[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mintha visszaszorulóban lenne a járvány harmadik hulláma, de Karikó Katalin még nem ünnepel, Dániának a Johnson & Johnson vakcinája sem jó. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mintha visszaszorulóban lenne a járvány harmadik hulláma, de Karikó Katalin még nem ünnepel, Dániának a Johnson &...","id":"20210504_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5058dd-db12-4b16-94c0-e193b7e2370b","keywords":null,"link":"/360/20210504_Radar360","timestamp":"2021. május. 04. 08:00","title":"Radar360: A kormány a legrosszabbra is felkészül, arra, ha újra oltani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31e7c88-6c2c-4c06-bbc7-8d2991be53a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két párt szerint a volt oktatási miniszter képes legyőzni a Fideszt a 16-os választókerületben.","shortLead":"A két párt szerint a volt oktatási miniszter képes legyőzni a Fideszt a 16-os választókerületben.","id":"20210503_hiller_istvan_mszp_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31e7c88-6c2c-4c06-bbc7-8d2991be53a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf3ba40-3412-4aae-9020-49615e32b375","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_hiller_istvan_mszp_parbeszed","timestamp":"2021. május. 03. 15:30","title":"Hiller Istvánt indítja az MSZP és a Párbeszéd Pesterzsébet-Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester jelen állás szerint a DK-s Mucsi Tamással néz szembe az előválasztáson.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester jelen állás szerint a DK-s Mucsi Tamással néz szembe az előválasztáson.","id":"20210503_Jobbik_Mark_iZay_Peter_Hodmezovasarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1789a4-a483-4d93-ae87-36f16c2f3952","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Jobbik_Mark_iZay_Peter_Hodmezovasarhely","timestamp":"2021. május. 03. 13:01","title":"A Jobbik Márki-Zay Pétert támogatja Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","shortLead":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","id":"20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c737c-2933-41e9-9248-b314923c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","timestamp":"2021. május. 05. 10:40","title":"Újabb telefonmárka akar autógyárrá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az érvelés volt a legkönnyebb feladat az idei érettségin.","shortLead":"A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az érvelés volt a legkönnyebb feladat az idei érettségin.","id":"20210503_arato_laszlo_erettsegi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4432f622-a0e4-4401-9fd6-975ea78e0ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_arato_laszlo_erettsegi","timestamp":"2021. május. 03. 16:52","title":"Arató László: Könnyű, de múltba révedő az idei magyarérettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e7d2d6-b25e-49d8-9e0b-b77fe366ce5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A népegészségügyi szakértő a Népszavának elemezte a legfrissebb számokat. \r

","shortLead":"A népegészségügyi szakértő a Népszavának elemezte a legfrissebb számokat. \r

","id":"20210504_Vitrai_Jozsef_koronavirus_jarvany_adat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e7d2d6-b25e-49d8-9e0b-b77fe366ce5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13bc4f2-ced2-4287-9c51-e8e3f10c93c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Vitrai_Jozsef_koronavirus_jarvany_adat","timestamp":"2021. május. 04. 06:44","title":"Vitrai József: A mintegy 27 ezres halálozási adat megközelítőleg kétharmada írható a járvány számlájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy siker volt a tavalyi Galaxy S20 rajongói változata, a Galaxy S20 FE, azonban eddig csak sejtéseink lehettek arról, hogy a Samsung újrázni fog. Egy véletlenül kikerült információ viszont megerősíti ezt.","shortLead":"Nagy siker volt a tavalyi Galaxy S20 rajongói változata, a Galaxy S20 FE, azonban eddig csak sejtéseink lehettek arról...","id":"20210504_samsung_galaxy_s21_fe_nev_mexikoi_weboldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e49b96-32e1-4aa3-8b2a-5eaa6e24f867","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_samsung_galaxy_s21_fe_nev_mexikoi_weboldal","timestamp":"2021. május. 04. 09:33","title":"Véletlenül kiszivárgott: tényleg lesz a Galaxy S21-nek is rajongói változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16852ec3-035e-45be-8a22-9f977eca8788","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Kijelentkezés: két év után búcsúzom a Szeretettel-rovattól, illetve három év után a Cardiff Universitytől. Így szerettem meg az ecetes-sós chipset, vettem fel a brit akcentust, de nem értettem meg soha a rögbit.","shortLead":"Kijelentkezés: két év után búcsúzom a Szeretettel-rovattól, illetve három év után a Cardiff Universitytől...","id":"20210504_Szeretettel_NagyBritanniabol_Mit_adtak_nekunk_a_cardiffiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16852ec3-035e-45be-8a22-9f977eca8788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c630e8f6-37bc-4d59-b862-b377484b32a1","keywords":null,"link":"/360/20210504_Szeretettel_NagyBritanniabol_Mit_adtak_nekunk_a_cardiffiak","timestamp":"2021. május. 04. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Mit adtak nekünk a cardiffiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]