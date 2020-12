Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9b57eae-0f1f-4884-aade-df2632bc264b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltóságra vasárnap 20 óra előtt érkezett a bejelentés. ","shortLead":"A tűzoltóságra vasárnap 20 óra előtt érkezett a bejelentés. ","id":"20201220_Tuz_volt_egy_tizemeletes_panelhazban_Kaszasdulon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b57eae-0f1f-4884-aade-df2632bc264b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0163c8-ca38-4523-889a-7f4d315cf337","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Tuz_volt_egy_tizemeletes_panelhazban_Kaszasdulon","timestamp":"2020. december. 20. 21:10","title":"Tűz volt egy tízemeletes panelházban Kaszásdűlőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul az operatív törzs tájékoztatóján jelentették be a karácsonyra vonatkozó speciális szabályokat, az országos tiszti főorvos pedig a többi között a brit mutáns vírusról és arról beszélt, hogy első körben 5 ezer ember beoltására elég vakcina érkezhet Magyarországra. ","shortLead":"Váratlanul az operatív törzs tájékoztatóján jelentették be a karácsonyra vonatkozó speciális szabályokat, az országos...","id":"20201221_23_eves_a_jarvany_legfiatalabb_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc4d1f4-60c8-4502-be3f-edf299b6e064","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_23_eves_a_jarvany_legfiatalabb_aldozata","timestamp":"2020. december. 21. 13:17","title":"Koronavírus: egy 23 éves és egy 28 éves nő is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360a1bde-e882-4ed7-9148-7a7d4aacb315","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szimulátorjátékosokat kért fel a Ford, hogy mondják el, milyen lenne a számukra tökéletes jármű.","shortLead":"Szimulátorjátékosokat kért fel a Ford, hogy mondják el, milyen lenne a számukra tökéletes jármű.","id":"20201221_Ez_a_Ford_tenyleg_egy_gemer_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=360a1bde-e882-4ed7-9148-7a7d4aacb315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bed9151-59ad-41c8-9d80-b1c19ad462e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Ez_a_Ford_tenyleg_egy_gemer_auto","timestamp":"2020. december. 21. 10:35","title":"Valóság lett a gémerek által tervezett hiperautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vesztegetés elfogadásával vádolják a fideszes képviselőt. Összesen kilenc ember ellen emeltek vádat.","shortLead":"Vesztegetés elfogadásával vádolják a fideszes képviselőt. Összesen kilenc ember ellen emeltek vádat.","id":"20201221_Boldog_Istvan_vademeles_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb08978-25b9-4b50-8bd9-c8be0f24f3d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Boldog_Istvan_vademeles_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 21. 09:56","title":"Vádat emeltek Boldog István ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703cb32e-0b6b-4a59-b9f5-ddc9ac9b8e89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Space Force (Űrhadosztály) felállítására tavaly februárban adtak elnöki utasítást. Donald Trump akkor úgy fogalmazott: az USA ellenségei már az űrben vannak.","shortLead":"A Space Force (Űrhadosztály) felállítására tavaly februárban adtak elnöki utasítást. Donald Trump akkor...","id":"20201222_donald_trump_urhadsereg_space_force_orzok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=703cb32e-0b6b-4a59-b9f5-ddc9ac9b8e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1399ff75-a3ff-403e-900d-c8c05afdfab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_donald_trump_urhadsereg_space_force_orzok","timestamp":"2020. december. 22. 13:03","title":"Őrzőknek nevezik mostantól az USA űrhadseregének tagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a41333-0773-4987-8c71-58a147d80dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 24-én nem kell hazaérni este nyolcra.","shortLead":"December 24-én nem kell hazaérni este nyolcra.","id":"20201222_kijarasi_tilalom_enyhites_szenteste_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a41333-0773-4987-8c71-58a147d80dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9199cdb2-3f7c-4385-921d-9c7294185eac","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_kijarasi_tilalom_enyhites_szenteste_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 22. 07:54","title":"Megjelent a rendelet a kijárási tilalom felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Apple adatvédelmi újításának köszönhetően kaphatunk még világosabb képet arról, hogy a Facebook mennyi minden információt gyűjt és rendszerez a felhasználóiról.","shortLead":"Az Apple adatvédelmi újításának köszönhetően kaphatunk még világosabb képet arról, hogy a Facebook mennyi minden...","id":"20201222_facebook_adatgyujtes_adatkezeles_facebookos_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94207b6e-0f8a-4488-b71b-6f18198ee5dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_facebook_adatgyujtes_adatkezeles_facebookos_adatok","timestamp":"2020. december. 22. 08:03","title":"Egy kicsit ijesztő, mennyi információt gyűjt be rólunk a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony nem lenne miniszterelnök, lázadnak a nem fideszes városok, elítélték a diszkópápát. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony nem lenne miniszterelnök, lázadnak a nem fideszes városok, elítélték a diszkópápát. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20201222_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32afb0f6-fbd9-4b5f-885e-cc07e153d9fd","keywords":null,"link":"/360/20201222_Radar360","timestamp":"2020. december. 22. 08:00","title":"Radar360: A járvány fekete napjai, oltás a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]