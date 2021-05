Új miniszobrot helyezett el Kolodko Mihály Budapesten. Az alkotás Ferenc Józsefet ábrázolja, amint függőágyban ücsörög a Szabadság hídon.

A szobor egyrészt utalás lehet arra, hogy a dunai átkelőt 1896. október 4-én az Osztrák–Magyar Monarchia uralkodójának tiszteletére, az ő jelenlétében, róla elnevezve adták át. Szabadság híddá 1946. augusztus 20-án nevezték át. A függőágy pedig a Szabihíd kezdeményezés miatt kerülhetett a kompozícióba. Az ingyenes kulturális rendezvénysorozatot, amely lehetőséget ad a Szabadság híd gyalogos használatára, és célja, hogy közelebb hozza az embereket a városhoz és folyóhoz, a Fővárosi Önkormányzattal és a Város és Folyó Egyesület közösen rendezi évek óta.

Kolodko Mihály korábban egy videót is közzétett a miniszobor készítéséről.

A szobrász korábban többek között egy mini-Rubik-kockát és a Simpson család egyik tagját is elhelyezte a városban, de a művésznek köszönhetjük A nagy ho-ho-ho horgász főkukacának és a kockás fülű nyúlnak a gerillaszobrát is. A művész alkotásai annyira kedveltek, hogy valaki még a Batthyány tér közelében felállított minitankot is magával vitte, de Kolodko Mekk Elek-szobra is eltűnt. Mindkettőt pótolta az alkotó. A művész tavaly nyáron a horvátországi Fiuméban alkotta meg a Piszkos Fred, a kapitány legendás jelenetét.