Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emel az ügyészség Donáth László evangélikus lelkész ellen a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban történtek miatt – értesült a hvg.hu. A lelkészt az otthonban dolgozó egyik takarítónő jelentette fel.","shortLead":"Vádat emel az ügyészség Donáth László evangélikus lelkész ellen a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban...","id":"20210205_Vadat_emelnek_Donath_Laszlo_evangelikus_lelkesz_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b912fe8-6c99-4699-afd8-2c453179b450","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Vadat_emelnek_Donath_Laszlo_evangelikus_lelkesz_ellen","timestamp":"2021. február. 05. 10:38","title":"Vádat emeltek Donáth László evangélikus lelkész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára az oltás alkalmazásának.","shortLead":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára...","id":"20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2929c2d0-5409-4e80-9589-0768d3485567","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. február. 03. 21:21","title":"Spanyolországban nem használják az Oxford/AstraZeneca-vakcinát a legidősebbeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a078e70b-1a96-4963-ae1e-94ee1f7e2f0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dita von Teese reagált a Marilyn Mansont ért vádakra. Azt állítja, hogy nem családon belüli erőszak miatt váltak el.","shortLead":"Dita von Teese reagált a Marilyn Mansont ért vádakra. Azt állítja, hogy nem családon belüli erőszak miatt váltak el.","id":"20210204_Marilyn_Manson_volt_felesege_is_megszolalt_az_abuzalasi_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a078e70b-1a96-4963-ae1e-94ee1f7e2f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91535f0e-c559-48d0-9607-4f972ad6c490","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Marilyn_Manson_volt_felesege_is_megszolalt_az_abuzalasi_ugyben","timestamp":"2021. február. 04. 10:48","title":"Marilyn Manson volt felesége is megszólalt az abuzálási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók lelkiállapotán is érződik, hogy már nagyon visszamennének az iskolába.","shortLead":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók...","id":"20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7587ba97-56f3-406a-8679-2be1fde821b9","keywords":null,"link":"/elet/20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","timestamp":"2021. február. 04. 06:05","title":"Videochaten készülnek a magyar gimisek az érettségire, de egyre nehezebben viselik a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok szeretne gátat szabni azon videók terjedésének, amelyekről a tényellenőrzők nem tudták megállapítani, hogy valós vagy hamis információkat tartalmaznak-e.","shortLead":"A TikTok szeretne gátat szabni azon videók terjedésének, amelyekről a tényellenőrzők nem tudták megállapítani...","id":"20210203_tiktok_kamu_video_figyelmeztetes_tenyellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339a5738-c2ef-469f-8331-9d631b9e59e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_tiktok_kamu_video_figyelmeztetes_tenyellenorzes","timestamp":"2021. február. 03. 16:03","title":"Új figyelmeztetés jelenik meg a TikTokon, ha valaki kamu videót akar megosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldalon megjelenő tartalmak a minisztérium szerint \"növelik a bizonytalanságot\" az országban. Mianmarban épp puccs zajlik.","shortLead":"A közösségi oldalon megjelenő tartalmak a minisztérium szerint \"növelik a bizonytalanságot\" az országban. Mianmarban...","id":"20210204_mianmar_puccs_facebook_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716bd606-6d23-4a46-9e6d-be85a181d230","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mianmar_puccs_facebook_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 04. 05:18","title":"Mianmar egyik minisztériuma a Facebook felfüggesztését kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első körben a Google üzleti ügyfelei, két hét múlva viszont mindenki más is megkapja majd a Meet újdonságát, amivel még a konferenciahívás előtt letesztelhető a kép és a hang.","shortLead":"Első körben a Google üzleti ügyfelei, két hét múlva viszont mindenki más is megkapja majd a Meet újdonságát, amivel még...","id":"20210203_google_meet_videokonferencia_hivas_hang_kep_ellenorzese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223242d2-ed74-4a3f-8241-06e2ddc929c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_google_meet_videokonferencia_hivas_hang_kep_ellenorzese","timestamp":"2021. február. 03. 15:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, megelőzhetőek vele a technikai bakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc488d6-0178-4c77-9223-65c0c293faf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkaságnak számító almás eszközért lehet hozzájutni az eBayen: az 1976-ból származó Apple 1 egyike azoknak a számítógépeknek, amelyet Steve Jobs és Steve Wozniak raktak össze.","shortLead":"Ritkaságnak számító almás eszközért lehet hozzájutni az eBayen: az 1976-ból származó Apple 1 egyike azoknak...","id":"20210205_apple_1_szamitogep_vasarlas_ebay_steve_jobs_steve_wozniak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc488d6-0178-4c77-9223-65c0c293faf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589cb61f-e225-4ba6-b153-41efa860d37a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_apple_1_szamitogep_vasarlas_ebay_steve_jobs_steve_wozniak","timestamp":"2021. február. 05. 12:03","title":"441 millió forintért árulnak egy régi számítógépet, amelyen Steve Jobs is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]