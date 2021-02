Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ef7975e-94ab-4e33-861a-d2ea7b491c71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja a brazil arany oroszlánmajmocskákat oltja be sárgaláz ellen, hogy óvják a populációt, másrészt megakadályozzák, hogy a vírus az emberre is átterjedjen.","shortLead":"Tudósok egy csoportja a brazil arany oroszlánmajmocskákat oltja be sárgaláz ellen, hogy óvják a populációt, másrészt...","id":"20210209_majom_vilagjarvany_sargalaz_pandemia_brazlia_erdoirtas_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ef7975e-94ab-4e33-861a-d2ea7b491c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689934ab-9e93-4adb-85c9-07aee322607c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_majom_vilagjarvany_sargalaz_pandemia_brazlia_erdoirtas_vedooltas","timestamp":"2021. február. 09. 16:22","title":"Ha az emberek nem hagyják, az oroszlánmajmocskákat oltják be Brazíliában sárgaláz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36673cb8-3c06-46aa-83f1-c6d311007cdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Személyi sérülés nem történt, az állatnak sem lett semmi baja.

","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, az állatnak sem lett semmi baja.

","id":"20210210_Autopalyara_tevedt_egy_koala_hat_auto_ment_egymasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36673cb8-3c06-46aa-83f1-c6d311007cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a1a59d-d1fa-4b7d-a188-5d99002d17fb","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Autopalyara_tevedt_egy_koala_hat_auto_ment_egymasba","timestamp":"2021. február. 10. 09:35","title":"Autópályára tévedt egy koala, hat autó ment egymásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok milliárd e-mail cím és jelszó került ki az internetre egy adatszivárgós ügy eredményeként. Hasonló jelenségek korábban is történtek, de ilyen mértékben még soha.","shortLead":"Sok milliárd e-mail cím és jelszó került ki az internetre egy adatszivárgós ügy eredményeként. Hasonló jelenségek...","id":"20210208_adatszivargas_e_mail_jelszo_paros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132a8f7d-b758-4b76-ae52-a072a6b7933e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_adatszivargas_e_mail_jelszo_paros","timestamp":"2021. február. 08. 14:06","title":"Minden idők legnagyobb adatszivárgása zajlik épp, 3,2 milliárd jelszó került ki az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr, amikor meglátta a rendőröket a szalagkorláton átugorva az úttestre menekült.","shortLead":"A sofőr, amikor meglátta a rendőröket a szalagkorláton átugorva az úttestre menekült.","id":"20210208_halalos_gazolas_m6_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f31b0d81-1455-41e3-8068-30c9a36ee435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a446410-e87b-4b46-92e7-99f6182c70ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_halalos_gazolas_m6_autopalya","timestamp":"2021. február. 08. 21:08","title":"Halálra gázoltak egy menekülő embercsempészt az M6-os autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q2 crossover legerősebb sportváltozata 14 millió forint feletti áron debütál.","shortLead":"A Q2 crossover legerősebb sportváltozata 14 millió forint feletti áron debütál.","id":"20210209_300_loeros_meregzsak_magyarorszagon_az_uj_audi_sq2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5cbc1e-d895-433b-ba89-2bcb9414d3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_300_loeros_meregzsak_magyarorszagon_az_uj_audi_sq2","timestamp":"2021. február. 09. 06:41","title":"300 lóerős kis méregzsák: Magyarországon az új Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió között. ","shortLead":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió...","id":"20210209_Borrell_Oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a86adb9-9ae5-41fc-8c58-a0633252f73a","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Borrell_Oroszorszag","timestamp":"2021. február. 09. 16:57","title":"Borrell szerint nincs konstruktív párbeszéd Oroszországgal az emberi és szabadságjogok terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8323855d-b113-48e2-9d06-0d6e488eb77c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Börcsök Enikő január 28-án hunyt el. ","shortLead":"Börcsök Enikő január 28-án hunyt el. ","id":"20210210_Online_eloadas_Vigszinhaz_Borcsok_Eniko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8323855d-b113-48e2-9d06-0d6e488eb77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d6bdaa-c119-41fb-ba2f-0501ab24f35d","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Online_eloadas_Vigszinhaz_Borcsok_Eniko","timestamp":"2021. február. 10. 09:36","title":"Online előadással emlékezik a Vígszínház Börcsök Enikőre, a bevételt jótékonysági célra ajánlják fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra 2014-ben kirótt feltételes szabadságvesztést. Nemcsak a rendőrök vadultak be, hanem a közösségi oldalakon posztolók is. Nem tudni, megnyugvást hoz-e, hogy Navalnij munkatársa, a Németországban élő Leonyid Volkov bejelentette, a következő hetekben nem lesznek tüntetések, legközelebb tavasszal rendeznek demonstrációt. Közben a hatalom mindent megtesz Navalnij lejáratása érdekében. ","shortLead":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta...","id":"20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b41f91-7457-4f40-a293-f684e7de913f","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","timestamp":"2021. február. 09. 18:00","title":"Megfélemlítés, bosszú és lejáratás követi a Navalnij-ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]