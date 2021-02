Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

A Szabad Európa Rádió Forgószínpad című műsorának legendás szignálja egy 1929-es dal volt: a Happy Days Are Here Again. A Roosevelt kampányában is felhasznált standard emiatt kifejezetten fontos része volt a mindennapoknak Magyarországon is, ez a dal sokak számára egyet jelent a Szabad Európa Rádió szellemiségével.

A Happy days már évek óta része a Szent Efrém Férfikar repertoárjának, de egészen mostanáig eredeti formájában, a Mitch Miller féle feldolgozásban énekelte az együttes.

A Pandémia és A Török sikerén felbuzdulva Bubnó Tamás egy új magyar szöveget írt a dalhoz, ami az itt és mostra, azaz a COVID-járványra reagál. Az új szöveg és a Bubnó Lőrinc által készített videós feldolgozása is alapvetően a humorra épül, a Férfikar korábbi karanténvideóihoz hasonlóan, de hozzáteszik:

„Nagyon reméljük, hogy nem kell több karanténvideót készítenünk, hanem nagyon hamar már élő-egyenesben tudunk majd koncerteket tartani, a közönségünkkel találkozni és utazni a világban!”

