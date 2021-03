Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4822711-a7bb-4fea-abad-9a2f18469f2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy oltóbuszon naponta 150 embernek tudják beadni a vakcinát.","shortLead":"Egy oltóbuszon naponta 150 embernek tudják beadni a vakcinát.","id":"20210309_Ot_mobil_oltoallomast_allit_fel_a_honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4822711-a7bb-4fea-abad-9a2f18469f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5a135-e60f-4138-86ea-3f2b42241cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Ot_mobil_oltoallomast_allit_fel_a_honvedseg","timestamp":"2021. március. 09. 17:23","title":"Öt mobil oltóállomást állít fel a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ded7e-2564-46ab-b08b-509118d33a56","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Hétfőn összeomlott a KRÉTA-rendszer, kedden a köznevelési államtitkár ahhoz hasonlította ezt a hibát, mint amikor leesik ez első hó és megbénul a város. Maruzsa Zoltán azt is mondta, a kormány által megbízott cég számára világossá tette: a rendszernek bírnia kell a terhelést. Sok más dolgot azonban nem tett világossá.



","shortLead":"Hétfőn összeomlott a KRÉTA-rendszer, kedden a köznevelési államtitkár ahhoz hasonlította ezt a hibát, mint amikor...","id":"20210309_Balla_Istvan_Maruzsa_Zoltan_vilagossaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ded7e-2564-46ab-b08b-509118d33a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87901982-cacb-4ceb-9644-6e941fa284ec","keywords":null,"link":"/360/20210309_Balla_Istvan_Maruzsa_Zoltan_vilagossaga","timestamp":"2021. március. 09. 17:15","title":"Balla István: Maruzsa államtitkár világossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ad9333-371f-4192-9a8b-decd15b5d9f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése, mely szerint kerekítve kell kiküldeni a gépkocsik után fizetendő összeget, mert akár adóhiánya is keletkezhet a befizetőnek. ","shortLead":"Egy adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése, mely szerint kerekítve kell kiküldeni a gépkocsik után fizetendő...","id":"20210310_gepjarmuadoval_kapcsolatos_adoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ad9333-371f-4192-9a8b-decd15b5d9f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168492-04b8-44c3-b460-e2f506676c6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_gepjarmuadoval_kapcsolatos_adoztatas","timestamp":"2021. március. 10. 10:37","title":"A kerekítéssel kivetett gépjárműadó miatt pórul járhatnak az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem felejthető 12 hónapon van túl Magyarország, amióta 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, pedig sok részét jól esne örökre kitörölni az emlékeink közül. Nemcsak az egészségügyi helyzet miatt volt extrém egy év ez, a gazdaságban is olyan vad hullámzásokat láttunk, mint korábban békeidőben még soha. Az elmúlt 365 nap tíz rekordját és mélypontját gyűjtöttük össze.","shortLead":"Soha nem felejthető 12 hónapon van túl Magyarország, amióta 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett a kormány...","id":"20210310_valsag_jarvany_egy_ev_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e9f353-0eaa-4844-913a-84b2d6ab4ff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_valsag_jarvany_egy_ev_evfordulo","timestamp":"2021. március. 10. 11:20","title":"10 rekord és mélypont a magyar gazdaság elmúlt egy évéből, amióta együtt élünk a járvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074078df-0562-4076-9d11-5d7baab2128c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma lenne 100 éves a magyar irodalom legnagyobb zsonglőre, a rímhányó Romhányi József, aki nélkül elképzelhetetlen lenne a Frédi és Béni, a Dr. Bubó, vagy a Mézga család. Íme, ez öt kedvencünk a páratlan életműből.



","shortLead":"Ma lenne 100 éves a magyar irodalom legnagyobb zsonglőre, a rímhányó Romhányi József, aki nélkül elképzelhetetlen lenne...","id":"20210308_Beszel_majd_az_utokor_Kirol__Romhanyirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=074078df-0562-4076-9d11-5d7baab2128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af22f28e-2751-4ef1-b6be-d0cc91f3132f","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Beszel_majd_az_utokor_Kirol__Romhanyirol","timestamp":"2021. március. 08. 17:22","title":"Beszél majd az utókor. Kiről? – Romhányiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e42601-0244-4e41-94f9-b2cb0c91252b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz, hogy hozzáférjenek a kamerák képéhez és az elmentett archívumhoz.","shortLead":"A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz...","id":"20210310_verkada_adatszivargas_hackertamadas_hackeles_tesla_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e42601-0244-4e41-94f9-b2cb0c91252b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bd633-d3f6-49a4-9c84-226844873cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_verkada_adatszivargas_hackertamadas_hackeles_tesla_gyar","timestamp":"2021. március. 10. 07:33","title":"Feltörtek 150 ezer biztonsági kamerát a hackerek Amerikában, a Tesla gyárába is benéztek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748c107e-86d1-47c4-ab84-292b15a742a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyújtott tengelytávolságú új kivitel hátsó sorában minden korábbinál nagyobb a lábhely.","shortLead":"A nyújtott tengelytávolságú új kivitel hátsó sorában minden korábbinál nagyobb a lábhely.","id":"20210310_sosem_volt_meg_ekkora_a_skoda_octavia_hivatalosan_itt_az_octavia_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748c107e-86d1-47c4-ab84-292b15a742a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5c317e-22cd-43f0-8907-f27a75425ad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_sosem_volt_meg_ekkora_a_skoda_octavia_hivatalosan_itt_az_octavia_pro","timestamp":"2021. március. 10. 09:21","title":"Sosem volt még ekkora a Skoda Octavia, hivatalosan is itt az Octavia Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"Bihari Ádám - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Különösebb károk nélkül beismerhette volna a tömeges oltás főpróbáján keletkezett hibát a kormányzat, de a maszatolós kommunikációval csak rontott a helyzeten. Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakember szerint a hétvégi káosz paradox módon még javíthat is az oltási kedven, de az államba vetett bizalmon inkább rontott.","shortLead":"Különösebb károk nélkül beismerhette volna a tömeges oltás főpróbáján keletkezett hibát a kormányzat, de a maszatolós...","id":"20210308_koronavirus_astrazeneca_oltasi_kaosz_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f4ce42-6df3-4eda-bc09-9dbcc4846b50","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_koronavirus_astrazeneca_oltasi_kaosz_orbankormany","timestamp":"2021. március. 08. 20:00","title":"Tiszta beszéddel kezelhették volna az oltási baklövést, csak épp ez nem az a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]