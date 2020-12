Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef164200-9b69-4b04-ba6f-38cb73deb504","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fából készítene Föld körüli pályán használható műholdat a Kiotói Egyetem és egy japán cég, a Sumitomo Forestry.","shortLead":"Fából készítene Föld körüli pályán használható műholdat a Kiotói Egyetem és egy japán cég, a Sumitomo Forestry.","id":"20201229_muhold_fa_japan_sumitomo_forestry","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef164200-9b69-4b04-ba6f-38cb73deb504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3303d5a-5f93-4ce7-8ec5-a4b0de88b7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_muhold_fa_japan_sumitomo_forestry","timestamp":"2020. december. 29. 10:57","title":"Már dolgoznak az első fából készült műholdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19378558-5681-4446-b98d-ee71888d4435","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A fizetési szokások már 2020 előtt is átalakulóban voltak, a járvány azonban felgyorsította a változásokat. Benyó Pétert, az OTP Mobil ügyvezetőjét kérdeztük az átalakulásról.","shortLead":"A fizetési szokások már 2020 előtt is átalakulóban voltak, a járvány azonban felgyorsította a változásokat. Benyó...","id":"20201230_fizetes_mobil_otp_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19378558-5681-4446-b98d-ee71888d4435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50326f5-891d-451b-ae56-cc293f7fcd59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_fizetes_mobil_otp_penz","timestamp":"2020. december. 30. 14:00","title":"Az első hullámban még rohantak pénzt felvenni a magyarok, most már elvárják, hogy készpénz nélkül fizethessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac190f0-42ed-4ddd-b14d-3ca20cecc734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több férfi osztja meg a molesztálásokról szóló történetét a közösségi médiában.","shortLead":"Egyre több férfi osztja meg a molesztálásokról szóló történetét a közösségi médiában.","id":"20201230_Szexualis_zaklatas_Alexander_Wang_divattervezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac190f0-42ed-4ddd-b14d-3ca20cecc734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb14e21-f213-47b9-a9f2-5774b345617d","keywords":null,"link":"/elet/20201230_Szexualis_zaklatas_Alexander_Wang_divattervezo","timestamp":"2020. december. 30. 16:09","title":"Több modell is szexuális zaklatással vádolja Alexander Wang divattervezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy denveri fiatal férfinál mutatták ki a koronavírusnak azt a törzsét, amelyet eddig európai országokban azonosítottak. Most keresik, honnan kaphatta el, ha nem járt sehol, ahol már felbukkant a fertőzőbb koronavírus-variáns.","shortLead":"Egy denveri fiatal férfinál mutatták ki a koronavírusnak azt a törzsét, amelyet eddig európai országokban...","id":"20201230_usa_koronavirus_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a422aa-bb50-48c8-a9fc-421958c03238","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_usa_koronavirus_mutacio","timestamp":"2020. december. 30. 05:34","title":"Az Egyesült Államokat is elérte a koronavírus új mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy-egy idézettel és cikkekkel búcsúzunk a sokak által ismert és elismert hírességektől.","shortLead":"Egy-egy idézettel és cikkekkel búcsúzunk a sokak által ismert és elismert hírességektől.","id":"202051_elhunytak_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8dd72c-daf5-45ce-8447-6da1200b31a8","keywords":null,"link":"/360/202051_elhunytak_2020ban","timestamp":"2020. december. 29. 11:00","title":"A közélet, a kultúra, a tudomány és a sport 2020-ban elhunyt hazai nagyjai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83bc76e-a529-48a7-86fc-0e83d4303647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A földmozgást Magyarország nagy részén is érezni lehetett. Sajtóhírek szerint eddig heten vesztették életüket, de biztos, húsz embert kórházba vittek. Később volt egy 4,5-ös utórengés is. ","shortLead":"A földmozgást Magyarország nagy részén is érezni lehetett. Sajtóhírek szerint eddig heten vesztették életüket, de...","id":"20201229_foldrenges_horvatorszag_62","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b83bc76e-a529-48a7-86fc-0e83d4303647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bc660a-4af5-4ef3-afa8-5197c9a77bde","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_foldrenges_horvatorszag_62","timestamp":"2020. december. 29. 13:05","title":"6,3-as erősségű földrengés volt Horvátországban, súlyosak a károk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 600 ezer embert beoltottak, az új oltóanyagból százmilliót rendelt a kormány.","shortLead":"Már több mint 600 ezer embert beoltottak, az új oltóanyagból százmilliót rendelt a kormány.","id":"20201230_astrazeneca_oxford_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c446e-e123-49aa-9ed4-2b454b09a20e","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_astrazeneca_oxford_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 08:37","title":"Az oxfordi vakcinát is engedélyezték az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A jelentkezők közül 136 ezren postai úton jelezték, hogy beoltatnák magukat.","shortLead":"A jelentkezők közül 136 ezren postai úton jelezték, hogy beoltatnák magukat.","id":"20201229_Regisztracio_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344c9462-6d71-4877-a8a1-fe4ec4206377","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_Regisztracio_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2020. december. 29. 18:01","title":"Közel 600 ezren regisztráltak eddig a koronavírus elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]