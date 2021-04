Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.","shortLead":"Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.","id":"20210331_franciaorszag_orszagos_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8da0f6c-5288-4f51-9a26-2a75706fca85","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_franciaorszag_orszagos_korlatozas","timestamp":"2021. március. 31. 21:20","title":"Országos korlátozásokat jelentettek be Franciaországban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4ceecd-61fe-41a5-9112-5e5d9f776345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt tanácsolták az önkormányzatoknak, hogy vegyenek fel hitelt, vagy adjanak el valami vagyontárgyat.","shortLead":"Azt tanácsolták az önkormányzatoknak, hogy vegyenek fel hitelt, vagy adjanak el valami vagyontárgyat.","id":"20210330_kompenzacio_iparuzesi_ado_balla_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f4ceecd-61fe-41a5-9112-5e5d9f776345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36410b67-6b3b-42da-9c87-cb69b42733e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_kompenzacio_iparuzesi_ado_balla_gyorgy","timestamp":"2021. március. 30. 19:25","title":"Miniszteri biztos az önkormányzatokról: Nincs mit kompenzálni az iparűzési adó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99146174-d79c-4115-8458-ebf8e47eedf1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210401_Marabu_Feknyuz_Tessek_a_jarvanyugyi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99146174-d79c-4115-8458-ebf8e47eedf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c06963-2284-4d47-aa9b-1717d71027e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Marabu_Feknyuz_Tessek_a_jarvanyugyi_adatok","timestamp":"2021. április. 01. 06:45","title":"Marabu Féknyúz: Tessék, a járványügyi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Szerzőnk a sokszínű, árnyalt, számos választást kínáló pártrendszer híve, ám elképzelhetőnek tartja, hogy egy esetleges 2022-es ellenzéki győzelem után nem arra lesz szükség. Vélemény.","shortLead":"Szerzőnk a sokszínű, árnyalt, számos választást kínáló pártrendszer híve, ám elképzelhetőnek tartja, hogy egy esetleges...","id":"202113_egy_part_ha_muszaj_sok_part_ha_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54e9e8f-4f18-42d7-aa41-aa97d59da82c","keywords":null,"link":"/360/202113_egy_part_ha_muszaj_sok_part_ha_lehet","timestamp":"2021. április. 01. 13:00","title":"Révész: Egy párt, ha muszáj, sok párt, ha lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bce56b0-9440-46ea-a477-230000b65ddb","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Fővárosi Önkormányzatnak nincs pénze ellátni a kéményseprési feladatokat, a kormánytól hiába kért. Most, hogy Budapest átadta a feladatot az államnak, hirtelen lett rá forrás.","shortLead":"A Fővárosi Önkormányzatnak nincs pénze ellátni a kéményseprési feladatokat, a kormánytól hiába kért. Most...","id":"202113__kemenyseprok_allamositva__foketusz__szembenallas__kifustolve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bce56b0-9440-46ea-a477-230000b65ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bec3a96-ce2f-44cf-9482-a4f8e914c30b","keywords":null,"link":"/360/202113__kemenyseprok_allamositva__foketusz__szembenallas__kifustolve","timestamp":"2021. április. 01. 15:00","title":"A fővárosi kéményseprést is viszi az állam, több száz munkahely szűnik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf267cb-a676-40a7-bc85-4ba5c88ed431","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenhárom törvényt ír át a kormány egyetlen salátatörvénnyel. Az „egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról” nem épp olyan cím egy törvényjavaslatnak, amitől olvasók tízezrei kapnának a szívükhöz izgalmukban, de a postai szabályozás módosítása, egyházi és sportszövetségi tartozások elengedése és tulajdonjogok átadása is bekerült a 26 oldalas szövegbe.","shortLead":"Tizenhárom törvényt ír át a kormány egyetlen salátatörvénnyel. Az „egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről...","id":"20210401_Ingatlanok_festmeny_tartozas_csilleberc_salatatorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caf267cb-a676-40a7-bc85-4ba5c88ed431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f8d913-a6eb-4ca6-a3f3-6e2551bca049","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Ingatlanok_festmeny_tartozas_csilleberc_salatatorveny","timestamp":"2021. április. 01. 11:46","title":"Ingatlanok, festmények, sport- és egyházi tartozások, de még a posta is befért egyetlen salátatörvénybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfüggesztették az oltásokat a vakcinával Brandenburg tartományban és Münchenben is. Az Astrazeneca együttműködik a német hatóságokkal, ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy az oltóanyaguk előny-kockázat profilját megerősítette az EMA a havi biztonsági frissítésben.\r

","shortLead":"Felfüggesztették az oltásokat a vakcinával Brandenburg tartományban és Münchenben is. Az Astrazeneca együttműködik...","id":"20210330_berlin_felfuggesztes_astrazeneca_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a371e639-caf0-4441-97ce-05e2fe148e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_berlin_felfuggesztes_astrazeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 30. 21:29","title":"Berlinben felfüggesztik az AstraZeneca-vakcina használatát a 60 éven aluliaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PayPal nagyon szeretné, ha a sokak számára idegennek tűnő virtuális valutákat úgy kezelnék az emberek, mint a rendes pénzt. Ezért pedig komoly változtatásra is hajlandók, de egyelőre csak az Egyesült Államokban.","shortLead":"A PayPal nagyon szeretné, ha a sokak számára idegennek tűnő virtuális valutákat úgy kezelnék az emberek, mint a rendes...","id":"20210331_paypal_bitcoin_kriptopenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6525934-86ed-4ab8-a8c3-126dcd25c6ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_paypal_bitcoin_kriptopenz","timestamp":"2021. március. 31. 09:03","title":"Új korszak a PayPal-felhasználóknak: már kriptopénzekkel is lehet fizetni a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]