Meghalt DMX, polgári nevén Earl Simmons amerikai rapper, filmszínész – írta közleményében a családja.

A CNN szerint az 50 éves rapper a múlt héten került kórházba kábítószer-túladagolás miatt, de több hír is megjelent arról, hogy szívrohama volt. A kórház is ezt jelölte meg a halála elsődleges okának.

Az utóbbi napokban az orvosok az életéért küzdöttek, de nem tudtak segíteni rajta.

DMX elsősorban hip-hop előadóként vált híressé, legnagyobb slágerei között ott a Party Up (Up in Here), a Ruff Ryders' Anthem vagy a X Gon' Give It To Ya.

Összesen nyolc albumot adott ki, háromszor Grammy-díjra is jelölték.

Színészként is ismertté vált, legismertebb filmje az Öld meg Rómeót! volt.

DMX 14 éves kora óta drogproblémákkal küzdött, többször börtönbe is került emiatt.

A zenésznek 15 gyereke volt.