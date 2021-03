Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faf4a6d5-c5d3-4a00-ac82-641864fa089d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Kiderült, mennyi helyi iparűzési adóbevételtől esik el a főváros, miután a vállalkozásoknak elég csak az adó felét megfizetni.","shortLead":"Kiderült, mennyi helyi iparűzési adóbevételtől esik el a főváros, miután a vállalkozásoknak elég csak az adó felét...","id":"20210303_30_milliardnal_is_nagyobb_lyukat_utott_a_fovaros_kasszajan_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faf4a6d5-c5d3-4a00-ac82-641864fa089d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf25b6e-52f6-4d66-841b-46da44b69023","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_30_milliardnal_is_nagyobb_lyukat_utott_a_fovaros_kasszajan_Orban_Viktor","timestamp":"2021. március. 03. 14:10","title":"30 milliárdnál is nagyobb lyukat ütött a főváros kasszáján Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel hétfőn este készült a Belvárosban. ","shortLead":"A felvétel hétfőn este készült a Belvárosban. ","id":"20210303_Video_A_fovaros_kozepen_a_Rakoczi_uton_csatazott_ket_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60df8674-3e9a-49f9-b35e-54ba9c963b63","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Video_A_fovaros_kozepen_a_Rakoczi_uton_csatazott_ket_autos","timestamp":"2021. március. 03. 07:47","title":"Videó: A város közepén, a Rákóczi úton csatázott két autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821124e8-3730-4067-962f-2807e47bffb4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő este kilenc óra óta él a rendelet.","shortLead":"Hétfő este kilenc óra óta él a rendelet.","id":"20210302_Belepes_korlatozas_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=821124e8-3730-4067-962f-2807e47bffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816b6787-e32a-4dfd-8b43-c14241910587","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Belepes_korlatozas_Magyarorszag","timestamp":"2021. március. 02. 05:33","title":"Több országból korlátozás nélkül be lehet lépni Magyarországra üzleti céllal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa313f49-a4a4-4f7a-ad79-b46770e544d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Samantha Cristoforetti többek között azzal vált híressé, hogy először ő készített presszókávét a Nemzetközi Űrállomáson.","shortLead":"Samantha Cristoforetti többek között azzal vált híressé, hogy először ő készített presszókávét a Nemzetközi Űrállomáson.","id":"20210303_Nem_csak_urhajosokat_toboroz_maga_is_visszater_az_urbe_jovo_tavasszal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa313f49-a4a4-4f7a-ad79-b46770e544d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d203bb7e-983f-4499-9c7e-da2d225423fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Nem_csak_urhajosokat_toboroz_maga_is_visszater_az_urbe_jovo_tavasszal","timestamp":"2021. március. 03. 13:03","title":"Nemcsak űrhajósokat toboroz, maga is visszatér az űrbe jövő tavasszal az első olasz űrhajósnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573acf8-779b-43e7-838b-1f7fbe27f5d8","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Molesztálta-e saját örökbefogadott kislányát Woody Allen? A kérdést harminc év után most egy botrányt ígérő dokumentumfilm próbálja újra megválaszolni, és mond is megrázó dolgokat. Mégsem ez jelenti az igazi botrányt.","shortLead":"Molesztálta-e saját örökbefogadott kislányát Woody Allen? A kérdést harminc év után most egy botrányt ígérő...","id":"20210301_woody_allen_molesztalas_dokumentumfilm_kritika_allen_kontra_farrow_hbo_szexualis_eroszak_vadak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6573acf8-779b-43e7-838b-1f7fbe27f5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5436307e-5fe1-454d-8087-189e9de3954d","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_woody_allen_molesztalas_dokumentumfilm_kritika_allen_kontra_farrow_hbo_szexualis_eroszak_vadak","timestamp":"2021. március. 01. 20:00","title":"Vérlázító és felháborító a Woody Allen-dokumentumfilm, de nem úgy, mint várnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gázhálózat rekonstrukcióját végezheti el egy új kiírás szerint a felcsúti milliárdos egyik érdekeltsége.","shortLead":"Gázhálózat rekonstrukcióját végezheti el egy új kiírás szerint a felcsúti milliárdos egyik érdekeltsége.","id":"20210301_meszaros_lorinc_vabeko_kft_mvm_fogaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e54fbf-7d3c-4a46-8e1e-d46bdd139fe9","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_meszaros_lorinc_vabeko_kft_mvm_fogaz","timestamp":"2021. március. 01. 17:06","title":"Mészáros Lőrinc gázszerelős munkára vállalkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január óta 50 forinttal nőtt az üzemanyag literenkénti átlagára.","shortLead":"Január óta 50 forinttal nőtt az üzemanyag literenkénti átlagára.","id":"20210303_benzinar_dragulas_uzemanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71107a14-d53d-4e03-b892-ec5cc7b962ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_benzinar_dragulas_uzemanyag","timestamp":"2021. március. 03. 08:38","title":"Megint feljebb kúszott a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint az egyik gyermek esetében biztosan a kórokozó vezetett halálhoz.","shortLead":"A szakemberek szerint az egyik gyermek esetében biztosan a kórokozó vezetett halálhoz.","id":"20210302_halvaszuletes_koronavirus_csecsemo_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc70e72-15b7-4309-a729-41ac127e5842","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_halvaszuletes_koronavirus_csecsemo_izrael","timestamp":"2021. március. 02. 14:03","title":"Halva született csecsemőknek lett pozitív a koronavírustesztjük Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]