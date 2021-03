Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Több autó ütközött össze a Semmelweis utca környékén, sérültek is vannak.\r

","shortLead":"Több autó ütközött össze a Semmelweis utca környékén, sérültek is vannak.\r

","id":"20210303_Karambol_Ferihegyi_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3833e99-9e52-4f7c-b2f2-91941ce547b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Karambol_Ferihegyi_repuloter","timestamp":"2021. március. 03. 16:24","title":"Négyes karambol miatt lezárták a Ferihegyi repülőtérre vezető utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az oktatás átköltözött az internetre a koronavírus-járvány miatt, de mi van azzal a több százmillió gyerekkel, akik nem tudnak a világhálóra kapcsolódni?

","shortLead":"Az oktatás átköltözött az internetre a koronavírus-járvány miatt, de mi van azzal a több százmillió gyerekkel, akik nem...","id":"20210303_Az_iskolasok_szazmillioi_fizethetik_meg_a_virusvalsag_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499d15be-b4ec-49b0-af56-df2c48afffc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Az_iskolasok_szazmillioi_fizethetik_meg_a_virusvalsag_arat","timestamp":"2021. március. 03. 13:57","title":"Az iskolások százmilliói fizethetik meg a vírusválság árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eff3e40-e04d-4c09-a68e-8733e8421e38","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Miután az Európai Néppárt módosította a frakciójának működési szabályzatát, a Fidesz kilépett a képviselőcsoportból. Egy fideszes szerint a Néppárt megfutamodott, egy cseh politikus azt mondta, hogy a döntés Orbáné volt, nem a képviselőké, Weber frakcióvezető pedig tudomásul vette a fejleményeket.","shortLead":"Miután az Európai Néppárt módosította a frakciójának működési szabályzatát, a Fidesz kilépett a képviselőcsoportból...","id":"20210303_Orban_dontott_a_fideszesek_helyett__visszhangok_az_EPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eff3e40-e04d-4c09-a68e-8733e8421e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d103f6e-0aaa-4526-8db8-a838de239264","keywords":null,"link":"/eurologus/20210303_Orban_dontott_a_fideszesek_helyett__visszhangok_az_EPben","timestamp":"2021. március. 03. 15:59","title":"Manfred Weber: Budapesten hozták meg a döntést a Fidesz kilépéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","shortLead":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","id":"20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb034507-08a5-456c-bcfd-83e561bc5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","timestamp":"2021. március. 02. 18:25","title":"Már a rendőrség is nyomoz az évek óta épülő szekszárdi uszoda miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918a466b-ce2f-4411-8522-0a642de7bde8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balla György fideszes országgyűlési képviselő külön-külön egyeztet majd a 25 ezer fő feletti vidéki településekkel.

","shortLead":"Balla György fideszes országgyűlési képviselő külön-külön egyeztet majd a 25 ezer fő feletti vidéki településekkel.

","id":"20210303_Onkormanyzatok_Balla_Gyorgy_egyeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=918a466b-ce2f-4411-8522-0a642de7bde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa42c9c6-6073-4a56-bd34-d2a6ba360184","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Onkormanyzatok_Balla_Gyorgy_egyeztetes","timestamp":"2021. március. 03. 15:20","title":"Megvan, ki fog az iparűzési adóról tárgyalni a vidéki önkormányzatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig ismert oltási tervben nem szerepeltek kiemelt csoportként az igazságszolgáltatásban dolgozók.","shortLead":"Az eddig ismert oltási tervben nem szerepeltek kiemelt csoportként az igazságszolgáltatásban dolgozók.","id":"20210302_igazsagszolgaltatas_oltasi_igeny_felmerese_marciusi_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691e1835-156a-484d-a45d-642ebf2212b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_igazsagszolgaltatas_oltasi_igeny_felmerese_marciusi_oltas","timestamp":"2021. március. 02. 17:55","title":"Változhat az oltási terv, márciusban beolthatják a bírósági és ügyészségi dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f9ee79-050a-4bde-95ac-43ce5432ad02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem bűncselekmény, hogy a Dolomit Kft. a konkurenciájánál akár 60–70 százalékkal drágábban kínálja a termékeit – állapította meg a rendőrség.","shortLead":"Nem bűncselekmény, hogy a Dolomit Kft. a konkurenciájánál akár 60–70 százalékkal drágábban kínálja a termékeit –...","id":"20210303_orban_gyozo_feljelentes_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f9ee79-050a-4bde-95ac-43ce5432ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac22bcc1-1dae-482d-aab3-bb65c1b8747b","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_orban_gyozo_feljelentes_rendorseg","timestamp":"2021. március. 03. 07:54","title":"Elutasították az Orbán Győző cégének túlárazása miatt tett feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abb3b04-0990-4905-a1cb-1cb82212f6db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között Latabár Kálmán-filmek jeleneteivel készült el az Íme, az ember című dalhoz készült klip.\r

\r

","shortLead":"Többek között Latabár Kálmán-filmek jeleneteivel készült el az Íme, az ember című dalhoz készült klip.\r

\r

","id":"20210304_Mondta_Adam_borda_rendel_azota_kuzd_a_vegtelennel__itt_az_uj_Pajor_Tamasklip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abb3b04-0990-4905-a1cb-1cb82212f6db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29317a-8d84-4bdc-89e8-1f31a1f08080","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Mondta_Adam_borda_rendel_azota_kuzd_a_vegtelennel__itt_az_uj_Pajor_Tamasklip","timestamp":"2021. március. 04. 13:25","title":"„Mondta Ádám: borda rendel, azóta küzd a végtelennel” – itt az új Pajor Tamás-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]