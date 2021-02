Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"618fcdf9-f282-410f-9f13-6bcaf21dd0e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai után a német hatóságtól is megkapta a tanúsítványát a Samsung 65W-os töltője, amit a Samsung Galaxy Z Fold3 támogathat először.","shortLead":"A dél-koreai után a német hatóságtól is megkapta a tanúsítványát a Samsung 65W-os töltője, amit a Samsung Galaxy Z...","id":"20210209_samsung_tolto_65w_gyorstolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=618fcdf9-f282-410f-9f13-6bcaf21dd0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228d48dc-43a6-4669-94fa-a8d1e003bfd4","link":"/tudomany/20210209_samsung_tolto_65w_gyorstolto","timestamp":"2021. február. 09. 15:19","title":"Az eddigi legerősebb töltőjét dobná piacra a Samsung, most újabb helyen engedélyezték"},{"available":true,"c_guid":"a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az innovációs minisztérium szerint a meglepően rosszul teljesítő kiskereskedelem tulajdonképpen nagyon jól teljesített decemberben, illetve voltaképpen annyira azért mégsem, de csak azért, mert az emberek keveset tankoltak, és a vírustól való félelmükben elnapolták a karácsonyi lapostévé-vásárlásokat.","shortLead":"Az innovációs minisztérium szerint a meglepően rosszul teljesítő kiskereskedelem tulajdonképpen nagyon jól teljesített...","id":"20210209_allamtitkar_kiskereskedelem_cseresnyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee994df6-26c9-48b0-9d53-88bbae72e035","link":"/gazdasag/20210209_allamtitkar_kiskereskedelem_cseresnyes","timestamp":"2021. február. 09. 10:51","title":"Orwelli magyarázatot adott az államtitkár a kiskereskedelem decemberi összezuhanására"},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégvezető szerint már a kormány is beszállt a potenciális üzleti partnerekkel folytatott tárgyalásokba.","shortLead":"A cégvezető szerint már a kormány is beszállt a potenciális üzleti partnerekkel folytatott tárgyalásokba.","id":"20210209_Megint_baj_van_a_fizetesekkel_a_Dunaferrnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2f154f-d7fd-4a0e-97e2-6083389369b2","link":"/kkv/20210209_Megint_baj_van_a_fizetesekkel_a_Dunaferrnel","timestamp":"2021. február. 09. 16:32","title":"Megint baj van a fizetésekkel a Dunaferrnél, már a kormány is beszállt"},{"available":true,"c_guid":"57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Megszűnik az örökbefogadók hátrányos helyzete, de nem automatikusan.","shortLead":"Megszűnik az örökbefogadók hátrányos helyzete, de nem automatikusan.","id":"20210210_hatarido_babavaro_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f858f23-22d5-428f-a9fd-9d6e82a21273","link":"/gazdasag/20210210_hatarido_babavaro_hitel","timestamp":"2021. február. 10. 14:33","title":"Fontos határidő közeleg a babavárósok egy része számára"},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus információáramlás – lassan egy év telt el a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta, de a kormány azóta is képtelen volt érdemben változtatni a kezdetektől uralkodó kommunikációs zűrzavaron. Legutóbb már az Emberi Erőforrások Minisztériumának kellett cáfolnia a kormányfő kijelentését. Pedig egy veszélyhelyzetben éppen a pontos és őszinte tájékoztatás lenne egy kormány egyik legfontosabb feladata.","shortLead":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus...","id":"20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca93b96b-7b22-442f-ac0b-2055a6510f8d","link":"/itthon/20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2021. február. 09. 11:00","title":"Járványhelyzetben egy ország vezetésének hitelesen kell tájékoztatnia, a magyar kormánynak ez nem sikerül"},{"available":true,"c_guid":"80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fókák felugrottak a hajó vízből kilógó orr-részére az ingyen fuvarért.","shortLead":"A fókák felugrottak a hajó vízből kilógó orr-részére az ingyen fuvarért.","id":"20210209_oroszlanfoka_ausztralia_hajoorr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ecee35-aca6-4a94-b339-3907793eeb87","link":"/zhvg/20210209_oroszlanfoka_ausztralia_hajoorr","timestamp":"2021. február. 09. 