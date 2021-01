Jon Schaffer a nézeteit sosem rejtette véka alá, rendszeresen nyilatkozik is róluk, sőt Sons Of Liberty néven zenekart is alapított, hogy zenével is megtámogassa a Trump-párti elképzeléseit. Mint a Lángoló gitárok kiszúrta, Schaffer nemcsak a színpadon és interjúkban aktív, hanem ott volt szerdán a Capitoliumba betörő tömegben.

Ez jól látszik a CBS fotóján is.

Police attempt to retake Capitol from protesters https://t.co/bku3yGU7y0 pic.twitter.com/ZCWYbDccNp — CBS News (@CBSNews) January 6, 2021

Schaffer szerint egyébként a politikai elit célja nem más, mint egy világkormány, a mostani világjárvány pedig része az emberiség elleni profithajhász összeesküvésnek. Nemrég a Die Weltnek nyilatkozott, ahol elmondta: az amerikai törvényhozás nem a megfelelő emberekkel húzott ujjat, és hogy ha valaki erőszakot alkalmaz velük szemben, ők is ennek megfelelően fognak reagálni.

Szerdán Trump-párti tüntetők törtek be a washingtoni törvényhozás épületébe, három és fél óra alatt tudták csak kiszorítani onnan őket a rendőrök. Az amerikai elnök nyilvánvalóvá tette, hogy nem hajlandó távozni a hatalomból, az alelnöke nyíltan fordult ellene, amikor az eredmény megváltoztatására kérte. Az incidensben négyen meghaltak.