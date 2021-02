Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59d26d0e-bde9-4e2b-a20f-f26fdc4ffdd2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új megvilágításba helyezték a fehérje és a koleszterin öregedésre gyakorolt hatását ausztrál kutatók, legalábbis legyeken végzett kísérleteikben. ","shortLead":"Új megvilágításba helyezték a fehérje és a koleszterin öregedésre gyakorolt hatását ausztrál kutatók, legalábbis...","id":"202105_etkezes_es_elethossz_tobbet_esszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59d26d0e-bde9-4e2b-a20f-f26fdc4ffdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a36061-91c2-4604-b0a2-335e1ea1006a","keywords":null,"link":"/360/202105_etkezes_es_elethossz_tobbet_esszel","timestamp":"2021. február. 06. 16:15","title":"Nem a kevesebb evés a hosszabb élet titka, állítják legyeken vizsgálódó tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"Philippe Dam","category":"360","description":"A kormány ahelyett, hogy biztonságossá tenné az egészségügyi intézményeket, elkendőzi, hogy rémes higiénés állapotok uralkodnak az állami kórházakban, írja szerzőnk, a Human Rights Watch munkatársa. Vélemény. ","shortLead":"A kormány ahelyett, hogy biztonságossá tenné az egészségügyi intézményeket, elkendőzi, hogy rémes higiénés állapotok...","id":"20210208_A_magyar_koronavirusos_betegekre_rejtett_veszely_leselkedik_a_korhazakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c940a984-355e-4b31-a267-72e338060cca","keywords":null,"link":"/360/20210208_A_magyar_koronavirusos_betegekre_rejtett_veszely_leselkedik_a_korhazakban","timestamp":"2021. február. 08. 11:00","title":"HRW: Rejtett veszély leselkedik a koronavírusos betegekre a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az már biztos, hogy nem lett volna szabad felmelegítve visszaönteni a Chicago folyóba napi 19 millió gallon vizet, a büntetés akár 12 millió dollár is lehet.","shortLead":"Az már biztos, hogy nem lett volna szabad felmelegítve visszaönteni a Chicago folyóba napi 19 millió gallon vizet...","id":"20210207_trump_hotel_folyo_legkondiciano_futes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4595632e-b715-415a-a9a1-f9fc5d133469","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_trump_hotel_folyo_legkondiciano_futes","timestamp":"2021. február. 07. 15:39","title":"Éveken át lopták a vizet hűtéshez Trump chicagói szállodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9670cd3-9fb4-4ab0-8a17-d835513f7610","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meglehetősen bajtársias viselkedést mutató fehérpamacsos selyemmajmok (Callithrix jacchus) ignorálással \"büntetik\" a nem együttműködő viselkedést – állapították meg zürichi szakértők.","shortLead":"A meglehetősen bajtársias viselkedést mutató fehérpamacsos selyemmajmok (Callithrix jacchus) ignorálással \"büntetik\"...","id":"20210207_selyemmajmok_egyuttmukodo_viselkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9670cd3-9fb4-4ab0-8a17-d835513f7610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3e31f9-7785-4777-8aa9-7c168c5c139d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_selyemmajmok_egyuttmukodo_viselkedes","timestamp":"2021. február. 07. 14:03","title":"A selyemmajmokat felzaklatja, ha egy fajtársuk nem együttműködő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniában mozik, templomok, klubok, versenypályák és stadionok is oltópontok lesznek. ","shortLead":"Nagy-Britanniában mozik, templomok, klubok, versenypályák és stadionok is oltópontok lesznek. ","id":"20210206_Melegbarban_is_lehet_koronavirustesztet_csinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f577f48-594a-4d22-9740-f28f0bd6b81f","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Melegbarban_is_lehet_koronavirustesztet_csinalni","timestamp":"2021. február. 06. 17:26","title":"Melegbárban is lehet koronavírustesztet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német hatóságok a legrangosabb futballkupa kedvéért sem engednek be senkit az Egyesült Királyságból, úgyhogy a Puskás Aréna ad otthont a kiesées szakasz első meccsének másfél hét múlva.","shortLead":"A német hatóságok a legrangosabb futballkupa kedvéért sem engednek be senkit az Egyesült Királyságból, úgyhogy a Puskás...","id":"20210207_rb_leipzig_liverpool_bajnojkok_ligaja_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7361bdf-b999-4f53-91e8-9f6f6e923114","keywords":null,"link":"/sport/20210207_rb_leipzig_liverpool_bajnojkok_ligaja_budapest","timestamp":"2021. február. 07. 14:38","title":"Budapesten fogadja az RB Leipzig a Liverpoolt a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a 95-ös benzin ára is 400 forint felé közelít.","shortLead":"Már a 95-ös benzin ára is 400 forint felé közelít.","id":"20210208_Jelentos_dragulas_jon_a_benzinkutaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482df37d-6a53-4c21-848d-2e212996fff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Jelentos_dragulas_jon_a_benzinkutaknal","timestamp":"2021. február. 08. 15:36","title":"Jelentős drágulás jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","shortLead":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","id":"20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a214ee76-1814-4347-92b2-aca64f756a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","timestamp":"2021. február. 08. 12:49","title":"MNB: Budapesten gyorsabban drágulnak a kötelező biztosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]