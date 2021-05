Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Házi karanténban 31 ember van a miniállamban.","shortLead":"Házi karanténban 31 ember van a miniállamban.","id":"20210506_Egyetlen_beteg_maradt_San_Marinoban_bezartak_a_covidosztalyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfae2ae-aded-437d-bc2a-1d5db839077e","keywords":null,"link":"/vilag/20210506_Egyetlen_beteg_maradt_San_Marinoban_bezartak_a_covidosztalyt","timestamp":"2021. május. 06. 22:00","title":"Egyetlen koronavírusos beteg maradt San Marinóban, bezárták a covid-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőknél japán Oszaka Naomi teniszező nyert, de díjat kapott Lewis Hamilton, Mohamed Szalah és Patrick Mahomes is.","shortLead":"A nőknél japán Oszaka Naomi teniszező nyert, de díjat kapott Lewis Hamilton, Mohamed Szalah és Patrick Mahomes is.","id":"20210506_Rafael_Nadal_Bayern_Munchen_sport_Oscardij_Laureus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e857bcc5-e49d-4222-b694-e35ab501e91b","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Rafael_Nadal_Bayern_Munchen_sport_Oscardij_Laureus","timestamp":"2021. május. 06. 21:34","title":"Rafael Nadal és a Bayern München is „sport Oscar-díjat” nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da0753e-ec15-4d0b-8415-ac2ee6b0a141","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nem titkolta a portói szociális csúcstalálkozóra érkező Orbán Viktor, hogy gondja van a “gender” kifejezéssel, mert szerinte keresztény megközelítésben nem lehet ezt a szót használni.","shortLead":"Nem titkolta a portói szociális csúcstalálkozóra érkező Orbán Viktor, hogy gondja van a “gender” kifejezéssel, mert...","id":"20210507_Orban_Portoban_nem_lehet_tudni_mit_jelent_a_gender_kifejezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5da0753e-ec15-4d0b-8415-ac2ee6b0a141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fd4f21-73c6-4668-b3f1-f3ca988777bd","keywords":null,"link":"/eurologus/20210507_Orban_Portoban_nem_lehet_tudni_mit_jelent_a_gender_kifejezes","timestamp":"2021. május. 07. 16:13","title":"Orbán Portóban: Nem lehet tudni, mit jelent a gender kifejezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három évvel meghosszabbította Neymar a Paris Saint-Germainnel kötött szerződését. A fizetése alacsonyabb lehet, mint eddig volt, de a prémiumai magasabbak.","shortLead":"Három évvel meghosszabbította Neymar a Paris Saint-Germainnel kötött szerződését. A fizetése alacsonyabb lehet, mint...","id":"20210508_Neymar_szerzodes_psg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d772a-dd36-4515-ae16-a15c0694ac87","keywords":null,"link":"/sport/20210508_Neymar_szerzodes_psg","timestamp":"2021. május. 08. 14:57","title":"Neymar 2025-ig szerződést hosszabbított a PSG-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A középiskolások eddigi életük mintegy tizenötödét töltötték iskolán kívüli oktatással, de a kisebbeknek is sok hetet kellett kihagyniuk, ezt nem lehet nem figyelembe venni a tanév utolsó öt – immár jelenléti oktatásos – hetében. Dolgozatok, a kimaradt tananyag ledarálása, közösségépítés? Mire érdemes használni, és mire nem a június 15-ig hátralévő napokat?\r

","shortLead":"A középiskolások eddigi életük mintegy tizenötödét töltötték iskolán kívüli oktatással, de a kisebbeknek is sok hetet...","id":"20210507_jelenleti_oktatas_koronavirus_kozepiskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf017a9-8cc3-4458-984a-e10d59755631","keywords":null,"link":"/elet/20210507_jelenleti_oktatas_koronavirus_kozepiskola","timestamp":"2021. május. 07. 14:05","title":"Vége a karanténoktatásnak, de nem tehet úgy az iskola, mintha semmi nem történt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdac918-3b69-4e43-ae32-f28ba874f9f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"15 éven át lehetett nézni és videókat megosztani a LiveLeaken, ennek azonban most vége.","shortLead":"15 éven át lehetett nézni és videókat megosztani a LiveLeaken, ennek azonban most vége.","id":"20210506_liveleak_videomegoszto_megszunt_itemfix_hayden_hewitt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcdac918-3b69-4e43-ae32-f28ba874f9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa06c1b-0c77-4bf5-b004-25a732aea529","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_liveleak_videomegoszto_megszunt_itemfix_hayden_hewitt","timestamp":"2021. május. 06. 16:03","title":"Megszűnt az erőszakos tartalmakról ismert videomegosztó, a LiveLeak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokban való maximálásával csupán feleannyit emelkedne a század végére a globális tengervízszint a jégtakarók olvadása miatt, mint azt a jelenlegi előrejelzések mutatják – derült ki egy nagyszabású tanulmányból.","shortLead":"A globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokban való maximálásával csupán feleannyit emelkedne a század végére a globális...","id":"20210506_parizsi_klimaegyezmeny_masfel_celsius_fok_globalis_felmelegedes_tengerszint_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481ba6a4-f8b7-41f0-8f9a-9573ee785e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_parizsi_klimaegyezmeny_masfel_celsius_fok_globalis_felmelegedes_tengerszint_novekedes","timestamp":"2021. május. 06. 20:03","title":"Kiszámolták a tudósok, mi történik, ha betartjuk a párizsi klímaegyezményt – és jó eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az AstraZeneca-vakcinával oltottak közül többen az eddig ajánlott 12 hét helyett 4 héttel az első oltás utánra kaptak újabb időpontot, miközben az EESZT-ben 12 hetes várakozás szerepelt. Az nem derült ki, hogy miért, azt viszont legalább tisztázta az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy ilyenkor az számít, amit az oltóponton kapott papírra írnak.","shortLead":"Az AstraZeneca-vakcinával oltottak közül többen az eddig ajánlott 12 hét helyett 4 héttel az első oltás utánra kaptak...","id":"20210506_oltas_eeszt_idopont_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b95d964-7848-4bd8-b94b-9ab9e2daf93f","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_oltas_eeszt_idopont_vakcina","timestamp":"2021. május. 06. 18:40","title":"Országos Kórházi Főigazgatóság: A papírnak higgyen, aki ott más oltási dátumot lát, mint az EESZT-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]