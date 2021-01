Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok vezetőinek találkozói után a polgármesterek attól tartanak, a kormány több hatáskört elvon tőlük, abban pedig teljes az egyetértés, hogy a legnehezebb év most következik.","shortLead":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok...","id":"20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea53428-83c4-4a9f-bbe4-f4708726e4fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","timestamp":"2021. január. 21. 16:10","title":"2021-et kell kihúzni valahogy - Ellenzéki polgármesterek mutatták be a terveiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd875759-a9cf-4d1f-9cea-851a6c0e5e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta nincs bevételük a cégeknek.","shortLead":"Hónapok óta nincs bevételük a cégeknek.","id":"20210120_szabadidosport_szektor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd875759-a9cf-4d1f-9cea-851a6c0e5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00553d4c-2ba2-426d-a2c6-3a19ca3ee1d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_szabadidosport_szektor_koronavirus","timestamp":"2021. január. 20. 18:32","title":"Nagy bajban van a szabadidősport-szektor, van, aki már a bérleti díjat sem tudja fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6498e7e-f799-479e-a8db-30f26d6d47ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Rovarölő szerként is használt etilén-oxid került az IKEA kétszersültjébe.","shortLead":"Rovarölő szerként is használt etilén-oxid került az IKEA kétszersültjébe.","id":"20210121_ikea_ketszersult_etilen_oxid_szennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6498e7e-f799-479e-a8db-30f26d6d47ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff3cdb7-4251-432c-8780-ad5ed0f3f6b3","keywords":null,"link":"/kkv/20210121_ikea_ketszersult_etilen_oxid_szennyezes","timestamp":"2021. január. 21. 15:18","title":"Nem szabad megenni: szennyezett kétszersültet hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bb876a-a553-48fb-b333-b86516706642","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még soha nem láttak ekkora bálnát a Földközi-tengerben, mintegy 70 tonnát nyomott.","shortLead":"Még soha nem láttak ekkora bálnát a Földközi-tengerben, mintegy 70 tonnát nyomott.","id":"20210121_balnatetem_napoly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5bb876a-a553-48fb-b333-b86516706642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989446d5-efc7-47eb-b0be-001805d328b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_balnatetem_napoly","timestamp":"2021. január. 21. 20:14","title":"Óriási bálnatetemet vontattak Nápolyba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757c90ed-ed0b-4c06-886e-8fd9a93bab8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A könnyebbik utat választotta, de most nem jött be. ","shortLead":"A könnyebbik utat választotta, de most nem jött be. ","id":"20210122_Nem_volt_nyitva_az_autobonto_kiszorta_lomokat_az_ut_szelere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=757c90ed-ed0b-4c06-886e-8fd9a93bab8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd77fcd-a94a-43d7-900c-b2f58e6803c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Nem_volt_nyitva_az_autobonto_kiszorta_lomokat_az_ut_szelere","timestamp":"2021. január. 22. 15:08","title":"Nem volt nyitva az autóbontó, kiszórta a lomokat az út szélére egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Honor V40 5G néven érkezett meg az első olyan Honor-telefon, amit azóta dobtak piacra, hogy a céget 2020 novemberében eladta a Huawei. A készülék egyelőre csak Kínában kerül a piacra.","shortLead":"Honor V40 5G néven érkezett meg az első olyan Honor-telefon, amit azóta dobtak piacra, hogy a céget 2020 novemberében...","id":"20210122_honor_v40_5g_telefon_huawei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1b4e50-1a3f-4a56-9e51-95b7efde1cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_honor_v40_5g_telefon_huawei","timestamp":"2021. január. 22. 09:33","title":"Bemutatta a Honor az első mobilt, ami már független a Huawei-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d51b9215-cd31-4d1b-a190-a045069f46f3","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kutatások szerint azokban a háztartásokban, ahol a férj több házimunkát végez, a feleség boldogabb, a házasság pedig kiegyensúlyozottabb. Ennek ellenére még mindig általános elvárás, hogy az otthoni teendők nagy részét a feleség végezze. Mit mondtak erre a helyzetre neves feministák a 20. század folyamán?","shortLead":"Kutatások szerint azokban a háztartásokban, ahol a férj több házimunkát végez, a feleség boldogabb, a házasság pedig...","id":"20210121_Ha_mindketten_dolgozunk_miert_nekem_kell_elvegeznem_a_hazimunkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d51b9215-cd31-4d1b-a190-a045069f46f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f3c268-e25d-44f1-9873-22b3085a3ff1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210121_Ha_mindketten_dolgozunk_miert_nekem_kell_elvegeznem_a_hazimunkat","timestamp":"2021. január. 21. 19:20","title":"Ha mindketten dolgozunk, miért nekem kell elvégeznem a házimunkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e2b329-b132-4c02-9cb9-33d5a05ddf7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szerint nem a jogszabályokkal kellene szembemenni, még akkor sem, ha valóban kevés a kormány által nyújtott támogatás. ","shortLead":"A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szerint nem a jogszabályokkal kellene szembemenni, még akkor sem, ha valóban kevés...","id":"20210122_Elege_lett_a_kormany_igereteibol_egy_kocsmanak_ezert_a_nyitason_gondolkodik_de_ova_intettek_ettol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54e2b329-b132-4c02-9cb9-33d5a05ddf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e100358-ab4e-4002-b559-8d4d074f71fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_Elege_lett_a_kormany_igereteibol_egy_kocsmanak_ezert_a_nyitason_gondolkodik_de_ova_intettek_ettol","timestamp":"2021. január. 22. 13:42","title":"Elege lett a kormány ígéreteiből egy kocsmának, ezért a nyitáson gondolkodik, de óva intették ettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]