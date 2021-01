A rendszerváltás előtti küzdelemhez hasonílította az SZFE küzdelmét Fodor Tamás színész és rendező a Magyar Narancsnak adott interjúban. Azt mondta, a független színházi szcéna ugyanazt éli meg, amit egyszer már átélt:

Az Egyetemi Színpadon sem volt ez másképp: lehetett tudni, hogy a hatalom minden eszközzel ellenáll annak, hogy független intézmény, autonóm forma szülessen. De ennek ellenére tudatosan kellett vállalni az ellenkező törekvéseket. Aztán nyilván politikailag is színt kellett vallani, mert rá kellett jönnünk, hogy nem elég a fotelból drukkolni a szabadságnak, azért tenni is kell. Ez a nagy kérdése a mai nemzedéknek is, hogy megmarad-e „civilnek” vagy megtalálja-e azokat az aktivitási formákat, amelyek nem pusztán részügyekkel foglalkoznak.