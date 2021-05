Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65dead15-02b9-4fce-ac7e-3455788982cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A társaság alapítói a biztonsági piac kormánykedvenc szereplői, a cégvezetők sem a kormányzati megbízások nélkül működő helyekről érkeztek.","shortLead":"A társaság alapítói a biztonsági piac kormánykedvenc szereplői, a cégvezetők sem a kormányzati megbízások nélkül működő...","id":"202118_travelsec_intelligence_a_valton_uj_uzlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65dead15-02b9-4fce-ac7e-3455788982cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b12bfa3-5ab2-4ba6-b35e-dd52303e603a","keywords":null,"link":"/360/202118_travelsec_intelligence_a_valton_uj_uzlete","timestamp":"2021. május. 07. 10:30","title":"Nem akármilyen cég alakult az arra rászoruló utazók védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszakban rendkívül sok elemzés készült arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet hozzájutni különböző állami támogatású hitelekhez. Nem ritkák azonban az olyan élethelyzetek, amikor bár külső forrásra van szükség, de az adott célra állami támogatás nem érhető el, vagy egyszerűen az igénylő nem felel meg a feltételeknek.","shortLead":"Az elmúlt időszakban rendkívül sok elemzés készült arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet hozzájutni...","id":"20210505_hiteligenyles_thm_bank360_majus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046f0c79-f414-410f-b16c-b29d21dada88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_hiteligenyles_thm_bank360_majus","timestamp":"2021. május. 05. 16:31","title":"Ennyibe kerül, ha most akar hitelt felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0446ff8a-bca0-4b7a-a91a-94684de1faf8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Soha nem tapasztaltak még olyan fokú regenerálódási képességet egy magányosan élő, ivarosan szaporodó fajnál, mint nemrég az aszcídiáknál.","shortLead":"Soha nem tapasztaltak még olyan fokú regenerálódási képességet egy magányosan élő, ivarosan szaporodó fajnál, mint...","id":"20210505_aszcidiak_allat_tengeri_eloleny_regeneracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0446ff8a-bca0-4b7a-a91a-94684de1faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa79655-3bc3-483f-90b3-c202c916d47e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_aszcidiak_allat_tengeri_eloleny_regeneracio","timestamp":"2021. május. 05. 20:03","title":"Három részre vágtak a tudósok egy tengeri állatot, az eredmény még őket is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559fadc7-f7d8-46d7-902e-46a8de3449f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány gombnyomás, és a féknyereg máris az általunk kiválasztott színben világít.","shortLead":"Néhány gombnyomás, és a féknyereg máris az általunk kiválasztott színben világít.","id":"20210506_okostelefon_vilagito_fek_brembo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=559fadc7-f7d8-46d7-902e-46a8de3449f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83122686-6e2d-4cad-a100-f2158c5c7931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_okostelefon_vilagito_fek_brembo","timestamp":"2021. május. 06. 11:21","title":"Mint egy falat kenyér: okostelefonról vezérelhető világító fék a Brembótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb15964-4dc1-4b82-98bc-e49148fa8da9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet-e valaki annyira éhes, hogy egy automatából akarjon pizzát venni? ","shortLead":"Lehet-e valaki annyira éhes, hogy egy automatából akarjon pizzát venni? ","id":"20210507_Kis_utcai_horror_Romaban_itt_a_pizza_automata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb15964-4dc1-4b82-98bc-e49148fa8da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b59635c-f483-4b97-851b-9f173ae15633","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Kis_utcai_horror_Romaban_itt_a_pizza_automata","timestamp":"2021. május. 07. 10:29","title":"Kis utcai horror Rómában: itt a pizzaautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a munka közel 18 milliárd forint állami támogatásból zajlik.","shortLead":"Pedig a munka közel 18 milliárd forint állami támogatásból zajlik.","id":"20210507_hunguest_hotels_meszaros_lorinc_szalloda_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a3272b-87d7-4f82-bd11-ea3ad1cb033b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_hunguest_hotels_meszaros_lorinc_szalloda_felujitas","timestamp":"2021. május. 07. 07:10","title":"Nem mondják meg, kik végzik Mészáros szállodáinak felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A 2021-es jogállamisági jelentésében közreműködik Magyar György ügyvéd négy éve az Európai Bizottságnál dolgozó fia is.","shortLead":"A 2021-es jogállamisági jelentésében közreműködik Magyar György ügyvéd négy éve az Európai Bizottságnál dolgozó fia is.","id":"20210505_Elfogultsaggal_vadolja_Deutsch_Tamas_az_Europai_Bizottsag_munkatarsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d31f36-db9f-4531-8d09-76daf5dd8408","keywords":null,"link":"/eurologus/20210505_Elfogultsaggal_vadolja_Deutsch_Tamas_az_Europai_Bizottsag_munkatarsat","timestamp":"2021. május. 05. 16:45","title":"Elfogultsággal vádolja Deutsch Tamás az Európai Bizottság munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. János Norbert eredetileg fizetési haladékot akart kérni a főbérlőjétől, de amikor az nem ment bele, megölte és rágyújtotta a lakrészét.","shortLead":"B. János Norbert eredetileg fizetési haladékot akart kérni a főbérlőjétől, de amikor az nem ment bele, megölte és...","id":"20210507_emberoles_foberlo_kutya_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5942d821-e398-4ab2-9e7c-5a7d3e60926c","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_emberoles_foberlo_kutya_budapest","timestamp":"2021. május. 07. 10:49","title":"A főbérlőjét és annak kutyáját is megölte egy férfi a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]