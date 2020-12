Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa73838-46ee-407f-a6b0-ebac2c20601b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két éven belül már negyedszer írnak ki új választásokat az országban.","shortLead":"Két éven belül már negyedszer írnak ki új választásokat az országban.","id":"20201222_Kedden_ejfelkor_feloszlik_a_kneszet_marciusban_lehetnek_ujra_valasztasok_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa73838-46ee-407f-a6b0-ebac2c20601b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aaa8e5-3cca-427c-a356-5340e6973bf0","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_Kedden_ejfelkor_feloszlik_a_kneszet_marciusban_lehetnek_ujra_valasztasok_Izraelben","timestamp":"2020. december. 22. 21:46","title":"Kedden éjfélkor feloszlik a kneszet, márciusban lehetnek újra választások Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A mostani ünnepi időszak mindenkinek nehéz, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy szabadon látogathatjuk a rég nem látott rokonokat. Mészáros Gergely pszichiáter szerint azonban a nehézség is az élet része, és a nehéz érzésekkel kapcsolatban is egy valami biztos: egyszer elmúlnak.","shortLead":"A mostani ünnepi időszak mindenkinek nehéz, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy szabadon látogathatjuk a rég nem látott...","id":"20201223_Pszichiater_a_Fulkeben_Er_azt_mondani_karacsonykor_hogy_nem_vagyok_jol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddce3b38-0b5e-4273-bd30-9be60087d5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Pszichiater_a_Fulkeben_Er_azt_mondani_karacsonykor_hogy_nem_vagyok_jol","timestamp":"2020. december. 23. 13:00","title":"Mészáros Gergely pszichiáter a Fülkében: Ér azt mondani karácsonykor, hogy nem vagyok jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c689c00a-c148-4d92-80b4-2354f3edc415","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kétségtelenül az idei év slágerterméke volt az akár divatkiegészítőként is felfogható, orrot-szájat takaró maszk. Sokan álltak rá ennek a gyártására, és nem mindenki állt meg egy sima textildarabnál, egyesek (sokkal) tovább gondolták az egyszerű koncepciót, és még üzletet is csináltak belőle.","shortLead":"Kétségtelenül az idei év slágerterméke volt az akár divatkiegészítőként is felfogható, orrot-szájat takaró maszk. Sokan...","id":"202051_orrbaszajba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c689c00a-c148-4d92-80b4-2354f3edc415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f77bcd3-0d4d-434f-b03c-afcbb54a2ebb","keywords":null,"link":"/360/202051_orrbaszajba","timestamp":"2020. december. 22. 16:00","title":"Átlátszó, nyitható, Darth Vaderéhez hasonló: őrült maszkötletek 2020-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49acf87e-028b-4451-90f6-4dfab064dba8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kernowite névre keresztelték a brit tudósok azt az új ásványt, amiről sokáig azt gondolták, egy már felfedezett ásvánnyal van dolguk. Kiderült, a vegyi összetétele más.","shortLead":"Kernowite névre keresztelték a brit tudósok azt az új ásványt, amiről sokáig azt gondolták, egy már felfedezett...","id":"20201223_felfedezes_kozet_asvany_kernowite","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49acf87e-028b-4451-90f6-4dfab064dba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a201c9d-5123-4615-b5ed-c22830482b4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_felfedezes_kozet_asvany_kernowite","timestamp":"2020. december. 23. 16:03","title":"220 éve bányászták ki a kőzetet, új ásványt fedeztek fel benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen beteget sem regisztráltak.","shortLead":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen...","id":"20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00ab023-b470-4ed7-8470-8748bc47c86e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","timestamp":"2020. december. 22. 09:55","title":"A koronavírus oda is eljutott, ahol nem számítottak rá: már az Antarktiszon is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1839e30-2983-41cd-bc9e-43835a7f25b7","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Spanyolország legrégebbi és nemzetközileg is legjelentősebb, kiemelt gasztronómiai lapja, a Club de Gourmets díját érdemelte ki a Barcelonában élő Nagy Zoltán. \r

\r

","shortLead":"Spanyolország legrégebbi és nemzetközileg is legjelentősebb, kiemelt gasztronómiai lapja, a Club de Gourmets díját...","id":"20201222_Magyar_borszakiro_sikere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1839e30-2983-41cd-bc9e-43835a7f25b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6091c549-31b3-46af-a9e0-502360e5f3e5","keywords":null,"link":"/elet/20201222_Magyar_borszakiro_sikere","timestamp":"2020. december. 22. 09:59","title":"A legjobb spanyol gasztronómiai könyvet magyar szerző jegyzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasította a Fővárosi Törvényszék Tiborcz István keresetét a Karácsony Gergely főpolgármester ellen indított polgári perben. A Tiborcz-adó kifejezés a döntés szerint nem sértette a miniszterelnök vejének sem a becsületét, sem a névhasználathoz fűződő jogát.","shortLead":"Elutasította a Fővárosi Törvényszék Tiborcz István keresetét a Karácsony Gergely főpolgármester ellen indított polgári...","id":"20201222_tiborcz_istvan_karacsony_gergely_polgari_per_becsuletsertes_nevhasznalati_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a1a126-ad07-40c4-b7f4-18b565de14ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_tiborcz_istvan_karacsony_gergely_polgari_per_becsuletsertes_nevhasznalati_jog","timestamp":"2020. december. 22. 16:14","title":"Döntött a bíróság: Nem sértő a Tiborcz-adó kifejezés használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A visszalépők között van Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Szamosi Zsófia is.","shortLead":"A visszalépők között van Enyedi Ildikó, Gigor Attila és Szamosi Zsófia is.","id":"20201222_szfe_osztaly_oktatok_tanev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb522ae-bacf-42d3-983b-1ccc9c119515","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_szfe_osztaly_oktatok_tanev","timestamp":"2020. december. 22. 08:45","title":"Huszonkét tanár döntött úgy, hogy nem indít osztályt jövőre az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]