Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Már több mint negyven országban, köztük Magyarországon is használják a koronavírus elleni Szputnyik V oltóanyagot, ám Oroszországban a polgárok kétharmada továbbra sem hisz a vakcinában és nem hajlandó azt beadatni magának. A jelenség az orosz hagyományokkal, a kapkodással, illetve a külföldre irányuló orosz propaganda nem kívánt mellékhatásaival magyarázható.","shortLead":"Már több mint negyven országban, köztük Magyarországon is használják a koronavírus elleni Szputnyik V oltóanyagot, ám...","id":"20210315_Szputnyik_V__a_vakcina_amit_jobban_szeretnek_kulfoldon_mint_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94c69a-b526-4517-a514-8e2271225a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Szputnyik_V__a_vakcina_amit_jobban_szeretnek_kulfoldon_mint_otthon","timestamp":"2021. március. 15. 17:00","title":"Szputnyik V – a vakcina, amit jobban szeretnek külföldön, mint otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e06fcc-621f-4697-9c99-7a8b7c2fd03d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szűk lépcsőházban nem fért el a hordágy. A férfit egy héttel korábban engedték ki a kórházból, ahova a szíve miatt került, de ahol elkapta a koronavírust.","shortLead":"A szűk lépcsőházban nem fért el a hordágy. A férfit egy héttel korábban engedték ki a kórházból, ahova a szíve miatt...","id":"20210315_Daruval_mentettek_egy_szivbeteg_ferfit_Veszpremben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e06fcc-621f-4697-9c99-7a8b7c2fd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc94652-74e4-45f8-a53c-2294822ce004","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Daruval_mentettek_egy_szivbeteg_ferfit_Veszpremben","timestamp":"2021. március. 15. 19:12","title":"Daruval mentettek egy szívbeteg férfit Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","shortLead":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","id":"20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b955b-932f-4be4-a59f-b13b6d9cf7a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","timestamp":"2021. március. 16. 07:59","title":"Ilyen csúcsmodern műszerfalat kapnak mostantól az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfbf740-ed85-47fe-b440-6023d3304fd8","c_author":"HVG","category":"360","description":"35 magyar szerző úgy döntött, meglepetéskönyvet hoz össze az író 85. születésnapjára. Íme, a végeredmény.","shortLead":"35 magyar szerző úgy döntött, meglepetéskönyvet hoz össze az író 85. születésnapjára. Íme, a végeredmény.","id":"202110_konyv__koszonto_eronim_mox_receptek_vegnapokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfbf740-ed85-47fe-b440-6023d3304fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4227e587-dbf4-469a-9252-d2d699423293","keywords":null,"link":"/360/202110_konyv__koszonto_eronim_mox_receptek_vegnapokra","timestamp":"2021. március. 15. 13:40","title":"Kortárs írók \"saját Bodor-receptjeikkel\" tisztelegnek Bodor Ádám előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre van igény. Tudta ön például azt, hogy Orbán Viktor kínai és japán szövegből is kiszúrja, mi szól a fociról? ","shortLead":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre...","id":"20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028a9874-ace6-4b0c-b43d-4564c0f806c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","timestamp":"2021. március. 15. 16:38","title":"Fantasztikus hír az ünnepnapon: Elindult Orbán Viktor angol nyelvű honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Szerzőnk áttekintette a 2020-as évet és megnyugodott: jól tette, amikor lebeszélte a fiát arról, hogy matematika-fizika szakos tanárnak álljon, ahogyan ő tette.\r

\r

","shortLead":"Szerzőnk áttekintette a 2020-as évet és megnyugodott: jól tette, amikor lebeszélte a fiát arról, hogy matematika-fizika...","id":"20210316_Megalazo_besorolas_uj_Nat_COVID_karantenoktatas__Egy_gimnaziumi_fizikatanar_evertekeloje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62c9cc3-64e6-4fc2-94c5-70a481f26267","keywords":null,"link":"/360/20210316_Megalazo_besorolas_uj_Nat_COVID_karantenoktatas__Egy_gimnaziumi_fizikatanar_evertekeloje","timestamp":"2021. március. 16. 13:30","title":"Megalázó besorolás, új NAT, karanténoktatás – Egy gimnáziumi fizikatanár évértékelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8ad3fd-24c3-4c1f-8a46-51a3b0dfb88b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Margócsy István Színes tinták című tanulmánygyűjteménye a magyar irodalom különböző arcairól és nézeteiről szól.","shortLead":"Margócsy István Színes tinták című tanulmánygyűjteménye a magyar irodalom különböző arcairól és nézeteiről szól.","id":"202110_konyv__kotelezo_irodalomtortenet_margocsy_istvan_szines_tintak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8ad3fd-24c3-4c1f-8a46-51a3b0dfb88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f16b3d-0313-43db-bcfc-bfdf93a3fc58","keywords":null,"link":"/360/202110_konyv__kotelezo_irodalomtortenet_margocsy_istvan_szines_tintak","timestamp":"2021. március. 16. 14:00","title":"Megvilágító és provokatív a hazai Petőfi-kutatás apostolának új kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Marius Dragomir, a Közép-Európai Egyetem médiaintézetének vezetője elmagyarázza, hogyan állította a médiát saját kiszolgálójává Orbán Viktor, hogyan veszik át módszerét egyre többen a világban, és gátat lehet-e vetni ennek.","shortLead":"Marius Dragomir, a Közép-Európai Egyetem médiaintézetének vezetője elmagyarázza, hogyan állította a médiát saját...","id":"20210316_media_Orban_Viktor_Project_Syndicate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407c27bc-3267-4ad9-9b0f-6e6dd593f24f","keywords":null,"link":"/360/20210316_media_Orban_Viktor_Project_Syndicate","timestamp":"2021. március. 16. 07:35","title":"CEU-igazgató: Terjed a világban az orbáni sajtópolitika vírusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]