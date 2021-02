Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hattyú csillagképben található Cygnus X-1-ről eddig úgy gondolták a tudósok, 15 naptömegű. Most úgy tűnik, ennél azért nehezebb.","shortLead":"A Hattyú csillagképben található Cygnus X-1-ről eddig úgy gondolták a tudósok, 15 naptömegű. Most úgy tűnik, ennél...","id":"20210222_szupermassziv_fekete_lyuk_cyhnus_x_1_tomege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eda188-e74c-456d-bf31-29286dc58488","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_szupermassziv_fekete_lyuk_cyhnus_x_1_tomege","timestamp":"2021. február. 22. 15:03","title":"Ránéztek az egyik elsőként felfedezett fekete lyukra, nagyobb lehet az eddig tudottnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitter-videóban azt a látszatot keltik, hogy a legújabb Mars-járó már kilométereket tett meg a vörös bolygón, sőt, “érdekes” hangot is rögzített. A felvétel nem a Perseverance műve.","shortLead":"Egy Twitter-videóban azt a látszatot keltik, hogy a legújabb Mars-járó már kilométereket tett meg a vörös bolygón, sőt...","id":"20210222_perseverance_marsjaro_mars_kamuvideo_felvetel_hang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5bfafd-c796-47c3-af20-f7be911b3b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_perseverance_marsjaro_mars_kamuvideo_felvetel_hang","timestamp":"2021. február. 22. 08:33","title":"Erősen félrevezető videó terjed a Perseverance-ről, és egy furcsa, \"marsi\" hangról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál parlament a Facebook blokádja ellenére is kitart a hírszolgáltatással kapcsolatos törvénytervezete mellett, amelyet hétfőn nagy valószínűséggel meg is szavaznak. Az egészségügyi minisztérium közben azt közölte: nem hirdetnek többet a Facebookon.","shortLead":"Az ausztrál parlament a Facebook blokádja ellenére is kitart a hírszolgáltatással kapcsolatos törvénytervezete mellett...","id":"20210222_ausztralia_hirszolgaltatas_hirek_megosztasa_facebook_mediacegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c17db4-0784-40cd-affe-921aa479c61a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_ausztralia_hirszolgaltatas_hirek_megosztasa_facebook_mediacegek","timestamp":"2021. február. 22. 09:50","title":"Egy ausztrál minisztérium válasza a Facebook blokádjára: egy fillért sem költenek el ott többé hirdetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy kormányrendeletben 420 millió forintot csoportosítottak át a beruházásra.","shortLead":"Egy kormányrendeletben 420 millió forintot csoportosítottak át a beruházásra.","id":"20210221_debrecen_velodrom_kiemelt_jelentosegu_beruhazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc369e69-fdad-4561-8d76-9d5b01d3d582","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_debrecen_velodrom_kiemelt_jelentosegu_beruhazas","timestamp":"2021. február. 21. 07:34","title":"A debreceni velodrom építését kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f133bcc7-f96c-42b1-a29a-7bcf8a54dcb1","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Feltűnő formájú a legkisebb BMW szedán, ablakkeret nélkül ajtókkal azoknak, akinek egy sima limuzin már túl oldschool. Mindeközben viszont, annyira újvonalas, hogy elsőkerék-hajtású is, mint egy Mini. Új világban új formulákkal próbálkozik a BMW. Kipróbáltuk.","shortLead":"Feltűnő formájú a legkisebb BMW szedán, ablakkeret nélkül ajtókkal azoknak, akinek egy sima limuzin már túl oldschool...","id":"20210115_BMW_2es_Gran_Coupe_teszt_csak_ne_ulj_hatra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f133bcc7-f96c-42b1-a29a-7bcf8a54dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485d8ed9-c14b-44c1-8e80-b59bf7a86e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_BMW_2es_Gran_Coupe_teszt_csak_ne_ulj_hatra","timestamp":"2021. február. 21. 06:00","title":"BMW 2-es Gran Coupé teszt: minden jó, csak ne kerülj hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166986b4-63df-4f98-a769-edd81cd2d4f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint Magyarországon és az egész világon tapasztalható a koronavírus-járvány harmadik hulláma, azonban az oltás képes lehet ezt a hullámot megtörni. ","shortLead":"Müller Cecília szerint Magyarországon és az egész világon tapasztalható a koronavírus-járvány harmadik hulláma, azonban...","id":"20210222_operativ_torzs_tajekoztato_02_22","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=166986b4-63df-4f98-a769-edd81cd2d4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f4ed76-0b82-4a6b-8bfc-a14a17f66d82","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_operativ_torzs_tajekoztato_02_22","timestamp":"2021. február. 22. 12:25","title":"Operatív törzs: a következő két hétben több embert oltanak be Magyarországon, mint eddig összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 322 magyarnál mutatták ki a variánst. ","shortLead":"Eddig 322 magyarnál mutatták ki a variánst. ","id":"20210221_Muller_Cecilia_koronavirus_brit_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861269f6-224c-4a90-880b-1d34092cfc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Muller_Cecilia_koronavirus_brit_mutacio","timestamp":"2021. február. 21. 14:29","title":"Müller Cecília elmondta, hányan fertőzödtek meg a brit mutációval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173a7731-89a9-4a01-8062-452821ca138d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"200 ezer film és sorozat 40 ezer különféle kifejezését gyűjtötte ki a Skeebdo nevű magyar startup abba az alkalmazásba, amely a felhasználó tudásszintjének megfelelően segíthet az új szavak tanulásában.","shortLead":"200 ezer film és sorozat 40 ezer különféle kifejezését gyűjtötte ki a Skeebdo nevű magyar startup abba az alkalmazásba...","id":"20210222_skeebdo_nyelvtanulas_film_sorozat_szotanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173a7731-89a9-4a01-8062-452821ca138d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6c2dbe-24b3-42e2-a2fa-ccc325798d0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_skeebdo_nyelvtanulas_film_sorozat_szotanulas","timestamp":"2021. február. 22. 08:03","title":"Angolul tanulna? Filmekkel és sorozatokkal tanít szavakat egy új magyar alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]