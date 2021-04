Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész két évvel ezelőtt okozott balesetet. Személyesen bocsánatot kérni csak az egyik sérülttől tudott, a másik elutasította, hogy találkozzanak. ","shortLead":"A zenész két évvel ezelőtt okozott balesetet. Személyesen bocsánatot kérni csak az egyik sérülttől tudott, a másik...","id":"20210428_lovasi_andras_autobaleset_perujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c21556-fc77-41a2-af35-d7885987f533","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_lovasi_andras_autobaleset_perujitas","timestamp":"2021. április. 28. 10:24","title":"Lovasi András: Máig vannak rémálmaim a balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","shortLead":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","id":"20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2d09b5-91ca-4812-a56a-bf7922be9ce9","keywords":null,"link":"/elet/20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","timestamp":"2021. április. 27. 17:10","title":"Csak hatan lettek koronavírusosak egy 5000 fős barcelonai koncert után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök úgy látja, hogy Magyarország kimaradt az elmúlt félezer év magas életszínvonalat eredményező nyugati folyamataiból, emiatt is érdemes a legújabb, keleti sikerekre figyelnie. Olyan európai „oroszláncsapatot” kellene nevelni szerinte, amelyben minket KIDSzingChi.hu névvel illetnek.","shortLead":"A jegybankelnök úgy látja, hogy Magyarország kimaradt az elmúlt félezer év magas életszínvonalat eredményező nyugati...","id":"20210426_matolcsy_gyorgy_magyarorszag_kelet_felzarkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5e5285-33ec-4e4d-87a1-903b0d432bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_matolcsy_gyorgy_magyarorszag_kelet_felzarkozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:25","title":"Matolcsy szerint Keleten kell keresni a fenntartható felzárkózás mintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae3ccc84-d2b1-41d4-9af5-98a1893b6b94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régiek még most is keményen versenyeznek, ami korántsem veszélytelen. ","shortLead":"A régiek még most is keményen versenyeznek, ami korántsem veszélytelen. ","id":"20210427_Jean_Alesi_osszetorte_Niki_Lauda_autojat_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae3ccc84-d2b1-41d4-9af5-98a1893b6b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1630a04f-f42d-4780-8ee2-79acc786804c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_Jean_Alesi_osszetorte_Niki_Lauda_autojat_a_hetvegen","timestamp":"2021. április. 27. 08:06","title":"Jean Alesi összetörte Niki Lauda autóját a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","shortLead":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","id":"20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d37383-8809-4b96-b876-718b41b965e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","timestamp":"2021. április. 27. 21:47","title":"Spontán bulival okoztak közfelháborodást a párizsi fiatalok, ügyészségi eljárás is indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iskolák teljes mértékben online oktatásra állnak vissza, az óvodák bezárnak, vasárnap még a szupermarketek sem nyitnak ki.\r

\r

","shortLead":"Az iskolák teljes mértékben online oktatásra állnak vissza, az óvodák bezárnak, vasárnap még a szupermarketek sem...","id":"20210427_Lezaras_koronavirus_Torokorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753d3806-c652-44bb-9080-28ef857d8a25","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Lezaras_koronavirus_Torokorszag","timestamp":"2021. április. 27. 05:17","title":"Minden eddiginél szigorúbb, többhetes lezárás lép életbe Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0537932-ab8a-489f-8e64-27ade57fd238","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológia az összefogással párosul – így mutatta be a Vodafone Magyarország Alapítvány a világszerte több országban elérhető, hazánkban mostantól használható alkalmazást, amely a kapcsolati erőszaktól szenvedők mellett az ő környezetükben élők számára is szolgált hasznos információkkal.","shortLead":"A technológia az összefogással párosul – így mutatta be a Vodafone Magyarország Alapítvány a világszerte több országban...","id":"20210427_vodafone_bright_sky_hu_alkalmazas_letoltes_parkapcsolati_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0537932-ab8a-489f-8e64-27ade57fd238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ceb09db-230c-4537-b247-082ad9882058","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_vodafone_bright_sky_hu_alkalmazas_letoltes_parkapcsolati_eroszak","timestamp":"2021. április. 27. 14:28","title":"A párkapcsolati erőszaktól szenvedőknek segít a Vodafone Bright Sky, és a környezetüknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3e281e-b17a-4e0e-8200-e06ebdd292bc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"vilag","description":"Bár arányaiban a magyar járványadatok rosszabbak az indiainál, a világ mégis a világ második legnépesebb országára figyel, nem ok nélkül: az országban szinte példátlan állapotok uralkodnak, ha pedig nem sikerül gyorsan legyűrni a járványt, az az egész világra hatással lehet. ","shortLead":"Bár arányaiban a magyar járványadatok rosszabbak az indiainál, a világ mégis a világ második legnépesebb országára...","id":"20210427_india_covid_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c3e281e-b17a-4e0e-8200-e06ebdd292bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b70d16c-9662-4b59-8e3c-286b016bc04b","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_india_covid_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 17:30","title":"India az összeomlás határán, rosszabb lehet a helyzet, mint amitől megrettent a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]