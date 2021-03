Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti. A már több százmilliárd forintra rúgó vásárlások, beruházások, kiszervezések, \"megmentések\" adandó esetben a hatalomátmentést is szolgálhatják.","shortLead":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca949eea-11bd-48d3-aa23-3500cb7958fb","keywords":null,"link":"/360/202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","timestamp":"2021. március. 04. 07:00","title":"Hol nyíltan, hol lopakodva gyarmatosítja az oktatást és a kultúrát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamara elnöke nyári nyitásról beszél.","shortLead":"A kamara elnöke nyári nyitásról beszél.","id":"20210304_Parragh_Laszlo_az_ujabb_szigoritasokrol_Nem_volt_mas_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808c2599-f8c8-4a07-bd75-731ede899a53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Parragh_Laszlo_az_ujabb_szigoritasokrol_Nem_volt_mas_valasztas","timestamp":"2021. március. 04. 16:44","title":"Parragh László az újabb szigorításokról: Nem volt más választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7818b393-1c62-407b-9edd-b3a76ab066c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia annak, aki vágyik rá.","shortLead":"Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia annak, aki vágyik rá.","id":"20210304_micimacko_lego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7818b393-1c62-407b-9edd-b3a76ab066c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d85d2a-c2bc-40a6-b52d-de917773de21","keywords":null,"link":"/elet/20210304_micimacko_lego","timestamp":"2021. március. 04. 20:46","title":"Micimackós szettet ad ki a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d192a04d-2276-4ab8-a6f9-e7e159e82413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Mokka designelemeivel támadó újdonságnak megkezdődött a hazai forgalmazása.","shortLead":"A vadonatúj Mokka designelemeivel támadó újdonságnak megkezdődött a hazai forgalmazása.","id":"20210304_magyarorszagra_erkezett_az_uj_opel_crossland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d192a04d-2276-4ab8-a6f9-e7e159e82413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60815375-eeea-415e-aa3c-1a23aa2219e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_magyarorszagra_erkezett_az_uj_opel_crossland","timestamp":"2021. március. 04. 06:41","title":"Magyarországra érkezett az új Opel Crossland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e36820-32b6-4010-8875-a941c0420404","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Heten vannak ugyan, de az egyik ritkaságot nem sikerült eladni. ","shortLead":"Heten vannak ugyan, de az egyik ritkaságot nem sikerült eladni. ","id":"20210305_12_milliard_forint_volt_csomagban_ez_a_hat_Porsche","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e36820-32b6-4010-8875-a941c0420404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b520d0c-7949-452e-bc08-c3555690282e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_12_milliard_forint_volt_csomagban_ez_a_hat_Porsche","timestamp":"2021. március. 05. 11:44","title":"1,2 milliárd forint volt csomagban hat Porsche erről a képről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c34abe1-370a-4652-a530-45508a05535d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ionoszférában kitört ciklon hivatalosan 2014-ben volt detektálható, de a kutatók csak most tudták megerősíteni. A jelenség mintegy 8 órán át tartott.","shortLead":"Az ionoszférában kitört ciklon hivatalosan 2014-ben volt detektálható, de a kutatók csak most tudták megerősíteni...","id":"20210304_urhurrikan_eszaki_sark_ciklon_ionoszfera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c34abe1-370a-4652-a530-45508a05535d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b5cd7-99e6-4e99-8b93-aa1f38eaa9ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_urhurrikan_eszaki_sark_ciklon_ionoszfera","timestamp":"2021. március. 04. 15:03","title":"Hurrikán volt az űrben az Északi-sark fölött, soha nem láttak még ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c819e29-8b1d-4043-ba3e-22627c31d36a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki erre indulna, tájékozódjon előbb a MÁV honlapjáról.","shortLead":"Aki erre indulna, tájékozódjon előbb a MÁV honlapjáról.","id":"20210305_Felsovezetekszakadas_mav_budapest_cegled","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c819e29-8b1d-4043-ba3e-22627c31d36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e04946-5c32-4ba5-aa50-0e04e7e6829d","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Felsovezetekszakadas_mav_budapest_cegled","timestamp":"2021. március. 05. 11:42","title":"Felsővezeték szakadása miatt sokat késnek a vonatok a Budapest–Cegléd vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a16321e-b843-447b-849f-a1acadf23d8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megérkeztek a hazai bankok januári folyósítási adatai, nem kezdte jól az évet a lakáshitelezés. Mutatjuk a Bank360 elemzését.","shortLead":"Megérkeztek a hazai bankok januári folyósítási adatai, nem kezdte jól az évet a lakáshitelezés. Mutatjuk a Bank360...","id":"20210305_lakashitetel_januar_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a16321e-b843-447b-849f-a1acadf23d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f8b024-1031-428b-b72f-5d4b9879ff82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210305_lakashitetel_januar_bank360","timestamp":"2021. március. 05. 13:43","title":"Csúnya visszaeséssel kezdte az évet a hazai lakáshitelezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]