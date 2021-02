Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e01031b5-a6d3-4e09-9041-d350b719f6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan 2,1 millió forint állami bértámogatás érkezett három és fél hónappal az igénylés után, annyi járulékot kellett fizetni, hogy ebből fejenként alig több, mint 40 ezer forint maradt.","shortLead":"Ugyan 2,1 millió forint állami bértámogatás érkezett három és fél hónappal az igénylés után, annyi járulékot kellett...","id":"20210224_jedermann_bertamogatas_koronavirus_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01031b5-a6d3-4e09-9041-d350b719f6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d97fb3a-07ab-44c5-9ff5-0ab8e84bd530","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_jedermann_bertamogatas_koronavirus_valsag","timestamp":"2021. február. 24. 18:26","title":"Fejenként havi 10 ezer forint lett az állami bértámogatás a járulékok levonása után a Jedermann kávézónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok mindegyike előrébb sorolta a tanárokat.","shortLead":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok...","id":"20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14afe2a-4b72-4b0c-9ba1-0835279d0173","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","timestamp":"2021. február. 25. 09:35","title":"Majdnem mindenhol előre sorolják a tanárokat az oltási tervben, nálunk nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2e6ba9-4b27-4814-8856-14c13a5d72b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portik Tamás azt is mondta a bírósági meghallgatáson, hogy a Gyárfás Tamás és közte zajlott beszélgetésekről készült hanganyagok manipuláltak.","shortLead":"Portik Tamás azt is mondta a bírósági meghallgatáson, hogy a Gyárfás Tamás és közte zajlott beszélgetésekről készült...","id":"20210225_portik_gyarfas_princz_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2e6ba9-4b27-4814-8856-14c13a5d72b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbef891-74d2-4816-ae53-ababd4f9b9f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_portik_gyarfas_princz_targyalas","timestamp":"2021. február. 25. 22:02","title":"Portik szerint rendőrök megbízására húzta csőbe Gyárfást és Princzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5676ba0-7506-49eb-967b-2a153c3bbf26","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ne Hallgassunk néven nonprofit kft-t hoztak létre az Index egykori vezető újságírói. ","shortLead":"Ne Hallgassunk néven nonprofit kft-t hoztak létre az Index egykori vezető újságírói. ","id":"202108_ne_hallgassunk_a_volt_indexesek_ujabb_vallalkozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5676ba0-7506-49eb-967b-2a153c3bbf26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96b597e-142c-4094-8dbd-88c6445bf9a6","keywords":null,"link":"/360/202108_ne_hallgassunk_a_volt_indexesek_ujabb_vallalkozasa","timestamp":"2021. február. 25. 14:00","title":"Újabb vállalkozást indítottak a telexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert Magyarországon. Nincsenek például arra vonatkozó tömeges eredmények, hogy a 60 évesnél idősebbeknél mennyire hatásos, itthon mégis őket oltják vele. Mennyire biztonságos ez így számukra? Hogyan viselkedjen az, akit már beoltottak? Mennyire hiányzik az OGYÉI vizsgálat, illetve mire elég az NNK-é? Erről kérdeztük Falus András Széchenyi-díjas immunológust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját. ","shortLead":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert...","id":"20210226_Falus_Andras_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72c867c-5cc4-461d-b2b8-b7332d0c6626","keywords":null,"link":"/360/20210226_Falus_Andras_interju","timestamp":"2021. február. 26. 06:30","title":"\"Nincs az a kínai vakcina, ami nagyobb rizikót jelentene, mint a vírus okozta betegség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre kevés hivatalos nyoma létezik a filmnek, de az újság szerint már szereplőket is kerestek a politikai krimihez.","shortLead":"Egyelőre kevés hivatalos nyoma létezik a filmnek, de az újság szerint már szereplőket is kerestek a politikai krimihez.","id":"20210226_24hu_800_millioert_foroghat_film_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d961ceff-25a4-4dfe-94b3-5e40268f2d79","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_24hu_800_millioert_foroghat_film_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. február. 26. 07:23","title":"24.hu: 800 millióért foroghat krimi az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0d0567-d161-4bab-b765-95a25372d4ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai kormánynak cáfolnia kellett, hogy az országban szolgáló amerikai diplomatákat anális koronavírustesztre köteleznék. Amúgy a módszert használják.","shortLead":"A kínai kormánynak cáfolnia kellett, hogy az országban szolgáló amerikai diplomatákat anális koronavírustesztre...","id":"20210225_Az_analis_koronavirusteszt_a_legujabb_tema_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe0d0567-d161-4bab-b765-95a25372d4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c56539-e2bf-4a43-9e5f-b7f641687915","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Az_analis_koronavirusteszt_a_legujabb_tema_Kinaban","timestamp":"2021. február. 25. 12:25","title":"Az anális koronavírusteszt a legújabb téma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több klinikán azt kérik, hogy ne a legkisebb ügyeleti díjakat és bérpótlékokat adja a Klinikai Központ. Az Országos Kórházi Főigazgatóság rábólintott arra, hogy kifizethetik a magasabb pótlékokat, de Szegeden egyelőre nyoma nincs annak, hogy ezzel élne a munkáltató.","shortLead":"Több klinikán azt kérik, hogy ne a legkisebb ügyeleti díjakat és bérpótlékokat adja a Klinikai Központ. Az Országos...","id":"20210225_Szegeden_sem_irjak_ala_szo_nelkul_a_szerzodeseket_az_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee881055-19aa-4800-a92f-1fc9d50424c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Szegeden_sem_irjak_ala_szo_nelkul_a_szerzodeseket_az_orvosok","timestamp":"2021. február. 25. 17:45","title":"Szegeden sem írják alá szó nélkül a szerződéseket az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]