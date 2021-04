Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az európai kisdízelek elterjesztését lényegében anno a francia márkák kezdték el.","shortLead":"Az európai kisdízelek elterjesztését lényegében anno a francia márkák kezdték el.","id":"20210428_A_sokaig_dizelhivo_Renault_is_lemond_a_gazolajos_motorokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eae45f1-e9b6-4506-a362-b8ad9d1f77f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_A_sokaig_dizelhivo_Renault_is_lemond_a_gazolajos_motorokrol","timestamp":"2021. április. 28. 10:35","title":"A sokáig dízelhívő Renault is lemond a gázolajos motorokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552b4c1e-c793-4795-aa4d-83e510df2546","c_author":"Fodor Kata, Új-Delhi","category":"360","description":"Fodor Kata a járványkatasztrófával sújtott Indiában kapta el a koronavírust. Írásában beszámol arról, hogyan küzd a betegséggel, és hogyan látta Újdelhiben közvetlen közelből az indiai egészségügy kétségbeesett harcát.","shortLead":"Fodor Kata a járványkatasztrófával sújtott Indiában kapta el a koronavírust. Írásában beszámol arról, hogyan küzd...","id":"20210428_Fodor_Kata_Disaster_Area__avagy_magyarkent_covidosnak_lenni_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552b4c1e-c793-4795-aa4d-83e510df2546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5ef8bb-0707-4cf1-9938-3f7cdc1709bd","keywords":null,"link":"/360/20210428_Fodor_Kata_Disaster_Area__avagy_magyarkent_covidosnak_lenni_Indiaban","timestamp":"2021. április. 28. 11:10","title":"Disaster Area – avagy magyarként covidosnak lenni Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20865644-d1ed-4936-990b-d9589e56f531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a szakmai észrevételekre, sem a sajtó érdeklődésére nem reagál érdemben a kormány.","shortLead":"Sem a szakmai észrevételekre, sem a sajtó érdeklődésére nem reagál érdemben a kormány.","id":"20210428_koronavirus_jarvany_tablazat_vakcina_hatasossag_kormany_kerdesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20865644-d1ed-4936-990b-d9589e56f531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab56de8-33b0-46eb-94e3-13855e19dc87","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_jarvany_tablazat_vakcina_hatasossag_kormany_kerdesek","timestamp":"2021. április. 28. 11:10","title":"Továbbra is inkább hallgat a kormány az általa közölt félrevezető oltási táblázatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A 2022-es költségvetésben meghatározó a járvány elleni védekezés – miközben Gulyás Gergely szerint nemhogy 2022-ig, de júliusig se kell várni a járvány praktikus végére.","shortLead":"A 2022-es költségvetésben meghatározó a járvány elleni védekezés – miközben Gulyás Gergely szerint nemhogy 2022-ig, de...","id":"20210429_Gulyas_Gergely_kormanyinfo_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204d442a-4eba-4f6f-afd8-681e036fb757","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_Gulyas_Gergely_kormanyinfo_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 16:40","title":"Varga Mihálynak a jelek szerint elfelejtettek szólni, hogy a járványnak rögtön vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 24.hu megkeresése után visszaállították az eredeti állapotot.","shortLead":"A 24.hu megkeresése után visszaállították az eredeti állapotot.","id":"20210429_SZFE_honlap_felveteli_kovetelmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639e97e3-baae-4234-9d6e-e1d7d8c08c60","keywords":null,"link":"/elet/20210429_SZFE_honlap_felveteli_kovetelmenyek","timestamp":"2021. április. 29. 13:03","title":"Téves felvételi követelményeket tettek közzé az SZFE honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel csúszik az új blokkok építése, 2026 helyett majd csak 2031-től kell törleszteni az orosz hitelt, viszont a futamidő is rövidül 5 évvel. A hitel kamata a jelenlegi környezetben magas, a magyar állam ezért eddig minden lehívott hitelrészletet azonnal visszafizetett, kedvezőbb kondíciójú forrásra cserélt.","shortLead":"Mivel csúszik az új blokkok építése, 2026 helyett majd csak 2031-től kell törleszteni az orosz hitelt, viszont...","id":"20210429_Miutan_megirta_az_orosz_sajto_a_magyar_miniszterium_is_kozolte_modositjak_a_paksi_hitelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712c44ae-df93-4e73-9618-959aa3fb17aa","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_Miutan_megirta_az_orosz_sajto_a_magyar_miniszterium_is_kozolte_modositjak_a_paksi_hitelt","timestamp":"2021. április. 29. 17:42","title":"Miután megírta az orosz sajtó, a magyar minisztérium is közölte: módosítják a paksi hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos problémákhoz vezető kialvatlanságot is segíthet megelőzni. Egy új kutatás ellentmond ennek.","shortLead":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos...","id":"20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5f7a8-da0c-41e0-af82-afdb620b260d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","timestamp":"2021. április. 29. 10:36","title":"Egy kutatás szerint az iPhone-ok kékfény-szűrője igazából nem segít hamarabb elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572cedd6-2485-4e0f-b1e4-cb50777f4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két párt női társelnöke ugyanott indul, ahol 2018-ban mandátumot nyert.","shortLead":"A két párt női társelnöke ugyanott indul, ahol 2018-ban mandátumot nyert.","id":"20210428_mszp_parbeszed_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=572cedd6-2485-4e0f-b1e4-cb50777f4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f8f8cd-3717-4918-95a5-68905ea60487","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_mszp_parbeszed_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 28. 15:40","title":"Közös jelölteket indít az MSZP és a Párbeszéd az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]