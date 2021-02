Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Időpontfoglalással és teszteléssel várják majd a gyógyfürdők a vendégeiket.","shortLead":"Időpontfoglalással és teszteléssel várják majd a gyógyfürdők a vendégeiket.","id":"20210222_nyitas_fovaros_gyogyfurdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f152c8d-2955-49cf-a607-659408c850a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210222_nyitas_fovaros_gyogyfurdo","timestamp":"2021. február. 22. 16:30","title":"Március közepén nyithatnak fővárosi gyógyfürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd94d3-cb77-45ef-8616-8a4fa91a5802","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Roland Freudenstein szerint a patthelyzet nyomán a Fidesz megpróbálkozhat más európai pártcsalád tagjává válni, de nem látszik, hogy bármelyik is megfelelne neki. ","shortLead":"Roland Freudenstein szerint a patthelyzet nyomán a Fidesz megpróbálkozhat más európai pártcsalád tagjává válni, de nem...","id":"20210222_Roland_Freudenstein_fidesz_neppart_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd94d3-cb77-45ef-8616-8a4fa91a5802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317d4dce-8d1f-4157-8e05-728f32762e8f","keywords":null,"link":"/360/20210222_Roland_Freudenstein_fidesz_neppart_lapszemle","timestamp":"2021. február. 22. 07:30","title":"A Néppárt agytrösztjének igazgatója nem hiszi, hogy a Fidesz megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b31677-ccee-44bf-8825-3fcd24ee75e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodsziráki férfit garázdaság miatt hallgatták ki.\r

","shortLead":"A borsodsziráki férfit garázdaság miatt hallgatták ki.\r

","id":"20210221_bozotvago_borsodszirak_vendegek_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b31677-ccee-44bf-8825-3fcd24ee75e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b6ab55-c5d2-495f-ab56-f39e461514b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_bozotvago_borsodszirak_vendegek_rendorseg","timestamp":"2021. február. 21. 17:20","title":"Bozótvágóval hadonászva zavarta haza a fia vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kemény intézkedésektől tart Lengyelországban a média magánkézben lévő része, a hatalom részéről érzékelhető fenyegetés egyben próbakő lesz az EU számára is, hiszen itt alapvető európai értékről: a sajtószabadságról van szó. Így foglalja össze a helyzetet a Financial Times, miután a szerkesztőségek példátlan összefogást tanúsítva, 24 órás tiltakozó akcióval utasították el a szelektíven kivetendő különadót.","shortLead":"Kemény intézkedésektől tart Lengyelországban a média magánkézben lévő része, a hatalom részéről érzékelhető fenyegetés...","id":"20210223_Financial_Times_Orbanizalodik_a_lengyel_sajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146fa3b3-bcf0-4528-be93-7fbf5d84d6ed","keywords":null,"link":"/360/20210223_Financial_Times_Orbanizalodik_a_lengyel_sajto","timestamp":"2021. február. 23. 07:17","title":"Financial Times: Orbanizálódik a lengyel sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4757ca93-94af-4d7c-b57e-81c46f63b5ae","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Egészen eredeti elgondolással vágott neki az M0-snak egy bolgár sofőr, de a rendőrök nem értékelték. ","shortLead":"Egészen eredeti elgondolással vágott neki az M0-snak egy bolgár sofőr, de a rendőrök nem értékelték. ","id":"20210221_Jo_lesz_az_ugy__gondolta_a_bolgar_sofor_az_M0son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4757ca93-94af-4d7c-b57e-81c46f63b5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b10e7a9-a1da-4dba-8e89-b1e2a30d0a0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Jo_lesz_az_ugy__gondolta_a_bolgar_sofor_az_M0son","timestamp":"2021. február. 21. 15:49","title":"Jó lesz az úgy - gondolta a bolgár sofőr az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96a6985-028b-4467-938f-4103160ca43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Igazgatóságánál dolgozik tovább a Bajcsy-Zsilinszky Kórház eddigi főigazgatója.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Igazgatóságánál dolgozik tovább a Bajcsy-Zsilinszky Kórház eddigi főigazgatója.","id":"20210223_Levaltjak_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_foigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96a6985-028b-4467-938f-4103160ca43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d90310-3995-4972-8693-9efe03670b73","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Levaltjak_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_foigazgatojat","timestamp":"2021. február. 23. 07:27","title":"Leváltják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság azt közölte: senkit nem vettek őrizetbe a koronavírus-gyógyszerekkel ügyeskedő orvoson kívül.","shortLead":"A vádhatóság azt közölte: senkit nem vettek őrizetbe a koronavírus-gyógyszerekkel ügyeskedő orvoson kívül.","id":"20210221_Ugyeszseg_a_soron_kivuli_vedooltasok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8803967e-7c2d-4d89-95de-15060ec6dab1","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Ugyeszseg_a_soron_kivuli_vedooltasok_ugyeben","timestamp":"2021. február. 21. 15:36","title":"Cáfolja az ügyészség, hogy csaltak a Szent László kórházban az oltási sorrenddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8570f39-c354-4a12-9c36-62498fac9815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Cupra Formentor minden korábbinál erősebb új csúcsmodellje. ","shortLead":"Megérkezett a Cupra Formentor minden korábbinál erősebb új csúcsmodellje. ","id":"20210223_390_loeros_divatterepjaro_a_vw_uj_sportmarkajatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8570f39-c354-4a12-9c36-62498fac9815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce644159-3180-46c8-b9ab-577ae6a8706d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_390_loeros_divatterepjaro_a_vw_uj_sportmarkajatol","timestamp":"2021. február. 23. 07:59","title":"390 lóerős szabadidő-autó a VW új sportmárkájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]