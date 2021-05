Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1c598fd-80e7-45cd-9e0c-b98e8819d11a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy leszbikus házaspár vezeti egy német falu protestáns gyülekezetét, közben a karantén alatt a Youtube-on is népszerűek lettek. Ellen és Stefanie tabuk nélkül beszél a műsorban a párkapcsolatukról, amire több ezren kíváncsiak a neten. A helyiek elfogadják őket, sokan járnak templomba miattuk. A Deutsche Welle riportja.\r

","shortLead":"Egy leszbikus házaspár vezeti egy német falu protestáns gyülekezetét, közben a karantén alatt a Youtube-on is...","id":"20210501_YouTubesztar_lett_a_nemet_leszbikus_lelkeszhazasparbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1c598fd-80e7-45cd-9e0c-b98e8819d11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404ae7dd-3cf0-4a9d-afcd-55b4bf15cdc9","keywords":null,"link":"/elet/20210501_YouTubesztar_lett_a_nemet_leszbikus_lelkeszhazasparbol","timestamp":"2021. május. 01. 18:49","title":"Telt házas istentiszteleteket tart a német falu leszbikus lelkészházaspárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dc651c-1590-4426-9b5e-feda9cbae298","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. ","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. ","id":"20210502_Traktor_Debrecen_kulterulet_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53dc651c-1590-4426-9b5e-feda9cbae298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c946f73d-24b3-489f-90f1-b4f560106255","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Traktor_Debrecen_kulterulet_gazolas","timestamp":"2021. május. 02. 15:46","title":"Traktor gázolt halálra egy férfit Debrecen külterületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra a kérdésre, hogy miből táplálkozik optimizmusa, amit A Földön élni ünnepély című könyve is sugall. Szégyelli bevallani, de még a járvány miatti elszigeteltséget is jól viseli. HVG portré.","shortLead":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra...","id":"202117_szuts_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8218c15b-3c22-4a1b-95f9-836ecfd147e5","keywords":null,"link":"/360/202117_szuts_miklos","timestamp":"2021. május. 02. 11:00","title":"Szüts Miklós festőművész: Mindenféle nyomorúságom ellenére szeretek élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be99af1-fc7f-4cee-97ee-48baef93d0c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A michigani férfinek látszólag szinte minden vevője a rokonság egy tagja volt. ","shortLead":"A michigani férfinek látszólag szinte minden vevője a rokonság egy tagja volt. ","id":"20210503_84_millio_dollart_bukott_egyik_nagylelku_eladojan_a_FiatChrysler_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be99af1-fc7f-4cee-97ee-48baef93d0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c408d782-88c8-44b1-9021-2b4474c3bf9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_84_millio_dollart_bukott_egyik_nagylelku_eladojan_a_FiatChrysler_ceg","timestamp":"2021. május. 03. 09:25","title":"2,6 milliárd forintnyi összegben osztogatott családi kedvezményeket egy Fiat-Chrysler kereskedés értékesítője ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az állambiztonsági levéltárból előkerült újabb ügynöki jelentéseket talált és közölt a kecskeméti Forrás folyóirat tematikus számában Papp István.","shortLead":"Az állambiztonsági levéltárból előkerült újabb ügynöki jelentéseket talált és közölt a kecskeméti Forrás folyóirat...","id":"202117_folyoirat__jobarati_iszony_papp_istvan_allamvedelmi_jelentesek_nemeth_laszlo_es_veres_peter_1949es_talalkozasairol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde5743-9b13-4af6-88e2-71cfc4b32fe1","keywords":null,"link":"/360/202117_folyoirat__jobarati_iszony_papp_istvan_allamvedelmi_jelentesek_nemeth_laszlo_es_veres_peter_1949es_talalkozasairol","timestamp":"2021. május. 03. 12:00","title":"Spicli volt a \"jóbarát\" – Németh László írót már 1949-ben megfigyelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig beadott első és második oltási adagok együttes száma megközelítette az 50 milliót.","shortLead":"Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig...","id":"20210502_Napi_felmillio_embert_oltanak_be_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b24753-9609-4899-82f8-6c93d395e923","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Napi_felmillio_embert_oltanak_be_NagyBritanniaban","timestamp":"2021. május. 02. 21:10","title":"Napi félmillió embert oltanak be Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","shortLead":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","id":"20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d88082f-b5e3-4b15-bf85-50389c6e5e41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","timestamp":"2021. május. 01. 16:27","title":"Kilencven éves New York ikonikus épülete, az Empire State Building","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Bár dúskálunk az izgalmas és jó minőségű folytatásos tartalmakban, a szívünk – és vele együtt az agyunk is – visszavágyik a rongyosra nézett családi VHS-kazetták sorozatmúltjába. ","shortLead":"Bár dúskálunk az izgalmas és jó minőségű folytatásos tartalmakban, a szívünk – és vele együtt az agyunk is –...","id":"20210502_regi_sorozatok_pandemia_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1464a70a-c666-443c-ad68-17c7feec4968","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_regi_sorozatok_pandemia_nezettseg","timestamp":"2021. május. 02. 20:00","title":"Hiába nagyobb a sorozatéhség a járvány alatt, mindenki csak Netflix-repetázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]