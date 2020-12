Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8d418c7-101b-492d-873d-81b5a8fb6013","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Azok, akik a másik oldalon állnak, sokban hasonlítanak ránk. Ha beássuk magunkat a lövészárokba, szem elől tévesztjük a valóságot - figyelmeztet az 1914-es frontvonali karácsonyozás történelmi példáját felhasználva Rutger Bregman holland történész-író. Részlet. ","shortLead":"Azok, akik a másik oldalon állnak, sokban hasonlítanak ránk. Ha beássuk magunkat a lövészárokba, szem elől tévesztjük...","id":"20201229_Egy_karacsonyi_tortenet_elso_vilaghaboru_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8d418c7-101b-492d-873d-81b5a8fb6013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71917dd1-62e4-4e3d-8484-6bb7a5cddfc4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201229_Egy_karacsonyi_tortenet_elso_vilaghaboru_foci","timestamp":"2020. december. 29. 19:15","title":"Egy karácsonyi történet, ami hivatalosan soha nem történhetett volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projektet ugyanaz az animációs cég viszi, amelyik a csatáról szóló filmet is készítette.","shortLead":"A projektet ugyanaz az animációs cég viszi, amelyik a csatáról szóló filmet is készítette.","id":"20201229_sorozat_film_pozsonyi_csata_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_horvath_lugossy_gabor_honfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8739d43-13fe-41c9-ade2-13dd32502519","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_sorozat_film_pozsonyi_csata_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_horvath_lugossy_gabor_honfoglalas","timestamp":"2020. december. 29. 07:05","title":"12 részes sorozat követi a pozsonyi csatáról készült filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rendőrség a kamerafelvételek elemzése és a lakók információi után szűkíteni tudta az esetleges tettesek körét.","shortLead":"A rendőrség a kamerafelvételek elemzése és a lakók információi után szűkíteni tudta az esetleges tettesek körét.","id":"20201229_szigetszentmiklos_szennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af89ca8f-0e1f-4f07-8eb9-1c522d2a51c6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201229_szigetszentmiklos_szennyezes","timestamp":"2020. december. 29. 17:32","title":"Szűkíteni tudták a rendőrök a szigetszentmiklósi szennyezés esetleges elkövetőinek körét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c22d78-4521-4d16-84a2-f45ecae56819","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az idei év kétségtelenül legnépszerűtlenebb, mégis legtöbbet használt ruházati kiegészítője a maszk. Ha formája viszonylag kötött is, dizájnja – motívumai és színvilága – változatosan fejezi ki viselője személyiségét. Van, aki politikai üzenet közvetítő eszközéül használja, máskor viselőjének kreativitását mutatja. Mára kialakult a műfaj folklorisztikus, „magyaros” kultúrája is. A HVG fotósai jártukban-keltükben válogattak a bőséges felhozatalból.","shortLead":"Az idei év kétségtelenül legnépszerűtlenebb, mégis legtöbbet használt ruházati kiegészítője a maszk. Ha formája...","id":"202051__2020_divatja__kenyszerviselet__szajzar__mutasd_a_maszkod_megmondom_ki_vagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3c22d78-4521-4d16-84a2-f45ecae56819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af855e48-c260-477b-ba1c-68be14bcc26e","keywords":null,"link":"/360/202051__2020_divatja__kenyszerviselet__szajzar__mutasd_a_maszkod_megmondom_ki_vagy","timestamp":"2020. december. 30. 13:30","title":"Mutasd a maszkod, megmondom, ki vagy! - 2020 kényszerdivatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek és a munkaadók képviselői ma tárgyaltak utoljára ebben az évben a minimálbér összegéről, de megállapodás továbbra sincs. Egyik oldal sem enged.","shortLead":"A szakszervezetek és a munkaadók képviselői ma tárgyaltak utoljára ebben az évben a minimálbér összegéről, de...","id":"20201230_minimalber_keresetek_egyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16828e53-b1bc-452b-b001-9101b6890993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea4be7f-d166-4c8c-915a-fba3a962c8d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_minimalber_keresetek_egyeztetes","timestamp":"2020. december. 30. 15:00","title":"Bruttó 3050 forinton múlik a jövő évi minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6dff94-ca8c-4128-ad92-54561f49a053","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Pfizer-BioNTech vakcinájából hozták meg a második szállítmányt.","shortLead":"A Pfizer-BioNTech vakcinájából hozták meg a második szállítmányt.","id":"20201230_70_ezer_oltoanyag_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c6dff94-ca8c-4128-ad92-54561f49a053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e41aa7-0a74-4df5-a30d-85754c8be428","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_70_ezer_oltoanyag_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 08:36","title":"Újabb 70 ezer oltóanyag érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 600 ezer embert beoltottak, az új oltóanyagból százmilliót rendelt a kormány.","shortLead":"Már több mint 600 ezer embert beoltottak, az új oltóanyagból százmilliót rendelt a kormány.","id":"20201230_astrazeneca_oxford_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c446e-e123-49aa-9ed4-2b454b09a20e","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_astrazeneca_oxford_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 08:37","title":"Az oxfordi vakcinát is engedélyezték az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Január sincs, de a frissen igazolt edző szerint látni kell a realitásokat.","shortLead":"Január sincs, de a frissen igazolt edző szerint látni kell a realitásokat.","id":"20201230_barcelona_koeman_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34461028-85f1-42e4-894e-cd0b8ec752d6","keywords":null,"link":"/sport/20201230_barcelona_koeman_bajnoksag","timestamp":"2020. december. 30. 12:32","title":"A Barcelona edzője már el is engedte a bajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]