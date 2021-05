Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin egy csütörtöki videokonferencia-hívás során különleges módon dicsérte meg az orosz vakcinát.","shortLead":"Vlagyimir Putyin egy csütörtöki videokonferencia-hívás során különleges módon dicsérte meg az orosz vakcinát.","id":"20210507_vlagyimir_putyin_szputnyik_v_vakcina_hatekonysag_koronavirus_kalasnyikov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1539f2-1847-47ff-a20b-46d960ae671a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_vlagyimir_putyin_szputnyik_v_vakcina_hatekonysag_koronavirus_kalasnyikov","timestamp":"2021. május. 07. 16:03","title":"Putyin szerint olyan hatásos a Szputnyik V, mint egy Kalasnyikov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hosszú Menetelés 5B visszatérése teljesen ellenőrizetlen módon zajlik, egyesek attól tartanak, hogy a szerkezet lakott területen landol.","shortLead":"A Hosszú Menetelés 5B visszatérése teljesen ellenőrizetlen módon zajlik, egyesek attól tartanak, hogy a szerkezet...","id":"20210506_kinai_raketa_hosszu_meneteles_5b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a48978d-6de1-4439-a2e6-5dd73751fade","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_kinai_raketa_hosszu_meneteles_5b","timestamp":"2021. május. 06. 11:35","title":"Valószínűleg a hétvégén hullanak vissza a kínai űrrakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezért érdemes volt két női minisztert is kivinnünk Portóba.","shortLead":"Ezért érdemes volt két női minisztert is kivinnünk Portóba.","id":"20210507_Reuters_eu_csucs_egyenloseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1392586-3e76-4f23-b6b9-cf14c17777bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_Reuters_eu_csucs_egyenloseg","timestamp":"2021. május. 07. 13:11","title":"Reuters: A magyar és a lengyel kormányfő kihúzatta a \"nemek közötti egyenlőséget\" az EU-csúcs nyilatkozatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7358c2f7-8efb-4511-9ee7-6f017213c4f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új ajánlásokat fogalmazott meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az élelmiszerek és italok sótartalmának csökkentésére. A szervezet napi 5 grammnál kevesebb sófogyasztást ajánl.","shortLead":"Új ajánlásokat fogalmazott meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az élelmiszerek és italok sótartalmának...","id":"20210506_so_sofogyasztas_sos_etelek_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7358c2f7-8efb-4511-9ee7-6f017213c4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60287e8-40c0-440d-95b5-58fb7c39812c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_so_sofogyasztas_sos_etelek_who","timestamp":"2021. május. 06. 14:03","title":"Nagyon sósan eszik? Akkor erről érdemes tudnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Klubrádió a Kúriához még fordulhat jogorvoslatért.","shortLead":"A Klubrádió a Kúriához még fordulhat jogorvoslatért.","id":"20210506_Fovarosi_Torvenyszek_Klubradio_kizaras_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af6b80b-cf09-46be-96a7-03126e93c555","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_Fovarosi_Torvenyszek_Klubradio_kizaras_itelet","timestamp":"2021. május. 06. 12:22","title":"Jogszerű volt a Klubrádió kizárása a Fővárosi Törvényszék ítélete szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa66f4ff-0c68-4780-9e30-99c0f1c2b6a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábban azt hitték a lengyel régészek, hogy egy pap múmiáját őrzik Varsóban.","shortLead":"Korábban azt hitték a lengyel régészek, hogy egy pap múmiáját őrzik Varsóban.","id":"20210506_Egy_varandos_no_mumiajat_rejtette_az_egyiptomi_szarkofag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa66f4ff-0c68-4780-9e30-99c0f1c2b6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa715c8-b554-47c2-9bfd-6bc64dd65a60","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Egy_varandos_no_mumiajat_rejtette_az_egyiptomi_szarkofag","timestamp":"2021. május. 06. 09:29","title":"Egy várandós nő múmiáját rejtette az egyiptomi szarkofág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997d18df-45a9-40ef-b34f-1138d6883a54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyensúly Intézet szerint az e-demokrácia lehet a kulcs a formális politika kiüresedése ellen folytatott harcban, ahhoz viszont sokkal mélyebbre kell menni, hogy a fiatalokból aktív politikai generáció váljon.","shortLead":"Az Egyensúly Intézet szerint az e-demokrácia lehet a kulcs a formális politika kiüresedése ellen folytatott harcban...","id":"20210507_Digitalizalt_reszvetel_alacsonyabb_valasztokorhatar_es_korszeru_allampolgari_neveles_lehet_a_demokracia_megujitasanak_kozeppontjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997d18df-45a9-40ef-b34f-1138d6883a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5430750-149b-48bc-aeb2-fd6e6066bac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Digitalizalt_reszvetel_alacsonyabb_valasztokorhatar_es_korszeru_allampolgari_neveles_lehet_a_demokracia_megujitasanak_kozeppontjaban","timestamp":"2021. május. 07. 06:40","title":"Egyensúly Intézet: Legyen elektronikus szavazás, a 16 évesek is válasszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c8c0c9-14e0-4481-9df5-81fa4d18ecb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már meg is van a jelölt helyette a Heves megyei 1-es választókerületben.","shortLead":"Már meg is van a jelölt helyette a Heves megyei 1-es választókerületben.","id":"20210506_nyitrai_zsolt_valasztas_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84c8c0c9-14e0-4481-9df5-81fa4d18ecb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67158d5c-4bc0-4e04-a289-fb4c92bfae0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_nyitrai_zsolt_valasztas_orban_viktor","timestamp":"2021. május. 06. 14:55","title":"Nyitrai Zsolt sem indul egyéniben a választáson, Orbán maga mellé vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]