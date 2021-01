Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","shortLead":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","id":"20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69854507-c1f4-4b6e-bd31-d13a793b6f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 18:05","title":"Egy nap alatt több mint 1600 koronavírusos beteg halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664f587c-abe1-438c-b704-cccfc8e23c7d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt amúgy is kevés ember előtt tartották volna Joe Biden mai beiktatását Washingtonban, ám a Capitolium két héttel ezelőtti ostromából okulva sokkal több lesz a fegyveres katona, mint a meghívott résztvevő.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt amúgy is kevés ember előtt tartották volna Joe Biden mai beiktatását Washingtonban, ám...","id":"20210120_biden_harris_beiktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=664f587c-abe1-438c-b704-cccfc8e23c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cda32b4-4902-4c2c-8f94-fdaab75fb8a5","keywords":null,"link":"/360/20210120_biden_harris_beiktatas","timestamp":"2021. január. 20. 11:00","title":"A járvány és a zendülés árnyékában visszafogott elnöki beiktatás lesz Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd12da50-ccd8-470a-a772-fe29810be696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd reggel közölte a MÁV, hogy az egy nappal korábbi síntörés kijavításához le kell zárni a Kőér utcai vasúti átjárót, de ezt csak este fogják megtenni, amikor nem lesz akkora a forgalom. Addig sebességkorlátozással haladhatnak ott a vonatok, a monori személyvonatok pedig csak Kőbánya-Kispestig járnak.","shortLead":"Kedd reggel közölte a MÁV, hogy az egy nappal korábbi síntörés kijavításához le kell zárni a Kőér utcai vasúti átjárót...","id":"20210119_sintores_vonat_vasut_mav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd12da50-ccd8-470a-a772-fe29810be696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227453a4-efb4-45cb-b9c5-debe4eadaeeb","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_sintores_vonat_vasut_mav","timestamp":"2021. január. 19. 07:22","title":"A hétfő reggeli síntörés miatt még ma is késnek a vonatok Kőbánya-Kispestnél, este az utat is le fogják zárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57e69f3-e116-48b8-82d5-f3b5fb660a59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha gazdaságilag sikeres lesz a csongrádi tram-train projekt, akkor a képviselő szerint az mintául szolgálhat az elővárosi kötöttpályás közlekedés fejlesztéséhez Budapest környékén","shortLead":"Ha gazdaságilag sikeres lesz a csongrádi tram-train projekt, akkor a képviselő szerint az mintául szolgálhat...","id":"20210120_Lazar_Hodmezovasarhely_tramtrain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a57e69f3-e116-48b8-82d5-f3b5fb660a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714e1b7-1d29-402a-8b30-3cac145a4163","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_Lazar_Hodmezovasarhely_tramtrain","timestamp":"2021. január. 20. 17:35","title":"Bemutatták a szegedi tram-traint – Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson szerint a jelenlegi nagyon magas halálozási adat a fertőzési hullám néhány héttel ezelőtti kiugró tetőzésének következménye.","shortLead":"Boris Johnson szerint a jelenlegi nagyon magas halálozási adat a fertőzési hullám néhány héttel ezelőtti kiugró...","id":"20210120_koronavirusos_halaleset_nagy_britannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea87f68-50d5-41a4-a1b2-8df1ff8fe1bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_koronavirusos_halaleset_nagy_britannia","timestamp":"2021. január. 20. 20:51","title":"1820 új koronavírusos halálesetet jelentettek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszó már jobban van, várja, hogy újra edzhessen.","shortLead":"Az úszó már jobban van, várja, hogy újra edzhessen.","id":"20210119_cseh_laszlo_vakbelgyulladas_mutet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e762b3ac-d87a-4a09-9cf1-b2ec1ed55963","keywords":null,"link":"/sport/20210119_cseh_laszlo_vakbelgyulladas_mutet","timestamp":"2021. január. 19. 18:30","title":"Meg kellett műteni Cseh Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ellenállt, ezért támadója összeverte és elvette a táskáját.","shortLead":"A nő ellenállt, ezért támadója összeverte és elvette a táskáját.","id":"20210119_eroszak_godolloi_HEV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccc7e3a-8c63-45a8-938f-515b25a83e24","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_eroszak_godolloi_HEV","timestamp":"2021. január. 19. 16:59","title":"Meg akartak erőszakolni egy nőt a gödöllői HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e878a7-1f0a-4ca9-9106-efcd521f8c91","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Senki ne egyen a Bonduelle ecetes, szeletelt céklából - kéri a gyártó.","shortLead":"Senki ne egyen a Bonduelle ecetes, szeletelt céklából - kéri a gyártó.","id":"20210120_Ceklat_hiv_vissza_a_forgalombol_a_Bonduelle_a_Sparbol_mert_uvegdarabok_lehetnek_benne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e878a7-1f0a-4ca9-9106-efcd521f8c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb3566f-acb7-4542-b954-65fa231a94e8","keywords":null,"link":"/kkv/20210120_Ceklat_hiv_vissza_a_forgalombol_a_Bonduelle_a_Sparbol_mert_uvegdarabok_lehetnek_benne","timestamp":"2021. január. 20. 20:22","title":"Céklát hív vissza a forgalomból a Bonduelle a Sparból, mert üvegdarabok lehetnek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]