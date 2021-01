Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2021 márciusáig már biztos nem térnek vissza Strasbourgba ülésezni az Európai Parlament képviselői – jelentette be az intézmény elnöke.","shortLead":"2021 márciusáig már biztos nem térnek vissza Strasbourgba ülésezni az Európai Parlament képviselői – jelentette be...","id":"20210113_Tovabb_bosszantja_az_EP_a_franciakat_a_Strasbourgtol_tavolmaradassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6185d6b1-fbd9-4c9a-9f5e-e61d87ccf7e5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210113_Tovabb_bosszantja_az_EP_a_franciakat_a_Strasbourgtol_tavolmaradassal","timestamp":"2021. január. 13. 11:33","title":"Tovább bosszantja az EP a franciákat a Strasbourgtól távolmaradással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Balázsról a hvg360 írta meg, hogy Közép-Afrikában járt egy választás miatt, ahova egy oroszokhoz köthető szervezet juttatta ki. A politikus párttagságát felfüggesztette a Jobbik, és arra szólította fel, hogy adja vissza a mandátumát.","shortLead":"Szabó Balázsról a hvg360 írta meg, hogy Közép-Afrikában járt egy választás miatt, ahova egy oroszokhoz köthető...","id":"20210113_szabo_balazs_samu_tamas_gergo_jobbik_valasztasi_megfigyelo_afrika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b367c232-85ec-485b-8088-d1422d07ecea","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szabo_balazs_samu_tamas_gergo_jobbik_valasztasi_megfigyelo_afrika","timestamp":"2021. január. 13. 18:02","title":"Nem mond le az újpesti jobbikos, aki orosz pénzen repült Afrikába választást megfigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verba Attiláné, a PSZ Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke szerint akkor is túlzó volt kivenni a hatévesek iskolaérettségéről való döntést az óvodák kezéből, ha a – hivatalos fórumok információinak megfelelően – néhol tényleg visszaéltek a lehetőséggel.","shortLead":"Verba Attiláné, a PSZ Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke szerint akkor is túlzó volt kivenni a hatévesek...","id":"20210113_iskolaerettseg_halasztas_verba_attilane_psz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1fbcaf-1897-41c9-b79d-51ce6c064896","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_iskolaerettseg_halasztas_verba_attilane_psz","timestamp":"2021. január. 13. 10:31","title":"A gyerekeken csattant az ostor az iskolaérettség rendszerének átszervezésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat szerint a második világháború óta nem tapasztalt közegészségügyi válságot él át Nagy-Britannia.\r

","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat szerint a második világháború óta nem tapasztalt közegészségügyi válságot él át...","id":"20210112_Koronavirus_Nagy_Britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd7811a-8c9c-41b3-9d61-689ce9a617ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirus_Nagy_Britannia","timestamp":"2021. január. 12. 21:41","title":"Ismét 1200 felett a nagy-britanniai halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5589ad62-6550-4250-9cd7-c7ffe87f0bf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha igazán hatékony működésű, nagy távolságok megtételére alkalmas autót keresünk, még mindig egy dízel modellel járhatunk a legjobban.","shortLead":"Ha igazán hatékony működésű, nagy távolságok megtételére alkalmas autót keresünk, még mindig egy dízel modellel...","id":"20210113_gazolaj_dizel_7es_bmw_730d","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5589ad62-6550-4250-9cd7-c7ffe87f0bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f12d35-61ab-4c7e-a152-fbc3eaa79656","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_gazolaj_dizel_7es_bmw_730d","timestamp":"2021. január. 13. 11:21","title":"1440 kilométer egy tank gázolajjal, ezt tudja a dízel 7-es BMW – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere egyeztetett a kormánnyal az elvont iparűzési adó miatti kompenzációról, majd sajtótájékoztatón jelentette be, hogy semmire nem jutottak.","shortLead":"Budapest főpolgármestere egyeztetett a kormánnyal az elvont iparűzési adó miatti kompenzációról, majd sajtótájékoztatón...","id":"20210114_Karacsony_Gergely_budapest_onkormanyzat_kozszolgaltatas_iparuzesi_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e24de5-d150-4f9e-a505-3caddb825ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Karacsony_Gergely_budapest_onkormanyzat_kozszolgaltatas_iparuzesi_ado","timestamp":"2021. január. 14. 15:26","title":"Karácsony Gergely: Inkább menjen csődbe a főváros, mint hogy szüneteltesse a közszolgáltatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81841089-7da2-46b3-bc2d-1861201fb181","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A halálozási statisztika azt mutatja, az átgondolatlan járványkezelés annál is több áldozatot követelt, mint ahány esetben kimutatható a vírus jelenléte – írja e heti számában a HVG. Szeptembertől december közepéig, a sokéves átlaghoz képest Magyarországon is megugrott a halálesetek száma, amire a Covid-statisztika önmagában nem ad magyarázatot. ","shortLead":"A halálozási statisztika azt mutatja, az átgondolatlan járványkezelés annál is több áldozatot követelt, mint ahány...","id":"20210113_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81841089-7da2-46b3-bc2d-1861201fb181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d453f4f-0202-4856-a40d-5c4030c92fa7","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_oltas","timestamp":"2021. január. 13. 16:12","title":"Miért ugrott meg itthon a halálozások száma? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mikszáth téri hely a rendszerváltás környékén valóságos kultuszhelyszínnek számított, itt volt házi zenekar a Kispál és borz és a Quimby.","shortLead":"A Mikszáth téri hely a rendszerváltás környékén valóságos kultuszhelyszínnek számított, itt volt házi zenekar a Kispál...","id":"20210113_Ujra_kinyit_a_90es_evek_kulthelye_a_Tilos_az_A","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec118f9-100c-4910-a2f3-354a105c15de","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Ujra_kinyit_a_90es_evek_kulthelye_a_Tilos_az_A","timestamp":"2021. január. 13. 14:50","title":"Újra kinyit a 90-es évek kulthelye, a Tilos az Á","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]