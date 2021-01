Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2021. január. 03. 20:30","title":"Ínyenc fogások a múltból: ezeket a recepteket érdemes újra elővenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán fordul elő, de mégis csak megtörténhet, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. veszít egy tenderen.","shortLead":"Ritkán fordul elő, de mégis csak megtörténhet, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. veszít egy tenderen.","id":"20210103_Kapaszkodjon_meg_nem_Meszaros_Lorinc_cege_nyert_el_egy_tobbmilliardos_kozbeszerzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4bcf1b-da10-4758-a98b-e311b712fa58","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kapaszkodjon_meg_nem_Meszaros_Lorinc_cege_nyert_el_egy_tobbmilliardos_kozbeszerzest","timestamp":"2021. január. 03. 10:08","title":"Kapaszkodjon meg: nem Mészáros Lőrinc cége nyert el egy többmilliárdos közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsan fel akarják pörgetni a termelést.","shortLead":"Gyorsan fel akarják pörgetni a termelést.","id":"20210102_Januar_kozepere_heti_ketmillio_adag_vakcina_lehet_az_AstraZeneca_kapacitasa_Angliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f6a7d-c707-4fda-a775-fb8b2f9cfdd8","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Januar_kozepere_heti_ketmillio_adag_vakcina_lehet_az_AstraZeneca_kapacitasa_Angliaban","timestamp":"2021. január. 02. 12:45","title":"Január közepére heti kétmillió adag vakcina lehet az AstraZeneca kapacitása Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa22ca2e-2b4d-4f56-9436-a89720403036","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Csak a magyar Trianon-törvényre válaszként, az idén lett kiemelt nap június 4-e a románok számára, akik válogathatnak a nemzeti ünnepre alkalmas napok között. Politikai okokból mégis olyan jutott nekik télvíz idején, amelyiken nem hódolhatnak a szabadtéri sütögetésnek.","shortLead":"Csak a magyar Trianon-törvényre válaszként, az idén lett kiemelt nap június 4-e a románok számára, akik válogathatnak...","id":"202053__romania_unnepnapjai__trianon__miccsparti__nemzet_es_fokhagyma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa22ca2e-2b4d-4f56-9436-a89720403036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0745bc1d-8faf-42dc-8015-9c6a6545a7e7","keywords":null,"link":"/360/202053__romania_unnepnapjai__trianon__miccsparti__nemzet_es_fokhagyma","timestamp":"2021. január. 03. 16:00","title":"A románok olyan nemzeti ünnepet szeretnének, amikor grillezni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd16adf8-b630-45ca-9085-72797ea0cdd9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A trumpizmus, Donald Trumppal vagy nélküle, az amerikai politika része marad, írja a brit gazdasági-politikai lap.","shortLead":"A trumpizmus, Donald Trumppal vagy nélküle, az amerikai politika része marad, írja a brit gazdasági-politikai lap.","id":"20210103_Financial_Times_Trump_ugy_megy_hogy_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd16adf8-b630-45ca-9085-72797ea0cdd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9576ef-42d1-4226-95a2-a262a7af840a","keywords":null,"link":"/360/20210103_Financial_Times_Trump_ugy_megy_hogy_marad","timestamp":"2021. január. 03. 09:00","title":"Financial Times: Trump úgy megy, hogy marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz következtében.","shortLead":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz...","id":"20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af15f43-1383-407b-92fb-6f39e9f21f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","timestamp":"2021. január. 03. 10:24","title":"Kigyulladt egy háromszintes társasház pincéje Rajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6047b8a-fc9d-4ab5-90be-5c93446ac5d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint négymillió forintnyi összegre büntetné a kínai állampárt törvényjavaslata azokat az influenszereket és vloggereket, akik a mértéktelen evést propagálják.","shortLead":"Több mint négymillió forintnyi összegre büntetné a kínai állampárt törvényjavaslata azokat az influenszereket és...","id":"20210103_Szigoruan_megbuntetne_a_kinai_kormany_a_zabalo_influenszereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6047b8a-fc9d-4ab5-90be-5c93446ac5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9634b6-6920-45cc-92e7-9aa66bc7eefa","keywords":null,"link":"/kkv/20210103_Szigoruan_megbuntetne_a_kinai_kormany_a_zabalo_influenszereket","timestamp":"2021. január. 03. 11:52","title":"Szigorúan megbüntetné a kínai kormány a zabáló influenszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35cb7e-66fc-4eba-acab-4f173b87408d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy londoni szabóság vezette be sikeresen a prémium férfi alsóneműk kategóriáját a ruházatukra igényes urak számára.","shortLead":"Egy londoni szabóság vezette be sikeresen a prémium férfi alsóneműk kategóriáját a ruházatukra igényes urak számára.","id":"202053_ala_valok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e35cb7e-66fc-4eba-acab-4f173b87408d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a826a2a-1f6d-4da4-9f18-c008cdcb3d1b","keywords":null,"link":"/360/202053_ala_valok","timestamp":"2021. január. 02. 12:00","title":"Van, aki az alsógatyáját is méretre varratja, darabját több tízezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]