Viszonylag későn, a kollégiumi évei alatt tanult meg gitározni, először egy négyhúros ukulelén. 1963-ban vett magának egy spanyol gitárt Puerto Vallartában és autodidaktaként kitanulta valamennyire a flamenco stílust. Ez később több Doors-dalban is visszaköszön, többek között Albeniz Legenda című darabját használták fel a Spanish Caravanhoz.

Nemcsak gitározott Jim Morrisonékkal, hanem dalokat is szerzett, ő jegyzi például a Light My Fire-t és Runnin' Blue-t is.

A Doors felbomlása után saját zenekart alakított The Robby Krieger Band néven, amely azonban rövid időn belül fel is oszlott. Később jazzgitárosként ért el kisebb sikereket, több albumot is rögzített, továbbá gitározott a Blue Öyster Cult néhány számában is.

2002-ben újraalakította a The Doorst Ray Manzarek billentyűssel, Ian Astburryvel és Stewart Copelanddel (a Police dobosával). Jim Morrison nélkül ez a formáció már inkább csak a nevében lehetett Doors – viszont nyilván jó pénzkereseti lehetőség. Budapesten is játszottak 2007-ben, a Margitszigeten.

Január 8-a egyébként elég fontos szülinapi dátum a rocktörténetben, 1935-ben Elvis Presley, 1947-ben David Bowie született e napon.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.