Semmilyen kapcsolata nincs a Habsburg családdal a családtagként bemutatkozó ukrán férfinak – erősítette meg Habsburg György.
Habsburg György: Szélhámos a Dunaferr-ügyben feltűnt ukrán Habsburg
2021. április. 22. 18:54 Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. Tíz nap alatt minden 45 év feletti regisztráltat beoltana a kormány
2021. április. 21. 11:05 Marabu Féknyúz: Dunaferr it-ülés baseballütővel
2021. április. 21. 10:50 Az emberierőforrás-miniszter szerint a legnagyobb kihívás most az az egészségügyben, hogy az orvosok és a nővérek elfáradtak, főleg lelkileg. Kásler: Nem tudok egyetlenegy betegről sem, akit ne láttunk volna el
2021. április. 22. 09:57 A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.
Egy német lap szerint a nyáron elküldhetik Dárdai Pált a Herthától
2021. április. 21. 12:25 A politikus 68 éves volt.
Koronavírus-fertőzésben hunyt el a DK dunaújvárosi képviselője, Utassy Éva
2021. április. 22. 10:50 Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de visszautazott Kaliforniába.
Harry herceg mégsem várta meg a királynő születésnapját
2021. április. 21. 10:14 Pénteken egyeztet egymással az amerikai és az indonéz védelmi miniszter.
A Pentagon felajánlotta a segítségét az elsüllyedt indonéz tengeralattjáró felkutatásához
2021. április. 23. 06:15