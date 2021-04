Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az első három repülést probléma nélkül hajtotta végre a Marson a NASA helikoptere, az Ingenuity, a szakemberek most egy negyedikre is parancsot adnak a gépnek.","shortLead":"Miután az első három repülést probléma nélkül hajtotta végre a Marson a NASA helikoptere, az Ingenuity, a szakemberek...","id":"20210429_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fe9a92-355c-4abf-93ec-c07b98ce1823","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","timestamp":"2021. április. 29. 15:03","title":"Gyorsabban, messzebb, még tovább: három rekordot is felállíthat a NASA marsi helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak a képernyőre, a YouTube-ra is jönnek majd a hazai filmgyártáshoz kapcsolódó és a moziba járást népszerűsítő videók. ","shortLead":"Nem csak a képernyőre, a YouTube-ra is jönnek majd a hazai filmgyártáshoz kapcsolódó és a moziba járást népszerűsítő...","id":"20210428_Nemzeti_Filmintezet_HirTV_musor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f5d0a10-7a9c-48f7-847c-5cf4fbfb2b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb249f9-cc0a-48e7-8c6f-240436fa5a71","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Nemzeti_Filmintezet_HirTV_musor","timestamp":"2021. április. 28. 12:45","title":"Közös tévéműsort indít a Nemzeti Filmintézet és a Hír Tv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188e1c3b-fd3b-4e37-b639-31745d00ca35","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az író 33 évet töltött a CIA szolgálatában, a Becsület Érdemérmet is megkapta. 69 éves volt.","shortLead":"Az író 33 évet töltött a CIA szolgálatában, a Becsület Érdemérmet is megkapta. 69 éves volt.","id":"20210429_Elhunyt_Jason_Matthews_Voros_vereb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=188e1c3b-fd3b-4e37-b639-31745d00ca35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66fc9b3-542a-4774-86a9-eacc44df3aad","keywords":null,"link":"/kultura/20210429_Elhunyt_Jason_Matthews_Voros_vereb","timestamp":"2021. április. 29. 21:55","title":"Elhunyt Jason Matthews, a Vörös veréb trilógia szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b9851d-0062-4f99-b89f-3694ff493b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész meglátogatott egy edzőtermet és futni is volt már a fővárosban.","shortLead":"A színész meglátogatott egy edzőtermet és futni is volt már a fővárosban.","id":"20210428_Kevin_Hart_is_megerkezett_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b9851d-0062-4f99-b89f-3694ff493b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e32558c-e14b-48f0-b1db-e30f2883b7e0","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Kevin_Hart_is_megerkezett_Budapestre","timestamp":"2021. április. 28. 21:48","title":"Kevin Hart is megérkezett Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Újpest és a Fehérvár csap össze. ","shortLead":"Az Újpest és a Fehérvár csap össze. ","id":"20210430_mlsz_foci_magyar_kupa_donto_nezok_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33fac44-7cde-4185-8f9c-a9eb2d903c2d","keywords":null,"link":"/sport/20210430_mlsz_foci_magyar_kupa_donto_nezok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 05:43","title":"Az MLSZ úgy készül, hogy lesznek nézők a hétfői kupadöntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok pénz elment a 2019-es választásra időzített beruházásokra, ezekre elég fedezetet biztosítottak azok a bevételek, amelyek közül azóta a válság és a kormány elvonásai miatt sok kiesett. Ez pedig növelheti az eladósodás kockázatát. ","shortLead":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok...","id":"20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4001280-1446-434c-a664-1904d59e56d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 11:04","title":"Gazdálkodjanak gondosan – javasolta az Állami Számvevőszék elnöke az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos problémákhoz vezető kialvatlanságot is segíthet megelőzni. Egy új kutatás ellentmond ennek.","shortLead":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos...","id":"20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5f7a8-da0c-41e0-af82-afdb620b260d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","timestamp":"2021. április. 29. 10:36","title":"Egy kutatás szerint az iPhone-ok kékfény-szűrője igazából nem segít hamarabb elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8298f870-2f9a-4048-a511-dac269a7c3bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából havonta kell egy-egy ilyen energiaelnyelő modult vásárolni, mert összetörik.","shortLead":"Nagyjából havonta kell egy-egy ilyen energiaelnyelő modult vásárolni, mert összetörik.","id":"20210429_video_kozut_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8298f870-2f9a-4048-a511-dac269a7c3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6940ee09-2c38-47c4-8634-c0292dda14b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_video_kozut_baleset","timestamp":"2021. április. 29. 08:22","title":"Most Gödöllőnél rohant bele egy autós a közutasok sárga életmentő dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]