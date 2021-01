Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f2db20c-c91a-4af2-906c-decc9a2b3c85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelek szerint már nem kell sokat várnunk a T6.1 utódjának hivatalos leleplezésére.","shortLead":"Jelek szerint már nem kell sokat várnunk a T6.1 utódjának hivatalos leleplezésére.","id":"20210118_kemfotokon_a_teljesen_uj_t7es_vw_multivan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2db20c-c91a-4af2-906c-decc9a2b3c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ef1aeb-cd5e-4876-98a9-35ed4e68c1c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_kemfotokon_a_teljesen_uj_t7es_vw_multivan","timestamp":"2021. január. 18. 07:59","title":"Kémfotókon a teljesen új, T7-es VW Multivan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alekszej Navalnij szabadon bocsátása mellett szólaltak fel európai vezetők, futóversenyre hívott fideszeseket Fekete-Győr, Biden rögtön visszacsinálja Trump több intézkedését is. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Alekszej Navalnij szabadon bocsátása mellett szólaltak fel európai vezetők, futóversenyre hívott fideszeseket...","id":"20210118_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d18c7-d156-4796-91ab-27144caddd5a","keywords":null,"link":"/360/20210118_Radar360","timestamp":"2021. január. 18. 08:00","title":"Radar360: Budapest plakátkampányba kezd, Szlovákia újra országos tesztelésbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével.","shortLead":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső...","id":"20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697c69a-eb66-4800-9c13-8c0c4fb9e5a8","keywords":null,"link":"/elet/20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","timestamp":"2021. január. 16. 21:00","title":"A hermelin, a rejtőzködés nagymestere lett az év emlőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c46b150-c2b6-4225-9b36-acee0dc30b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másodjára is odaítélték a Baumgarten-emlékdíjakat. ","shortLead":"Másodjára is odaítélték a Baumgarten-emlékdíjakat. ","id":"20210118_Tompa_Andrea_es_Bodor_Adam_is_Baumgartenemlekdijat_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c46b150-c2b6-4225-9b36-acee0dc30b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031b238e-b6e7-46d7-9c14-b285c1789162","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Tompa_Andrea_es_Bodor_Adam_is_Baumgartenemlekdijat_kap","timestamp":"2021. január. 18. 10:01","title":"Tompa Andrea és Bodor Ádám is Baumgarten-emlékdíjat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nepáli serpák egy csoportjának először sikerült megmásznia a világ második legmagasabb hegyét, a 8611 méter magas K2-t - közölték hivatalos források szombaton.","shortLead":"Nepáli serpák egy csoportjának először sikerült megmásznia a világ második legmagasabb hegyét, a 8611 méter magas K2-t...","id":"20210116_Eloszor_masztak_meg_telen_a_vilag_masodik_legmagasabb_hegyet_a_K2t","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e370d26-990e-4903-8a8f-85351ddf4421","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Eloszor_masztak_meg_telen_a_vilag_masodik_legmagasabb_hegyet_a_K2t","timestamp":"2021. január. 16. 19:22","title":"Először mászták meg télen a világ második legmagasabb hegyét, a K2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs és Technológiai Minisztériumban készített prezentáció, ami a hvg.hu-hoz is eljutott. Február elején már a kormány, majd az Országgyűlés is rábólinthat az iskolák átalakítására.","shortLead":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs...","id":"20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f1340-0925-4e08-a38a-4af761358eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","timestamp":"2021. január. 17. 17:00","title":"Egy ITM-es prezentáció alapján nem választható lehetőség a további egyetemek magánosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltás második dózisa után erősebben jelentkeztek a mellékhatások az izraeli oltottaknál - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az oltás második dózisa után erősebben jelentkeztek a mellékhatások az izraeli oltottaknál - jelentette a Jediót...","id":"20210117_Laz_fejfajas_szedules_osszesitettek_az_oltas_mellekhatasait_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0ebab5-b041-45f5-b2fc-d3ebb567d069","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Laz_fejfajas_szedules_osszesitettek_az_oltas_mellekhatasait_Izraelben","timestamp":"2021. január. 17. 16:57","title":"Láz, fejfájás, szédülés: összesítették az oltás mellékhatásait Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tekintélyes brit konzervatív lap arra figyelmeztet, hogy az EU ugyan egy sor lényeges kérdésben azonnali segítséget vár az új amerikai elnöktől, ám azt annyira lekötik a hazai gondok, hogy jó ideig kár reménykedni a támogatásában.","shortLead":"A tekintélyes brit konzervatív lap arra figyelmeztet, hogy az EU ugyan egy sor lényeges kérdésben azonnali segítséget...","id":"20210118_The_Times_Bidennek_nem_lesz_ideje_Europara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22371aba-b07d-46f4-a425-6b669fef155b","keywords":null,"link":"/360/20210118_The_Times_Bidennek_nem_lesz_ideje_Europara","timestamp":"2021. január. 18. 09:15","title":"The Times: Bidennek nem lesz ideje Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]