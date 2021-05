Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szegedi biobank segítségével felgyorsulhat többek között a vírusfertőzések azonosítása is.","shortLead":"A szegedi biobank segítségével felgyorsulhat többek között a vírusfertőzések azonosítása is.","id":"20210506_szegedi_tudomanyegyetem_biobank_tudomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a823c2e1-bc42-459a-90d1-c1d6ba61a9b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_szegedi_tudomanyegyetem_biobank_tudomany","timestamp":"2021. május. 06. 18:03","title":"Közép-Európa legmodernebb biobankját alakítják ki Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Keveseket ment meg a gépi lélegeztetés, de ez messze nem jelenti azt, hogy meggyógyultak, és a lelki következményeket is nehéz feldolgozniuk. 