Horvat_Lili_szerelmesfilmje","timestamp":"2020. december. 19. 13:11","title":"Argentin és francia fesztiváldíjakat nyert Horvát Lili szerelmesfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a745d2-d5a1-41be-ac19-62efff9279ec","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egymásnak eresztettük a OnePlus 8T-t és a Xiaomi Mi 10T Prót, két új 5G-s okostelefont, melyek valamivel 200 ezer forint felett kínálnak szinte komplett felsőkategóriás szolgáltatáskört. ","shortLead":"Egymásnak eresztettük a OnePlus 8T-t és a Xiaomi Mi 10T Prót, két új 5G-s okostelefont, melyek valamivel 200 ezer...","id":"20201219_oneplus_8t_xiaomi_mi_10t_pro_olcso_5g_csucsmobil_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22a745d2-d5a1-41be-ac19-62efff9279ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79cd078-eeb9-4643-a9cb-6cfb9272e04e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_oneplus_8t_xiaomi_mi_10t_pro_olcso_5g_csucsmobil_teszt_velemeny","timestamp":"2020. december. 19. 20:00","title":"T, mint telitalálat? Teszten két jó áron kínált 5G-s csúcsmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88643a59-8ab9-40db-8a21-9e11bedf3aff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt a Welt am Sonntagnak adott interjúban szembesítették azzal, a jogállamisági mechanizmusnál nincs szó migrációs kérdésről, mire Orbán közölte, ez nem képzelődés, az Európai Parlament módosítása tág teret adott volna a szankciókra. ","shortLead":"A miniszterelnököt a Welt am Sonntagnak adott interjúban szembesítették azzal, a jogállamisági mechanizmusnál nincs szó...","id":"20201220_Orban_Nem_igaz_hogy_Merkel_legutobb_felemelte_a_hangjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88643a59-8ab9-40db-8a21-9e11bedf3aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5f75f6-1394-4395-aa07-c60655316640","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Orban_Nem_igaz_hogy_Merkel_legutobb_felemelte_a_hangjat","timestamp":"2020. december. 20. 16:09","title":"Orbán: \"Nem igaz, hogy Merkel legutóbb felemelte a hangját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Trump-kormányzatból elsőként hozta kapcsolatba az orosz kormányt a többek között több tucatnyi washingtoni kormányszervet ért kibertámadásokkal.","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Trump-kormányzatból elsőként hozta kapcsolatba az orosz kormányt a többek között...","id":"20201219_Pompeo_eloszor_vadolta_nyiltan_Oroszorszagot_a_hackertamadasokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174060e1-4037-48eb-adf1-ef934c7368bb","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Pompeo_eloszor_vadolta_nyiltan_Oroszorszagot_a_hackertamadasokkal","timestamp":"2020. december. 19. 15:47","title":"Pompeo először vádolta nyíltan Oroszországot a hackertámadásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Törölték az eddigi, 42,6 Celsius-fokos hőmérsékleti rekordot Németországban a mérőállomás megbízhatatlansága miatt – jelentette be a Német Időjárási Szolgálat (DWD).","shortLead":"Törölték az eddigi, 42,6 Celsius-fokos hőmérsékleti rekordot Németországban a mérőállomás megbízhatatlansága miatt –...","id":"20201219_teves_homersekleti_rekordot_nemetorszagban_meroallomas_hibaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280ea07c-4877-4b93-b791-3c66917d5da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_teves_homersekleti_rekordot_nemetorszagban_meroallomas_hibaja","timestamp":"2020. december. 19. 12:03","title":"Törölték az eddigi hőmérsékleti rekordot Németországban a mérőállomás hibája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lelassították az anyagcseréjüket és hónapokig aludtak, ami megfigyelhető a csontszerkezetükben bekövetkezett változásokon.

","shortLead":"Lelassították az anyagcseréjüket és hónapokig aludtak, ami megfigyelhető a csontszerkezetükben bekövetkezett...","id":"20201220_Teli_alomra_vonulhattak_az_osemberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4980f8-5206-4c90-8ed6-f050aa4c846b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_Teli_alomra_vonulhattak_az_osemberek","timestamp":"2020. december. 20. 18:48","title":"Átaludhatták a kemény teleket az ősemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amíg nem tudjuk kizárni, hogy egy gyorsan terjedő mutáció nem érint kezelési lehetőségeket, vagy akár a következő hetekben érkező vakcinák hatékonyságát, érthető az óvatosság - írják a pécsi virológusok a Facebook-oldalukon.","shortLead":"Amíg nem tudjuk kizárni, hogy egy gyorsan terjedő mutáció nem érint kezelési lehetőségeket, vagy akár a következő...","id":"20201220_Virologusok_Indokolt_az_ovatossag_a_mutalodott_brit_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4703d850-af45-4d9d-a250-d300b7410cf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_Virologusok_Indokolt_az_ovatossag_a_mutalodott_brit_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. december. 20. 21:39","title":"Virológusok: Érthető az óvatosság a mutálódott brit koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]