16:35","title":"Oroszlánfókák utaztak egy ausztrál hajó orrán"},{"available":true,"c_guid":"67194ea4-a4b7-483e-a498-88aa8487688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkert a látogatók segítségét kérte, hogy nevet adhassanak a nemrég született óriásvidrák egyikének. Testvérét Bahiának nevezték el a gondozók.","shortLead":"Az állatkert a látogatók segítségét kérte, hogy nevet adhassanak a nemrég született óriásvidrák egyikének. Testvérét...","id":"20210210_Nagy_tobbseggel_valasztottak_meg_a_budapesti_oriasvidrakolyok_nevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67194ea4-a4b7-483e-a498-88aa8487688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e77e38-34b4-4342-9697-39b86b4fd989","link":"/elet/20210210_Nagy_tobbseggel_valasztottak_meg_a_budapesti_oriasvidrakolyok_nevet","timestamp":"2021. február. 10. 13:43","title":"Nagy többséggel választották meg a budapesti óriásvidra-kölyök nevét"},{"available":true,"c_guid":"5aeb4744-8939-49fd-ae91-ccaa174f7e6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jó erőben lévő gázolajos luxusautó meggyőzően teljesít a sebességkorlátozás nélküli autópálya-szakaszon.","shortLead":"A jó erőben lévő gázolajos luxusautó meggyőzően teljesít a sebességkorlátozás nélküli autópálya-szakaszon.","id":"20210210_igy_szaguld_egy_regi_dizel_mercedes_sosztaly_az_autobahnon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aeb4744-8939-49fd-ae91-ccaa174f7e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5d3a4f-2fe2-469a-905e-a5f3df11d9d6","link":"/cegauto/20210210_igy_szaguld_egy_regi_dizel_mercedes_sosztaly_az_autobahnon__video","timestamp":"2021. február. 10. 06:41","title":"Így száguld egy régi dízel Mercedes S-osztály az Autobahnon – videó"} Legutóbb már az Emberi Erőforrások Minisztériumának kellett cáfolnia a kormányfő kijelentését. Pedig egy veszélyhelyzetben éppen a pontos és őszinte tájékoztatás lenne egy kormány egyik legfontosabb feladata. ","shortLead":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus...","id":"20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca93b96b-7b22-442f-ac0b-2055a6510f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2021. február. 09. 11:00","title":"Járványhelyzetben egy ország vezetésének hitelesen kell tájékoztatnia, a magyar kormánynak ez nem sikerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fókák felugrottak a hajó vízből kilógó orr-részére az ingyen fuvarért.","shortLead":"A fókák felugrottak a hajó vízből kilógó orr-részére az ingyen fuvarért.","id":"20210209_oroszlanfoka_ausztralia_hajoorr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ecee35-aca6-4a94-b339-3907793eeb87","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_oroszlanfoka_ausztralia_hajoorr","timestamp":"2021. február. 09. 16:35","title":"Oroszlánfókák utaztak egy ausztrál hajó orrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67194ea4-a4b7-483e-a498-88aa8487688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkert a látogatók segítségét kérte, hogy nevet adhassanak a nemrég született óriásvidrák egyikének. Testvérét Bahiának nevezték el a gondozók.","shortLead":"Az állatkert a látogatók segítségét kérte, hogy nevet adhassanak a nemrég született óriásvidrák egyikének. Testvérét...","id":"20210210_Nagy_tobbseggel_valasztottak_meg_a_budapesti_oriasvidrakolyok_nevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67194ea4-a4b7-483e-a498-88aa8487688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e77e38-34b4-4342-9697-39b86b4fd989","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Nagy_tobbseggel_valasztottak_meg_a_budapesti_oriasvidrakolyok_nevet","timestamp":"2021. február. 10. 13:43","title":"Nagy többséggel választották meg a budapesti óriásvidra-kölyök nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aeb4744-8939-49fd-ae91-ccaa174f7e6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jó erőben lévő gázolajos luxusautó meggyőzően teljesít a sebességkorlátozás nélküli autópálya-szakaszon.","shortLead":"A jó erőben lévő gázolajos luxusautó meggyőzően teljesít a sebességkorlátozás nélküli autópálya-szakaszon.","id":"20210210_igy_szaguld_egy_regi_dizel_mercedes_sosztaly_az_autobahnon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aeb4744-8939-49fd-ae91-ccaa174f7e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5d3a4f-2fe2-469a-905e-a5f3df11d9d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_igy_szaguld_egy_regi_dizel_mercedes_sosztaly_az_autobahnon__video","timestamp":"2021. február. 10. 06:41","title":"Így száguld egy régi dízel Mercedes S-osztály az Autobahnon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]