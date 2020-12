Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök az újabb gazdaságvédelmi intézkedések keretében jelentette be a hitelt, amelyről most Novák Katalin osztott meg részleteket.","shortLead":"A miniszterelnök az újabb gazdaságvédelmi intézkedések keretében jelentette be a hitelt, amelyről most Novák Katalin...","id":"20201221_otthonteremtesi_program_otthonfelujtas_kolcson_novak_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5a9099-ca68-4a49-ac4c-dc1fbe94bd5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_otthonteremtesi_program_otthonfelujtas_kolcson_novak_katalin","timestamp":"2020. december. 21. 11:13","title":"Itt vannak részletek az Orbán által bejelentett lakásfelújítási kölcsönről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparűzési adó csökkentését magyarázza az MKIK elnöke.","shortLead":"Az iparűzési adó csökkentését magyarázza az MKIK elnöke.","id":"20201220_Parragh_Laszlo_Senkinek_nem_erdeke_az_onkormanyzatok_ellehetetlenitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f49160-2506-4675-add0-446a8e8bfc57","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Parragh_Laszlo_Senkinek_nem_erdeke_az_onkormanyzatok_ellehetetlenitese","timestamp":"2020. december. 20. 16:13","title":"Parragh László: Senkinek nem érdeke az önkormányzatok ellehetetlenítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lelassították az anyagcseréjüket és hónapokig aludtak, ami megfigyelhető a csontszerkezetükben bekövetkezett változásokon.

","shortLead":"Lelassították az anyagcseréjüket és hónapokig aludtak, ami megfigyelhető a csontszerkezetükben bekövetkezett...","id":"20201220_Teli_alomra_vonulhattak_az_osemberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4980f8-5206-4c90-8ed6-f050aa4c846b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_Teli_alomra_vonulhattak_az_osemberek","timestamp":"2020. december. 20. 18:48","title":"Átaludhatták a kemény teleket az ősemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben Hollandia nem fogad repülőgépeket az Egyesült Királyságból.","shortLead":"Közben Hollandia nem fogad repülőgépeket az Egyesült Királyságból.","id":"20201220_A_WHO_is_figyeli_az_uj_koronavirustorzset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006154ca-864c-4cb0-a4d1-451b29fae1c6","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_A_WHO_is_figyeli_az_uj_koronavirustorzset","timestamp":"2020. december. 20. 08:25","title":"A WHO is figyeli a Nagy-Britannában megjelent, gyorsan terjedő koronavírustörzset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d8f59d-bc3f-45cc-abdc-4a6806cc077a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre kreatívabb megoldásokkal rukkol elő a hatóság.","shortLead":"Egyre kreatívabb megoldásokkal rukkol elő a hatóság.","id":"20201220_Bekamerazott_kamionnal_vadasztak_a_rendorok_a_szabalytalan_autosokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68d8f59d-bc3f-45cc-abdc-4a6806cc077a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ccf410-fe68-4ce9-b921-925e3a674ebb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Bekamerazott_kamionnal_vadasztak_a_rendorok_a_szabalytalan_autosokra","timestamp":"2020. december. 20. 19:16","title":"Bekamerázott kamionnal vadásztak a rendőrök a szabálytalan sofőrökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jövőre új előadásokkal folytatódik a Vígszínház online közvetítés-sorozata: a Hamlet, élő koncertszínház és A dzsungel könyve 25 éves jubileumi előadása is látható lesz.","shortLead":"Jövőre új előadásokkal folytatódik a Vígszínház online közvetítés-sorozata: a Hamlet, élő koncertszínház és A dzsungel...","id":"20201219_Januarban_ujabb_eloadasok_kozvetiteset_tervezi_a_Vigszinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26e5cc6-d6d0-43bc-8fed-dd83d13130d8","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Januarban_ujabb_eloadasok_kozvetiteset_tervezi_a_Vigszinhaz","timestamp":"2020. december. 19. 13:22","title":"Januárban újabb előadások közvetítését tervezi a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ötös lottó 21 hét halmozódás után ismét milliárdossá tett egy szerencsés játékost. A telitalálat összege 3 959 964 415 forint - írta a Szerencsejáték Zrt. a szombat esti ötös lottó számsorsolás után az MTI-hez eljuttatott közleményében.","shortLead":"Az ötös lottó 21 hét halmozódás után ismét milliárdossá tett egy szerencsés játékost. A telitalálat összege 3 959 964...","id":"20201219_Mi_var_most_az_ujdonsult_lottomilliardosra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d1743e-b9eb-4a7e-9e9e-ae0f0b35c640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Mi_var_most_az_ujdonsult_lottomilliardosra","timestamp":"2020. december. 19. 20:34","title":"Mi vár most az újdonsült lottómilliárdosra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 23-án este 7-től lekapcsolják a díszkivilágítást, miután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, az iparűzési adót felére csökkentik, hogy a járványhelyzetben segítsenek a kkv-knak és az egyéni vállalkozóknak. ","shortLead":"December 23-án este 7-től lekapcsolják a díszkivilágítást, miután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette...","id":"20201220_Sotet_idok_ellen_sotetseggel_tiltakozik_Karacsony_es_tobb_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de4abb6-948b-42f1-8f61-8620a16977f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Sotet_idok_ellen_sotetseggel_tiltakozik_Karacsony_es_tobb_polgarmester","timestamp":"2020. december. 20. 18:44","title":"\"Sötét idők ellen\" sötétséggel tiltakozik Karácsony Gergelytől Márki-Zay Péterig több polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]