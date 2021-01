Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány északkeleti járást kivéve mindenhol elkezd olvadni az a kevés hó is, ami eddig leesett.","shortLead":"Néhány északkeleti járást kivéve mindenhol elkezd olvadni az a kevés hó is, ami eddig leesett.","id":"20210119_Hofuvas_onos_eso_omsz_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc09ab2-cdd8-45a3-afc4-8d336bbdd91e","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_Hofuvas_onos_eso_omsz_idojaras","timestamp":"2021. január. 19. 07:54","title":"Hófúvás és ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d1127c-a365-4b5b-9cb7-8c532d1bf1a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik középszerűnek, unalmasnak találják az olasz sportkocsi külsejét. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik középszerűnek, unalmasnak találják az olasz sportkocsi külsejét. ","id":"20210118_szolid_dubaji_tuningot_kapott_a_10_szulinapjat_unneplo_lamborghini_aventador","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98d1127c-a365-4b5b-9cb7-8c532d1bf1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769d4497-6e6a-4116-9bc6-ee540bef16df","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_szolid_dubaji_tuningot_kapott_a_10_szulinapjat_unneplo_lamborghini_aventador","timestamp":"2021. január. 18. 11:11","title":"Szolid dubaji tuningot kapott a 10. szülinapját ünneplő Lamborghini Aventador","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7b7a7-1265-4a4f-9013-c4e96b2f8fce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"14,9 forintos keretből dolgozhatnak.","shortLead":"14,9 forintos keretből dolgozhatnak.","id":"20210119_meszaros_garancsi_tender_citadella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7b7a7-1265-4a4f-9013-c4e96b2f8fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c857e3bb-6608-4b85-aedc-990855fa0317","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_meszaros_garancsi_tender_citadella","timestamp":"2021. január. 19. 10:05","title":"Mészáros és Garancsi cégei újíthatják fel a Citadellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02b458-68e2-4e91-bc2a-82ba39e8df7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz szupersportkocsival alig 2,6 másodperc alatt letudható a 0–100-as gyorsulás.","shortLead":"Az olasz szupersportkocsival alig 2,6 másodperc alatt letudható a 0–100-as gyorsulás.","id":"20210119_tobb_mint_800_loerovel_tamad_a_ferrari_f8_tributo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b02b458-68e2-4e91-bc2a-82ba39e8df7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da14ea8e-f1de-46fc-b215-a939b1136557","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_tobb_mint_800_loerovel_tamad_a_ferrari_f8_tributo","timestamp":"2021. január. 19. 07:59","title":"Több mint 800 lóerővel támad a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus óta csak karácsonykor teszteltek olyan keveset, mint most. Alig több, mint ezer fővel, de csökkent az aktív esetszám, az elhunytak napi száma három nap után tért vissza száz fölé.","shortLead":"Augusztus óta csak karácsonykor teszteltek olyan keveset, mint most. Alig több, mint ezer fővel, de csökkent az aktív...","id":"20210119_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dd10f4-2e95-4604-bde1-8556b33224e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2021. január. 19. 08:41","title":"111 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd82a443-5655-42ae-9a65-f29504a5d20b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper agyi aneurizma miatt került kórházba, de úgy tűnik, szerencsére már jobban van. ","shortLead":"A rapper agyi aneurizma miatt került kórházba, de úgy tűnik, szerencsére már jobban van. ","id":"20210118_Dr_Dre_korhaz_studio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd82a443-5655-42ae-9a65-f29504a5d20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e2710d-4b37-4130-810f-c94ced2304d1","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Dr_Dre_korhaz_studio","timestamp":"2021. január. 18. 16:21","title":"Dr. Dre elhagyta a kórházat, már a stúdióban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parler elérhetőségét a Google és az Apple mellett az Amazon is letiltotta, utóbbi most részben újra elérhetővé tette a szolgáltatást weboldalát.","shortLead":"A Parler elérhetőségét a Google és az Apple mellett az Amazon is letiltotta, utóbbi most részben újra elérhetővé tette...","id":"20210119_parler_domain_amazon_elerhetoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54aec22-7e6a-4593-8dc6-83268827651d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_parler_domain_amazon_elerhetoseg","timestamp":"2021. január. 19. 14:03","title":"Újra elérhető a trumpisták kedvenc közösségi oldala, de használni nem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott. Azonnal őrizetbe vették, egy rendőrörsre vitték, ahol megtartották a bírósági meghallgatását, és már el is ítélték.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott...","id":"20210118_navalnij_targyalas_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4197994-179b-4c85-9fd0-a0d95cc886a0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_navalnij_targyalas_mergezes","timestamp":"2021. január. 18. 14:50","title":"Harminc napra bezárják Alekszej Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]