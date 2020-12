Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a hat párt közös listán indul, olyan jelöltet nem támogatnak, aki korrupciós bűncselekményben részt vett vagy összejátszott a Fidesszel. ","shortLead":"Mind a hat párt közös listán indul, olyan jelöltet nem támogatnak, aki korrupciós bűncselekményben részt vett vagy...","id":"20201220_Megszuletett_a_teljes_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93a96cf-6aab-4989-b446-784015634a53","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Megszuletett_a_teljes_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 20. 18:09","title":"Megszületett a teljes ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Orbán a magyar önkormányzatiság kivégzését jelentette be. Hasonlóan vélekedett Pikó András VIII. kerületi polgármester is. ","shortLead":"A főpolgármester szerint Orbán a magyar önkormányzatiság kivégzését jelentette be. Hasonlóan vélekedett Pikó András...","id":"20201219_Hat_akkor_ez_kesz_ennyi_volt_reagalt_Karacsony_Orban_mai_bejelentesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e1baef-2179-4520-a5a9-3e77a8f69d98","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Hat_akkor_ez_kesz_ennyi_volt_reagalt_Karacsony_Orban_mai_bejelentesere","timestamp":"2020. december. 19. 17:03","title":"„Hát akkor ez kész, ennyi volt” – reagált Karácsony Orbán mai bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"kkv","description":"A Magyar Bankszövetség arra kéri az adósokat, hogy akiknek a hitel törlesztése nehézséget okoz, feltétlenül éljenek a moratórium lehetőségével, akik azonban nem tartoznak ebbe a csoportba, mérlegeljék a moratóriumban maradás, illetve a törlesztés folytatásának lehetőségeit - válaszolta Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára szombaton az MTI megkeresésére.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség arra kéri az adósokat, hogy akiknek a hitel törlesztése nehézséget okoz, feltétlenül éljenek...","id":"20201219_Bankszovetseg_is_reagalt_Orban_bejelentesere_ha_tehetjuk_merlegeljuk_a_lehetoseget_hogy_tovabb_fizetjuk_a_hitelunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c73e85-0938-4ee8-8c0e-80b2fc8695d1","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Bankszovetseg_is_reagalt_Orban_bejelentesere_ha_tehetjuk_merlegeljuk_a_lehetoseget_hogy_tovabb_fizetjuk_a_hitelunket","timestamp":"2020. december. 19. 17:43","title":"Bankszövetség is reagált Orbán bejelentésére: ha tehetjük, mérlegeljük a lehetőséget, hogy tovább fizetjük a hitelünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig élvezhetik az új frissítéseket.","shortLead":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig...","id":"20201219_ios14_penetracio_2020_december","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2068173-1285-424a-bfcf-8c211749ec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_ios14_penetracio_2020_december","timestamp":"2020. december. 19. 18:03","title":"A régebbi iPhone-nal rendelkezők is úgy frissítenek, mint a kisangyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034a09e-1354-467d-9f07-1e9b5bef39ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 45 éves korában elpusztult utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú, Sudan előtt állít ma emléket a kereső főoldalán a Google. A szokásos logó helyett ezúttal egy Sudant ábrázoló rajzból lehet kiolvasni a Google név betűit.","shortLead":"A 45 éves korában elpusztult utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú, Sudan előtt állít ma emléket a kereső főoldalán...","id":"20201220_sudan_az_utolso_him_eszaki_szelesszaju_orrszarvu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d034a09e-1354-467d-9f07-1e9b5bef39ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4343a90c-4508-437d-857d-12e95ced1721","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_sudan_az_utolso_him_eszaki_szelesszaju_orrszarvu","timestamp":"2020. december. 20. 07:03","title":"Miért van ma a Google főoldalán Sudan, az utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandia után további három ország függesztette fel az Egyesült Királyságból érkező gépek fogadását azt követően, hogy egy új koronavírustörzs kezdett terjedni a szigetországban. ","shortLead":"Hollandia után további három ország függesztette fel az Egyesült Királyságból érkező gépek fogadását azt követően...","id":"20201220_Az_olaszok_es_belgak_sem_fogadjak_az_Angliabol_erkezo_repuloket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d132ee7-ef5e-400e-b17a-9bcb2247ba45","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Az_olaszok_es_belgak_sem_fogadjak_az_Angliabol_erkezo_repuloket","timestamp":"2020. december. 20. 16:07","title":"Már négy európai országba nem engedik be a brit repülőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt szerint Gyurcsány Ferencben mély ellenszenv van a nemzet ügyeivel és a külhoni magyarsággal szemben.","shortLead":"Semjén Zsolt szerint Gyurcsány Ferencben mély ellenszenv van a nemzet ügyeivel és a külhoni magyarsággal szemben.","id":"20201220_Semjen_szerint_Gyurcsany_lelki_Trianont_okozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38600341-0016-46f9-aee7-fba982982191","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Semjen_szerint_Gyurcsany_lelki_Trianont_okozott","timestamp":"2020. december. 20. 13:47","title":"Semjén \"hungarofóbiával\" vádolta Gyurcsányt, aki szerinte lelki Trianont okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","shortLead":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","id":"20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95bcb1c-e612-4199-a650-9c49ac2f542b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","timestamp":"2020. december. 19. 18:53","title":"Több baleset is volt az M1-esen, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]