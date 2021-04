Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldi piacoknak köszönhető a látványos növekedés.","shortLead":"A külföldi piacoknak köszönhető a látványos növekedés.","id":"20210415_danubia_pharma_sinopharm_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2e0086-6b02-4d2e-a61b-9a2585c99eea","keywords":null,"link":"/kkv/20210415_danubia_pharma_sinopharm_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 15. 08:35","title":"Közel tízszeresére ugrott tavaly a Sinopharm-vakcinát beszerző magyar cég árbevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16144cb-9ac0-42e6-bee2-a3d7ea2194d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két állat Mianyang egy védett területén esett egymásnak.","shortLead":"A két állat Mianyang egy védett területén esett egymásnak.","id":"20210414_Verekedes_ket_panda_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a16144cb-9ac0-42e6-bee2-a3d7ea2194d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac9dffc-1364-4f47-8d40-2dd7b58d89ff","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Verekedes_ket_panda_video","timestamp":"2021. április. 14. 16:33","title":"Összeverekedett két panda Szecsuanban, 17 percig gyűrték egymást - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"El kell halasztani a csapat következő három meccsét.","shortLead":"El kell halasztani a csapat következő három meccsét.","id":"20210416_hertha_bsc_koronavirus_fertozes_dardai_pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da971d5-8e62-4461-bf63-63f13b468b7d","keywords":null,"link":"/sport/20210416_hertha_bsc_koronavirus_fertozes_dardai_pal","timestamp":"2021. április. 16. 07:22","title":"Újabb Hertha-játékos fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e20095-0a43-4375-a81c-a99e98038e34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező múlt pénteken látogatta meg utoljára a színésznőt a kórházban. ","shortLead":"A rendező múlt pénteken látogatta meg utoljára a színésznőt a kórházban. ","id":"20210416_Jordan_Tamas_Nem_szuletik_tobb_Torocsik_Mari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e20095-0a43-4375-a81c-a99e98038e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c08fc30-db79-41af-bc4b-18e0489b7d65","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Jordan_Tamas_Nem_szuletik_tobb_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 11:56","title":"Jordán Tamás: Nem születik több Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8370e7-0810-413d-9eb4-f8f25d495369","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az átalakított menetrend egyrészt a járványügyi előírásokat veszi figyelembe, de tükrözi Fülöp herceg kívánságait is.","shortLead":"Az átalakított menetrend egyrészt a járványügyi előírásokat veszi figyelembe, de tükrözi Fülöp herceg kívánságait is.","id":"20210415_fulop_herceg_temetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a8370e7-0810-413d-9eb4-f8f25d495369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8125f5-e8ec-445f-af38-e05d776cd149","keywords":null,"link":"/elet/20210415_fulop_herceg_temetes","timestamp":"2021. április. 15. 21:55","title":"Harmincan lesznek jelen Fülöp herceg szombati temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898f80ca-6631-4c39-b67d-78fe17c93fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q4 e-tron két változatban érkezik - normál és Sportback - és a belépőszintet képviseli az ingolstadti márka elektromos kínálatába.","shortLead":"A Q4 e-tron két változatban érkezik - normál és Sportback - és a belépőszintet képviseli az ingolstadti márka...","id":"20210414_Az_Audinak_is_megerkezett_az_elektromos_tomegautoja__itt_Q4_etron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=898f80ca-6631-4c39-b67d-78fe17c93fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8200071-687b-4889-a783-63d86f4b9006","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Az_Audinak_is_megerkezett_az_elektromos_tomegautoja__itt_Q4_etron","timestamp":"2021. április. 15. 04:25","title":"Az Audinak is megérkezett az elektromos „tömegautója” – itt Q4 e-tron ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f754de-c6f4-4f9a-8ef1-589385a4816b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futurisztikus külsejű és belsejű EQS elektromos autó forgalmazása a nyáron kezdődik meg.","shortLead":"A futurisztikus külsejű és belsejű EQS elektromos autó forgalmazása a nyáron kezdődik meg.","id":"20210416_40_millio_forinttol_indulhat_a_dizelhatotavu_uj_mercedes_eqs_villanyauto_alapmodellje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f754de-c6f4-4f9a-8ef1-589385a4816b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54285a89-866c-4384-87d4-f40de97795d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_40_millio_forinttol_indulhat_a_dizelhatotavu_uj_mercedes_eqs_villanyauto_alapmodellje","timestamp":"2021. április. 16. 07:59","title":"40 millió forinttól indulhat a dízel-hatótávú új Mercedes villanyautó alapmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm még 2014-ben mutatta be a Snapdragon 801-es processzort, amit az akkori androidos mobilokba szántak. Most kiderült, ugyanilyen dolgozik az Ingenuity-ben is.","shortLead":"A Qualcomm még 2014-ben mutatta be a Snapdragon 801-es processzort, amit az akkori androidos mobilokba szántak. Most...","id":"20210414_nasa_ingenuity_qualcomm_snapdragon_801_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1704a137-9933-4fa1-a3e5-490b3f461499","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_nasa_ingenuity_qualcomm_snapdragon_801_processzor","timestamp":"2021. április. 14. 19:03","title":"Ugyanaz a processzor dolgozik a NASA marsi helikopterében, mint a régi androidos mobilokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]